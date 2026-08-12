Honor Robot Phone ya está en venta: El celular con cámara robótica integrada y sensor de 200 MP

Ya habíamos tenido un adelanto de él y había generado grandes expectativas, pero ahora es una realidad y la firma china Honor presentó para su venta al público el Honor Robot Phone, un dispositivo que integra un brazo mecánico articulado con un estabilizador de tres ejes unido al cuerpo del teléfono con el cual busca competir contra estabilizadores convencionales como los de DJI.

El sistema fotográfico principal cuenta con un sensor de 200 megapíxeles montado sobre el brazo robótico, acompañado por un teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 50 megapíxeles, todo ello pensado para la creación de contenido a un nuevo nivel.

¿Para qué funciona el Gimbal en el Honor Robot Phone?

El elemento más llamativo del equipo es su Gimbal de titanio, un mecanismo que se despliega automáticamente desde la parte posterior. Este sistema robótico sirve principalmente para eliminar las vibraciones en tomas de movimiento extremo, ofreciendo tomas fluidas sin necesidad de accesorios externos.

Gracias a su capacidad de rotar hasta 300 grados, la cámara principal puede girar hacia el frente para capturar autorretratos de alta resolución o realizar capturas panorámicas automáticas encadenando tres fotografías consecutivas.

Eso no es todo. Gracias al asistente de inteligencia artificial llamado Yoyo el mecanismo permite que los usuarios puedan grabar videos con el robot siguiendo a la persona de forma automática, lo que lo hace ideal para transmisiones en vivo y video llamadas manteniendo siempre el foco en el personaje.

Además, el brazo es capaz de ejecutar movimientos estilizados como giros programados (AI SpinShot) o reaccionar con gestos interactivos.

Especificaciones técnicas principales del Honor Robot Phone

El nuevo teléfono de la firma asiática quiere pelear contra los topes de gama de otras compañías no solo del país como Oppo o Xiaomi, sino también meterse como un producto para creadores de contenido donde, actualmente, Apple tiene controlado el mercado con sus iPhone.

• Pantalla: Panel OLED LTPO de 6.31 pulgadas con refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, resolución avanzada y brillo pico de hasta 6,800 nits.

• Procesador: Chipset de gama alta Snapdragon 8 Elite Gen 5.

• Memoria y almacenamiento: Variantes con 12 GB o 16 GB de RAM, junto a 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

• Batería y carga: Celda de silicio-carbono de 7,060 mAh con carga rápida por cable de 120W e inalámbrica de 50W.

• Resistencia: Certificación IP54 contra salpicaduras y polvo.

¿Cuándo llegará Honor Robot Phone a México?

Por ahora no hay información exacta sobre el dispositivo si estará de venta en México ni tampoco de su precio, sin embargo, ya es posible adquirirlo en el mercado gris. Algunos sitios ya lo tienen a la venta en un precio de 38 mil 499 pesos.

Se debe considerar que al hacer una compra con estos distribuidores, si bien no es ilegal, tiene algunas contras como son el tema de la garantía, el sistema operativo y reparaciones.