¿Es o no es IA? La nueva plataforma de Google te ayuda a descubrirlo en segundos

Seguro te has hecho la pregunta cuando ves una imagen o un video si es real o es inteligencia artificial y es que, aunque algunas animaciones todavía lucen computarizadas también existen otros modelos de IA que han logrado evolucionar de tal forma que pueden pasar por válidas para algunos, ante esto, Google ha lanzado una plataforma para responder a la interrogante si es o no IA.

Google anunció el lanzamiento de su plataforma SynthID, una herramienta diseñada para verificar la autenticidad de imágenes, videos y archivos de audio mediante marcas de agua digitales invisibles que, en ocasiones, los creadores del contenido no tienen idea que existen, pero sí pueden ser reconocidos por estos servicios.

La plataforma se encuentra disponible para el público en general luego de casi tres años de desarrollo.

¿Cómo funciona SynthID y cuáles son sus alcances en la detección de IA?

El portal opera rastreando la marca de agua imperceptible que los modelos de Google —como Veo, Lyria, Nano Banana o la suite Gemini— integran al momento de generar un archivo.

El público usuario puede subir a las plataformas archivos en formatos como JPG, PNG, WEBP, MP4, MOV, WAV, MP3, FLAC, entre otros, para que sean analizados y detectar si son una producción de la inteligencia artificial.

Durante el periodo de desarrollo, la aplicación logró etiquetar a 180 mil millones de contenidos multimedia procedentes de la IA.

La aplicación no solo servirá para detectar la marca de agua de productos generados por Google sino que también ha conseguido detectar aquellos procedentes de desarrolladores como OpenAI, Nvidia y Kakao dado que han trabajado en el estándar SynthID.

Sin embargo, Google advierte que SynthID no es infalible y aquellas creaciones con IA de Meta o Microsoft podrían no reconocerse dado que no trabajan bajo la misma plataforma e, incluso, con aquellos socios tecnológicos podría no lograr detectarla en algunos momentos.