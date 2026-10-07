De Corea del Sur a México: así cambia la tecnología la vida dentro del hogar

La cultura coreana continúa ampliando su presencia en México y ya no se limita al entretenimiento, la música o las series. La tecnología también forma parte de esta conversación, con innovaciones que buscan transformar la manera en que interactuamos con los dispositivos que utilizamos todos los días.

Un ejemplo pudo verse en la K Expo, encuentro que reunió en la Ciudad de México distintas expresiones de la cultura de Corea del Sur, desde el K-pop y el entretenimiento hasta las nuevas propuestas tecnológicas. Entre ellas destacó la participación de LG, que presentó algunas de sus apuestas para un hogar cada vez más conectado.

Más allá de las pantallas de gran formato o los sistemas de audio, uno de los cambios más relevantes está ocurriendo detrás de los dispositivos: la incorporación de inteligencia artificial para hacer que diferentes equipos puedan adaptarse mejor a las rutinas de las personas.

La inteligencia artificial entra a la vida cotidiana

Refrigeradores, lavadoras, sistemas de aire acondicionado y pantallas forman parte de un ecosistema en el que la conectividad adquiere un papel cada vez más importante. La posibilidad de gestionar diferentes funciones desde una aplicación permite centralizar tareas y tener mayor control sobre lo que ocurre en casa.

Sin embargo, la evolución del hogar inteligente no consiste únicamente en poder manejar un electrodoméstico desde el teléfono. La apuesta apunta hacia dispositivos capaces de aprender de determinadas rutinas y automatizar procesos para reducir la cantidad de decisiones que una persona debe tomar durante el día.

Esta perspectiva coloca a la inteligencia artificial como una herramienta que puede trabajar de manera discreta. En lugar de convertirse en otra preocupación o requerir una atención constante, la tecnología busca resolver determinadas tareas en segundo plano y facilitar la dinámica cotidiana.

El resultado puede ser especialmente relevante cuando se acumulan las responsabilidades del hogar. Automatizar algunas actividades significa reducir pendientes y, con ello, recuperar tiempo que puede utilizarse en otras cosas.

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Más tecnología, pero menos complicaciones

La idea de un hogar conectado adquiere sentido cuando la innovación no obliga a las personas a aprender procesos cada vez más complejos. Por el contrario, el verdadero reto está en conseguir que los dispositivos sean capaces de adaptarse a sus usuarios y no al revés.

En ese escenario, la tecnología puede convertirse en una aliada para recuperar espacios que suelen perderse entre las obligaciones diarias. Leer un libro, comenzar un proyecto creativo, convivir con la familia o simplemente descansar son actividades que también necesitan tiempo y atención.

La experiencia presentada durante la K Expo también mostró que el ecosistema tecnológico puede extenderse al entretenimiento. Entre las propuestas de LG estuvieron sus soluciones de audio y pantallas, así como equipos UltraGear orientados al gaming, demostrando que un mismo entorno conectado puede acompañar diferentes momentos de la vida cotidiana.

La innovación coreana que llegó a México plantea así una visión en la que el hogar deja de ser un conjunto de aparatos independientes para convertirse en un ecosistema capaz de responder a las necesidades de sus habitantes.

El objetivo final no es tener más dispositivos por el simple hecho de tenerlos. Se trata de que la tecnología pueda asumir parte de las tareas repetitivas para que las personas tengan más libertad sobre cómo utilizan su tiempo.

Si el hogar inteligente consigue hacer que algunas responsabilidades desaparezcan del radar cotidiano, su mayor aportación quizá no sea tecnológica, sino humana: permitirnos dedicar más atención a las personas, actividades y momentos que hacen que el día realmente valga la pena.