ComplianceQuest y Zolon PCS modernizarán el sistema de gestión de calidad de la FDA de EE. UU.

ComplianceQuest, proveedor líder de sistemas conectados de Calidad, Riesgo y Cumplimiento (QRC) basados en IA, y Zolon PCS, proveedor de servicios de TI seguros y orientados a objetivos para agencias federales, han anunciado hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) modernizará sus operaciones de gestión de calidad empresarial mediante la plataforma ComplianceQuest. La iniciativa se llevará a cabo en el marco del Blanket Purchase Agreement (BPA) para el sistema de gestión de calidad en la nube de la FDA, un acuerdo de cinco años adjudicado a Zolon PCS como contratista principal, con ComplianceQuest como socio de plataforma.

Juntas, ComplianceQuest y Zolon PCS ayudarán a la FDA a implementar una solución de gestión de calidad moderna, segura y habilitada por IA, desarrollada sobre la plataforma Salesforce FedRAMP Government Cloud. La solución está diseñada para reforzar el cumplimiento normativo, mejorar la coherencia, agilizar los procesos de calidad y proporcionar una mayor visibilidad en los distintos centros y oficinas de la FDA.

La iniciativa se centrará en cuatro prioridades:

• Operaciones de calidad conectadas: Integrar el control de documentos, la formación, la gestión de cambios, las acciones correctivas y preventivas (CAPA), las auditorías y otros procesos clave, junto con la elaboración de informes, para favorecer una ejecución coherente en las distintas ubicaciones, funciones y unidades organizativas.

• Datos fiables y visibilidad empresarial: Crear una base centralizada para los datos de calidad, riesgo y cumplimiento normativo, con trazabilidad de principio a fin e información en tiempo real en toda la agencia.

• Inteligencia y automatización: Aplicar IA y automatización inteligente para acelerar las investigaciones, obtener información relevante, identificar riesgos emergentes y facilitar una mejor toma de decisiones.

• Implementación federal segura y escalable: Combinar una plataforma diseñada para dar soporte a un gran número de usuarios, volúmenes crecientes de datos y requisitos normativos en evolución con la experiencia de Zolon PCS en el ámbito federal en servicios en la nube, ciberseguridad, integración de sistemas y metodologías ágiles de implementación.

La iniciativa de la FDA refleja un cambio más amplio en los entornos regulados. A medida que aumentan la complejidad operativa, las exigencias normativas y los volúmenes de datos de calidad, las organizaciones están dejando atrás los procesos de calidad individuales para adoptar enfoques conectados en toda la empresa. La plataforma QRC de ComplianceQuest está diseñada para este modelo y unifica Calidad, Riesgo y Cumplimiento en las áreas de Producto, Calidad, Fabricación, Personas, Proveedores y Clientes mediante un único sistema conectado.

"La gestión de la calidad está evolucionando desde sistemas y procesos individuales hacia plataformas empresariales conectadas", afirmó Prashanth Rajendran, CEO de ComplianceQuest. "Estamos orgullosos de colaborar con Zolon PCS para apoyar la modernización del sistema de calidad de la FDA. Este trabajo pone de manifiesto la creciente necesidad de tecnologías capaces de responder a la complejidad, el rigor, la seguridad y los requisitos en constante evolución de los entornos altamente regulados".

"Nos honra la confianza que la FDA ha depositado en nuestro equipo y estamos orgullosos de apoyar su esencial misión de salud pública", afirmó Goutham Amarneni, presidente de Zolon PCS. "Modernizar la gestión de la calidad a esta escala requiere tanto la plataforma adecuada como el socio de implementación adecuado. Junto con ComplianceQuest, estamos proporcionando a la FDA una solución segura y habilitada por IA, diseñada para responder al rigor de las operaciones federales".

Acerca de ComplianceQuest

ComplianceQuest es el sistema líder de Calidad, Riesgo y Cumplimiento (QRC) basado en IA que conecta la calidad de los productos, la fabricación, las personas y los socios en un único sistema. Desarrollada sobre Salesforce, la plataforma proporciona visibilidad de principio a fin, inteligencia basada en IA y capacidad de ejecución a escala empresarial, lo que permite a las organizaciones prevenir riesgos, garantizar el cumplimiento desde el diseño y convertir la calidad en un motor de crecimiento.

Acerca de Zolon PCS