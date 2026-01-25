¿Cómo hacer fotos del trend Rhode en ChatGPT o Gemini?; este es prompt que debes usar 

El trend de Rhode se ha convertido en una de las tendencias más llamativas dentro de Instagram, sobre todo entre creadores de contenido, influencers y figuras del espectáculo. Esta moda viral consiste en recrear una sesión de fotos muy particular, inspirada en la estética de una reconocida marca de belleza, con imágenes que mezclan tonos rosados, texturas como su fuera hielo o agua y una apariencia casi perfecta.

Detrás de esta tendencia está Rhode, la firma de productos para el cuidado de la piel creada por Hailey Bieber, esposa del cantante Justin Bieber. La marca ofrece bálsamos labiales, mascarillas y cremas que destacan por su diseño minimalista y su compromiso con fórmulas libres de crueldad animal.

¿Por qué se ha vuelto viral el trend de Rhode?

En los últimos días, usuarios de Instagram comenzaron a compartir imágenes muy llamativas, con una estética de revista: piel brillante, accesorios deportivos y un ambiente invernal, todo en una paleta de color rosa pastel. Las imágenes, que parecían parte de una campaña oficial de Rhode, generaron curiosidad y confusión al mismo tiempo.

Al observar con más detalle, los usuarios notaron que había algo extraño en la perfección de los rostros y en la forma en la que el hielo se integraba con la piel. Esta apariencia tan pulida despertó dudas, lo que llevó a descubrir que en realidad no se trataba de una colaboración oficial de la marca con celebridades.

La verdadera historia detrás de estas imágenes es que un usuario anónimo creó las fotos con la ayuda de inteligencia artificial (IA). Utilizó el nombre Rhode como parte del diseño, lo que provocó que muchos creyeran que se trataba de una campaña real. Así nació lo que hoy se conoce como el trend viral de Rhode o fotos estilo Rhode.

A pesar de la confusión, la marca fundada por Hailey Bieber sí lanzó recientemente una nueva campaña llamada "Rhode Snow Club", enfocada en promocionar sus nuevas mascarillas faciales y de labios. Sin embargo, estas imágenes virales no forman parte de esa estrategia oficial.

¿Cómo puedes hacer tu propia foto del trend Rhode?

Si quieres sumarte a esta moda digital y sorprender en redes sociales con tu versión del trend de Rhode, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es a través de la app "Glam IA", disponible tanto para iOS como para Android.

Solo necesitas seguir estos pasos:

Descarga la aplicación desde la tienda correspondiente.

Tómate algunas selfies, cuidando la luz y la calidad.

Elige la plantilla que esté en tendencia.

Espera el resultado y compártelo en tus redes.

La app ofrece dos imágenes gratuitas si invitas a cinco personas, pero si prefieres usarla sin restricciones, puedes pagar una suscripción semanal que ronda los 176 pesos mexicanos.

Hacer tus fotos en ChatGPT o Gemini

También puedes generar imágenes similares sin necesidad de gastar dinero. Solo sigue este método:

Toma una foto tuya con buena luz, de frente y con fondo claro.

Carga la imagen en ChatGPT o en Gemini IA (de Google).

Usa el siguiente prompt (instrucción) para crear tu imagen.

¿Qué prompt debo usar para el trend de Rhode?

Para lograr un resultado muy similar al que se ve en Instagram, puedes usar este prompt completo:

"Esta imagen presenta un plano medio frontal con un cuadro centrado que resalta una simetría impecable y una composición editorial fresca. El sujeto posa con una actitud serena segura, manteniendo una mirada directa a la lente una sonrisa suave pero radiante que transmite confianza."

"El cuerpo se mantiene erguido y firme, luciendo una prenda deportiva ajustada en tono rosa pastel que armoniza con el resto de la composición. El elemento más distintivo es un casco de fútbol americano / pasamontaña de color rosa brillante, personalizado con la inscripción 'Rhode' que enmarca el rostro y el cabello de la modelo."

"Sobre la piel, el cabello y la vestimenta se aprecian pequeñas partículas de nieve y gotas de agua, lo que añade una textura refrescante y un contraste dinámico con el fondo blanco minimalista. (Si deseas un maquillaje más elaborado, agrégalo a tu descripción)."

Consejos para lograr mejores resultados

Para que tus fotos se parezcan a las imágenes más virales del trend, intenta imitar las poses de las influencers que ya lo hicieron. La clave está en los detalles visuales: ropa en tonos rosados, piel con brillo, gestos suaves y accesorios como cascos deportivos o pasamontañas.

También es importante pedirle a la inteligencia artificial que añada efectos realistas, como gotas de agua o copos de nieve derretidos sobre el rostro, el cabello o los accesorios. Esto ayudará a que tu imagen tenga ese toque editorial que define al trend de Rhode.

