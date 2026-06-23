¿Quieres tu propia estampa de Panini? Te enseñamos cómo crearla usando Gemini de Google

La fiebre por el Mundial 2026 continúa, pero esta vez no solo se vive en las canchas. En redes, miles de usuarios están compartiendo una versión muy especial de sí mismos: su propia estampa estilo Panini creada con inteligencia artificial.

Gracias a Gemini, la plataforma de IA de Google, cualquier persona puede diseñar una figurita personalizada y lo mejor es que el proceso es gratuito, rápido y no requiere conocimientos de diseño gráfico.

¿Qué necesitas para crear tu estampa Panini con Gemini?

Antes de comenzar, es recomendable tener preparados dos elementos básicos: una fotografía personal y una estampa de referencia. La imagen debe mostrar claramente el rostro de frente, con buena iluminación y suficiente nitidez. Cuanto mejor sea la calidad de la foto, más natural será el resultado generado por la IA.

Solo necesitas una fotografía personal y una estampa de referencia para comenzar. Especial

Los especialistas recomiendan evitar lentes oscuros, gorras o accesorios que cubran parte del rostro. Para la estampa, será útil contar con la imagen de una figura existente o una plantilla inspirada en el diseño del Mundial 2026. Esta servirá para que Gemini tome como referencia la estructura, los colores y el estilo general.

Paso a paso para hacer tu estampa con Gemini

1. Accede a Gemini

Puedes utilizar la versión web o la aplicación móvil de Gemini. Una vez dentro, inicia un nuevo chat.

2. Adjunta las imágenes

Carga tanto tu fotografía como la estampa o plantilla que utilizarás como referencia.

La inteligencia artificial integra tu rostro en el diseño de una figurita mundialista. Captura de pantalla

3. Escribe una instrucción detallada

La clave del éxito está en el "prompt", es decir, la descripción que le das a la inteligencia artificial. Debes indicarle que utilice tu fotografía como referencia principal y que sustituya únicamente el rostro del jugador original, manteniendo el uniforme, los gráficos y el diseño de la estampa.

Para que la instrucción sea específica, puedes copiar y pegar la siguiente opción:

Genera una imagen con el diseño e ilustración de una estampa oficial del álbum de fútbol Panini. La estampa debe tener el marco clásico de color [elige color, ej: azul o dorado] con bordes limpios. En el centro, muestra un retrato de medio cuerpo de un jugador de fútbol que es [describe cómo quieres que sea el jugador o tú, ej: un hombre de 25 años, cabello castaño corto, ojos oscuros] mirando al frente con una sonrisa ligera y profesional.

El jugador viste el uniforme oficial de fútbol de [nombre del equipo o selección, ej: la selección de Argentina/México]. El fondo detrás del jugador debe tener un patrón gráfico geométrico brillante y dinámico, típico de las estampas de fútbol. En la esquina superior debe tener el logotipo del equipo y en la parte inferior un rectángulo limpio donde se lea el nombre '[Tu Nombre o Apellido]'. Estilo de fotografía de estudio deportiva, nítida, con iluminación brillante, apariencia de estampa coleccionable real."

4. Genera y ajusta

Después de enviar la solicitud, Gemini procesará las imágenes y creará tu figurita personalizada. Si algún detalle no te convence, puedes pedir modificaciones adicionales como corregir colores, mejorar la iluminación, cambiar el tamaño o ajustar textos.

Los usuarios pueden personalizar datos como nombre, posición, estatura y equipo favorito. Redes sociales

Además del uniforme de tu selección favorita, puedes incluir el nombre de tu club, apodos o estadísticas ficticias para darle un toque más divertido.

5. Descarga e imprime

Cuando estés satisfecho con el resultado, simplemente guarda la imagen en tu dispositivo para compartirla en redes sociales o imprimirla.

La herramienta permite realizar ajustes posteriores para perfeccionar el diseño. Captura de pantalla

Lo que antes requería programas de edición avanzados hoy puede lograrse en cuestión de minutos gracias a la IA. Herramientas como Gemini están permitiendo que los aficionados interactúen con eventos deportivos de maneras completamente nuevas. Ahora, cualquiera puede imaginarse levantando la copa… al menos en su propia estampa Panini.