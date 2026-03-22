ChatGPT mostrará anuncios; así funcionará la publicidad de OpenAI

OpenAI anunció que iniciará pruebas para incorporar anuncios dentro de ChatGPT, específicamente en su versión gratuita para usuarios adultos en Estados Unidos.

La compañía también confirmó el lanzamiento de una nueva suscripción llamada “Go”, con un costo de 8 dólares al mes, que incluirá funciones adicionales como mayor memoria y más opciones para generar imágenes; sin embargo, este plan también incluirá publicidad.

En contraste, los usuarios de planes como Plus, Pro y clientes empresariales no verán anuncios.

Cómo aparecerán los anuncios

De acuerdo con la empresa, los anuncios se integrarán de forma visible dentro de la experiencia del usuario, pero sin interferir directamente con las respuestas.

Se mostrarán al final de cada respuesta

Estarán etiquetados como “patrocinados”

No modificarán el contenido generado por el chatbot

La compañía aseguró que las respuestas seguirán basándose en criterios de utilidad y no en intereses comerciales.

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Publicidad basada en conversaciones

Uno de los puntos clave del modelo es la posibilidad de mostrar anuncios personalizados a partir de la interacción del usuario.

Por ejemplo, si una persona utiliza ChatGPT para planear un viaje, podría recibir recomendaciones comerciales relacionadas, como hoteles o actividades.

Este enfoque busca aprovechar el contexto de las conversaciones para ofrecer contenido relevante, una práctica que ya utilizan otras plataformas digitales.

Ingresos y expansión del modelo de negocio

OpenAI busca diversificar sus fuentes de ingresos, ya que la empresa cuenta con aproximadamente 800 millones de usuarios mensuales y ha proyectado ingresos cercanos a los 20 mil millones de dólares para 2025.

Además, la compañía señaló la necesidad de financiar inversiones en infraestructura de inteligencia artificial a largo plazo.

En este contexto, la publicidad se perfila como una vía adicional de monetización, junto con herramientas recientes como Instant Checkout, que permite comprar productos directamente desde el chatbot en tiendas como Walmart y Etsy.

Controles de privacidad y restricciones

OpenAI indicó que el sistema incluirá medidas para limitar el uso de datos y proteger a los usuarios:

No se venderán conversaciones ni datos personales a anunciantes

Los usuarios podrán desactivar la personalización de anuncios

de anuncios No se mostrarán anuncios en temas sensibles como salud, salud mental o política

No habrá publicidad para usuarios menores de 18 años

Estas condiciones buscan responder a preocupaciones sobre privacidad y uso de información en plataformas de inteligencia artificial.

Un cambio que genera debate

La incorporación de anuncios en chatbots plantea cuestionamientos sobre la experiencia del usuario, especialmente en un entorno donde las conversaciones pueden ser personales o sensibles.

También incrementa la presión sobre las plataformas para evitar recomendaciones inapropiadas o riesgosas, en un contexto donde la inteligencia artificial tiene un papel cada vez más relevante en decisiones cotidianas.

El propio Sam Altman expresó reservas sobre la publicidad en este tipo de herramientas, aunque reconoció que podría implementarse bajo ciertas condiciones.

Tendencia en plataformas de inteligencia artificial

El movimiento de OpenAI se suma a una tendencia más amplia en el sector tecnológico. Empresas como Meta ya han comenzado a utilizar interacciones con chatbots para personalizar anuncios dentro de sus plataformas.

Esto sugiere que la publicidad podría convertirse en un componente recurrente en la experiencia de uso de herramientas de inteligencia artificial.