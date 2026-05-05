ChatGPT estrena 'GPT-5.5 Instant' con menos errores y más memoria

OpenAI comenzó a implementar GPT-5.5 Instant como el nuevo modelo predeterminado de ChatGPT, una actualización enfocada en reducir errores factuales, responder de forma más directa y usar mejor el contexto personal de cada usuario. El cambio sustituye a GPT-5.3 Instant, que había sido establecido como modelo estándar apenas en marzo, y llega junto con una nueva función llamada “fuentes de memoria”, pensada para mostrar de dónde toma contexto el chatbot cuando personaliza una respuesta.

La compañía presentó la actualización como un ajuste importante para el uso cotidiano de ChatGPT. A diferencia del modelo completo GPT-5.5, lanzado el 23 de abril para tareas más complejas, GPT-5.5 Instant está diseñado para mantener respuestas rápidas, pero con mayor precisión y menos exceso de formato.

Uno de los puntos centrales del anuncio está en la reducción de errores factuales. De acuerdo con OpenAI, GPT-5.5 Instant generó 52.5% menos afirmaciones alucinadas que GPT-5.3 Instant en consultas de alto riesgo relacionadas con medicina, derecho y finanzas.

La empresa también reportó una caída de 37.3% en afirmaciones inexactas dentro de conversaciones que usuarios habían marcado previamente por problemas de precisión. En su anuncio, OpenAI describió el nuevo modelo como más confiable y con mejoras de veracidad en distintos tipos de tareas.

El dato es relevante porque las “alucinaciones” siguen siendo uno de los principales límites de los chatbots de inteligencia artificial. En este contexto, el término no se refiere a imágenes o ideas abstractas, sino a respuestas que suenan correctas, pero contienen información falsa, inventada o no verificable.

Respuestas más directas y con menos adornos

Además de la precisión, OpenAI también ajustó el estilo de respuesta del modelo. GPT-5.5 Instant fue diseñado para contestar con menos rodeos, reducir el uso innecesario de formato y evitar preguntas de seguimiento que no aportan valor.

La compañía también reconoció una queja frecuente de algunos usuarios: respuestas demasiado recargadas, con listas extensas, emojis o un tono que podía sentirse excesivamente adornado. Con esta versión, el objetivo es conservar una conversación natural, pero con menos elementos que distraigan de la información principal.

De acuerdo con reportes sobre el lanzamiento, OpenAI afirma que el modelo usa menos palabras y menos líneas que su antecesor, sin perder sustancia en las respuestas.

¿Qué son las "fuentes de memoria"?

El lanzamiento también incluye una función nueva para todos los modelos de ChatGPT: fuentes de memoria. Esta herramienta permite ver qué elementos fueron utilizados para personalizar una respuesta, como recuerdos guardados, conversaciones anteriores o contexto disponible en cuentas y archivos conectados.

La idea es dar mayor transparencia sobre la personalización. Si ChatGPT toma contexto de una conversación previa o de una memoria guardada, el usuario podrá revisar esa fuente y eliminarla o corregirla si está desactualizada.

OpenAI aclaró que esta función no mostrará cada fragmento de información que el sistema pudo haber usado, pero señaló que trabaja para hacerla más completa. También indicó que las fuentes de memoria no serán visibles para otras personas cuando un usuario comparta un chat.

Más personalización en ChatGPT

Con GPT-5.5 Instant, ChatGPT podrá usar mejor el contexto de conversaciones anteriores, archivos subidos y, cuando esté disponible, la app conectada de Gmail. Según OpenAI, esto debería reducir la necesidad de que los usuarios repitan la misma información en distintas conversaciones.

La función puede servir, por ejemplo, para que el chatbot recuerde preferencias de redacción, proyectos en curso, documentos revisados o detalles que el usuario ya explicó antes. En la práctica, esto busca hacer que las respuestas sean más continuas y adaptadas al historial de cada persona.

Sin embargo, esta personalización también abre preguntas sobre privacidad y control de datos. Axios señaló que el avance puede hacer que ChatGPT se sienta más útil, pero también puede aumentar la preocupación de algunos usuarios sobre qué información se conserva y cómo se usa para responder.

Cuándo estará disponible

OpenAI informó que GPT-5.5 Instant se está implementando para todos los usuarios de ChatGPT desde este lunes. Las mejoras de personalización llegarán primero a suscriptores Plus y Pro en la versión web, con acceso móvil próximamente.

Los planes Free, Go, Business y Enterprise se sumarán en las próximas semanas, de acuerdo con la información difundida por la empresa y reportes especializados. Los usuarios de pago conservarán acceso a GPT-5.3 Instant durante tres meses, mientras se completa la transición hacia el nuevo modelo.

El movimiento ocurre menos de dos semanas después del lanzamiento de GPT-5.5, presentado por OpenAI como su modelo más avanzado para tareas de programación, investigación científica, análisis de datos y trabajo profesional complejo.

Con GPT-5.5 Instant, la compañía apunta a mejorar la experiencia diaria dentro de ChatGPT: respuestas más precisas, menos saturadas y con mayor capacidad para recuperar contexto útil sin que el usuario tenga que empezar desde cero en cada conversación.

Los puntos clave de GPT-5.5 Instant