Musk quería 80.000 millones de dólares para colonizar Marte, dice presidente de OpenAI en un juicio

El juicio que enfrenta a Elon Musk con OpenAI ha revelado detalles sorprendentes sobre las intenciones del empresario en relación con la inteligencia artificial y sus planes de colonización espacial.

Durante la segunda semana del proceso en un tribunal de California, Greg Brockman, presidente de OpenAI, declaró que Musk quería transformar la organización sin fines de lucro en una empresa con ánimo de lucro, con el objetivo de obtener control total y recaudar hasta 80.000 millones de dólares para financiar la colonización de Marte.

Musk y el control de OpenAI

Según Brockman, en 2017 Musk insistió en que OpenAI debía cambiar su estructura corporativa, ya que consideraba que una organización sin ánimo de lucro no podía reunir los recursos necesarios para desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial.

Musk dejó claro que quería convertirse en el líder de la compañía si se producía la transformación. Sam Altman, actual presidente ejecutivo de OpenAI, era el único otro candidato considerado para ese puesto.

Greg Brockman declaró que Musk quería transformar OpenAI en una empresa con fines de lucro. REUTERS

Brockman relató una reunión especialmente tensa en la que Musk afirmó que merecía una participación mayoritaria en OpenAI debido a su experiencia empresarial.

El empresario habría manifestado que esa participación le permitiría financiar la construcción de una ciudad autosuficiente en Marte. “Dijo que necesitaba 80.000 millones de dólares para crear una ciudad en Marte”, declaró Brockman, añadiendo que Musk exigía control total y que él decidiría cuándo cederlo.

La demanda de Musk contra OpenAI

Elon Musk, cofundador de OpenAI, presentó una demanda contra la empresa alegando que se convirtió indebidamente en una compañía con fines de lucro, abandonando sus objetivos benéficos originales.

Musk sostiene que OpenAI debería volver a ser una organización sin ánimo de lucro, mientras que la empresa defiende su transformación como necesaria para poder financiar el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial de última generación.

Inversiones futuras de OpenAI

Durante el juicio, Brockman también reveló que OpenAI planea invertir 50.000 millones de dólares en recursos informáticos para 2026, una cifra que refleja la magnitud de los proyectos que la compañía está emprendiendo en el campo de la inteligencia artificial generativa.

Desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, OpenAI ha desatado una tendencia global en torno a la IA, consolidándose como uno de los actores más influyentes en el sector tecnológico.

Con información de Reuters.