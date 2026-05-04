Paso a paso para crear tu nombre con imágenes satelitales de la NASA

La herramienta de la NASA que se volvió viral se llama Your Name in Landsat, y es una experiencia digital creada para que cualquier persona pueda ver su nombre formado con imágenes reales de la Tierra captadas por satélites.

Fue lanzada como parte de las actividades del Día de la Tierra 2026, con el objetivo de acercar la ciencia espacial al público de una forma creativa y visual.

Lo interesante de esta herramienta es que no usa letras diseñadas artificialmente, sino que cada letra está compuesta por fotografías reales tomadas desde el espacio. Estas imágenes provienen del programa Landsat, una colaboración entre la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos que lleva más de 50 años capturando la superficie terrestre.

NASA: Nombre escrito con partes del mundo

Your Name in Landsat, herramienta de la NASA. Especial

Cada letra que ves en tu nombre corresponde a una formación natural del planeta: ríos, montañas, glaciares, desiertos o costas que, vistas desde arriba, se parecen a letras del alfabeto. Esto significa que tu nombre realmente está “escrito” con partes del mundo, lo que hace que cada resultado sea único y visualmente atractivo.

Además de ser divertida, la herramienta también tiene un propósito educativo. Permite explorar la diversidad geográfica del planeta y entender cómo las imágenes satelitales ayudan a estudiar el cambio climático, el uso del suelo y otros fenómenos ambientales. Es una forma de transformar datos científicos complejos en algo accesible y personal.

Otro detalle importante es que puedes interactuar con el resultado: al pasar el cursor sobre cada letra, puedes ver de qué parte del mundo proviene esa imagen e incluso conocer sus coordenadas. También existe la opción de descargar o compartir tu nombre como una imagen, lo que ha contribuido a que se vuelva tendencia en redes sociales.

Paso a paso para usar la herramienta

Your Name in Landsat, herramienta de la NASA. Especial

Entra a la página oficial de la herramienta “Your Name in Landsat” de la NASA.

Escribe tu nombre (o cualquier palabra que quieras).

Espera a que el sistema genere automáticamente tu nombre con imágenes satelitales.

Observa cada letra: puedes explorar de dónde proviene cada imagen.

Descarga tu resultado o compártelo en redes sociales si quieres.

La gracia de Your Name in Landsat es que no tienes que limitarte a escribir solo tu nombre. Puedes jugar con palabras, significados y hasta emociones para que el resultado sea mucho más original y personal.

Una idea creativa es que, escribas varias palabras, como frases, o, si te gusta lo estético, arma algo tipo marca o firma.

¿Qué es el programa Landsat?

El programa Landsat es una iniciativa conjunta de la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos que desde 1972 observa la Tierra mediante satélites. Su objetivo es capturar imágenes continuas de la superficie del planeta para estudiar cambios en el medio ambiente, como el crecimiento de ciudades, la deforestación, los cultivos, los cuerpos de agua y el impacto del cambio climático.

Gracias a Landsat, científicos y gobiernos cuentan con uno de los registros más largos y completos del planeta visto desde el espacio, lo que permite analizar cómo ha cambiado la Tierra a lo largo de décadas.

*mvg*