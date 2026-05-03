Asteroide 2024 YR4 en la mira: NASA activa protocolos de defensa ante fecha de acercamiento

Asteroide 2024 YR4 se ha convertido en tema de interés luego de que nuevos cálculos sobre su trayectoria encendieran alertas dentro de la comunidad científica. Este objeto espacial, identificado recientemente, forma parte del grupo de cuerpos conocidos como objetos cercanos a la Tierra, lo que implica que su órbita puede cruzarse con la de nuestro planeta.

A pesar de la atención que ha generado, los expertos han insistido en que no existe un riesgo inmediato.

El monitoreo de este tipo de fenómenos es parte de los protocolos habituales de observación astronómica. Cuando un objeto supera ciertos parámetros técnicos, se activan sistemas de vigilancia más detallados para analizar su comportamiento.

En este caso, el seguimiento del asteroide permite mejorar las estimaciones con el paso del tiempo y descartar escenarios que en un inicio podrían parecer más preocupantes.

¿Qué han informado los especialistas sobre el asteroide 2024 YR4?

De acuerdo con la NASA, este cuerpo espacial tiene un tamaño estimado de entre 40 y 90 metros de diámetro. Esta característica es clave, ya que el tamaño influye directamente en los posibles efectos en caso de que llegara a entrar en la atmósfera terrestre.

Las autoridades científicas han explicado que, aunque la probabilidad de impacto es baja, sí alcanza el nivel necesario para activar mecanismos de defensa planetaria. Estos protocolos se implementan cuando la probabilidad supera el 1%, lo que permite que distintas agencias a nivel internacional colaboren en el análisis y seguimiento del objeto.

asteroide

El proceso de observación no es estático. Con cada nuevo dato recopilado, los especialistas ajustan las proyecciones para obtener una mayor precisión. Este trabajo se realiza mediante telescopios ubicados en diferentes partes del mundo y sistemas automatizados que actualizan constantemente la información disponible.

Fecha estimada de acercamiento a la Tierra

Las proyecciones más recientes indican que el 22 de diciembre de 2032 podría ser el momento en el que el asteroide tenga un acercamiento relevante con la Tierra. Sin embargo, este tipo de estimaciones pueden modificarse conforme se obtienen nuevos datos, por lo que no se trata de una fecha definitiva de impacto.

En etapas anteriores, la probabilidad de colisión era mayor, pero ha ido disminuyendo con el refinamiento de los cálculos. Este ajuste constante es una parte esencial del análisis científico, ya que permite reducir la incertidumbre y ofrecer información más confiable.

¿Qué podría ocurrir en caso de impacto del asteroide 2024 YR4?

Los modelos científicos actuales sugieren que, si el asteroide ingresara a la atmósfera, lo más probable es que se desintegre antes de tocar la superficie terrestre. Este fenómeno, conocido como explosión aérea, puede generar distintos efectos dependiendo del tamaño final del objeto.

Si el evento ocurriera sobre el océano, la posibilidad de un tsunami es baja. En cambio, si sucediera sobre una zona poblada, podrían registrarse daños como ruptura de ventanas o afectaciones estructurales menores.

En un escenario menos probable, relacionado con un tamaño cercano al límite superior estimado, los daños podrían ser más significativos en áreas urbanas.

Otro punto que han mencionado los especialistas es que la Tierra no es el único cuerpo en la trayectoria del asteroide. También existe la posibilidad de un acercamiento a la Luna, aunque los datos actuales indican que pasaría a una distancia aproximada de 21 mil 200 kilómetros, lo que reduce significativamente cualquier riesgo.

PJG