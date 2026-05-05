Empresas en riesgo: mexicanos ven contenido para adultos en el trabajo

La ciberseguridad de las empresas en México está en riesgo, luego de que un estudio reveló que cierto porcentaje de empleados ve contenido para adultos en el trabajo, es decir, durante sus horas laborales.

Fue la firma de ciberseguridad Kasperky quien realizó un reporte que puso en alerta a los empresarios, puesto que advirtió que los delincuentes ocultos en la línea aprovechan el alto tráfico en los sitios de contenido para adultos para lanzar sus ataques.

Mexicanos ven contenido para adultos en el trabajo

Ciberataques a empresas en México. Especial

De acuerdo con el estudio, el 8% de los empleados en nuestro país, visita páginas de contenido para adultos desde sus dispositivos de trabajo, poniendo en riesgo a la organización para la que laboran.

Aunque dicha cifra muestra una reducción respecto al 14% registrado en 2018, los expertos advierten que el número real podría ser mucho mayor debido a la naturaleza privada de esta actividad.

Dicha práctica de algunos empleados no solo compromete la productividad de la empresa, sino que introduce amenazas digitales que pueden derivar en el robo de identidad y pérdidas financieras millonarias.

El modus operandi de los ciberdelincuentes que aprovechan este error de los trabajadores, es muy sencillo, por lo regular, diseñan páginas falsas para robar dinero, datos y extorsionar a las víctimas.

También existen aplicaciones fraudulentas donde prometen “contenido exclusivo” y suelen ocultar malware.

El riesgo es mayor cuando los colaboradores utilizan su correo del trabajo para registrarse en estas plataformas, pues el uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el trabajo de los criminales para robarlas, entrar al perfil del empleado y filtrar información o suplantar su identidad a fin de engañar a otros compañeros.

Consecuencias para empresas

Ciberataques a empresas en México. Especial

Las consecuencias para las empresas cuyos trabajadores acceden a sitios para adultos desde su correo institucional, va más allá de un equipo lento, es decir, puede haber riesgos como:

Costos de reparación: Detener la operación para limpiar sistemas y recuperar archivos puede costar millones de pesos.

Extorsión: El empleado queda vulnerable ante chantajes que pueden escalar hasta comprometer información confidencial de la compañía.

Daño reputacional: La filtración de datos de clientes o proyectos reduce drásticamente la confianza en la marca.

De acuerdo con la firma, a pesar de que más del 65% de los trabajadores en México admite saber que estas prácticas ponen en riesgo a su empresa, no ha sido suficiente para que los usuarios separen su vida privada de sus herramientas de trabajo.

Incluso, investigadores han detectado credenciales empresariales expuestas en la dark web tras haber sido utilizadas en plataformas de este tipo.

Ante ello, expertos en ciberseguridad señalan la necesidad de fortalecer la cultura organizacional dentro de las compañías.

Las recomendaciones incluyen:

Limitar el uso de dispositivos corporativos para fines personales

Implementar protocolos robustos de contraseñas

Monitorear filtraciones en la dark web

Capacitar de forma constante a los empleados

Además, los más prudente para las empresas es adoptar soluciones tecnológicas avanzadas que permitan detectar amenazas y prevenir ciberataques.

¿Te pueden despedir?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, realizar actividades ajenas a las labores profesionales durante la jornada laboral puede ser una causa justificada de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón.

Aunque la ley no menciona específicamente el “contenido para adultos”, el Artículo 47 establece varias causales de despido, tales como:

Incumplimiento de obligaciones

Falta de probidad y honradez

Uso indebido de herramientas

En tanto, de ahí la importancia de contar con un Reglamento Interior de Trabajo, registrado y notificado a los empleados. Sin ese documento, especifican la prohibición de acceder a contenido explícito durante horas laborales, se puede proceder inmediatamente con el despido.

*mvg*