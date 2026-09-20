¿Se cayó Facebook e Instagram? Usuarios reportan fallas intermitentes este 20 de septiembre

Usuarios de Facebook e Instagram reportaron fallas en el funcionamiento de ambas redes sociales durante este domingo 20 de septiembre, con problemas que van desde dificultades para cargar contenido hasta errores al intentar acceder a algunas funciones de las aplicaciones.

Las afectaciones parecen presentarse de manera intermitente y no necesariamente impiden ingresar por completo a las plataformas. Algunos usuarios pueden abrir Facebook o Instagram, pero encuentran problemas al actualizar el feed, visualizar publicaciones o utilizar determinadas herramientas.

Hasta el momento, Meta no ha informado públicamente sobre una caída generalizada de sus servicios ni ha explicado qué estaría provocando las fallas.

¿Facebook e Instagram están caídos hoy?

Los sitios dedicados a monitorear interrupciones muestran un panorama todavía irregular. Downdetector México no registraba al momento de la consulta evidencia suficiente para declarar una caída generalizada de Instagram, aunque permite observar reportes relacionados con la aplicación, el feed, inicio de sesión, publicaciones y conexión con los servidores.

En el caso de Facebook también existen reportes de usuarios que han presentado dificultades de acceso o funcionamiento. Otro monitor mexicano, Fallas.mx, señalaba este domingo algunos avisos recientes sobre problemas con la plataforma, incluidos registros procedentes de Morelia.

Downdetector reportó fallas en Instagram y Facebook Especial

Esto significa que Facebook e Instagram pueden estar funcionando para algunas personas mientras otras enfrentan errores, algo habitual durante problemas parciales o regionales que todavía no alcanzan el nivel de una interrupción masiva.

¿Qué problemas están presentando Facebook e Instagram?

Entre los tipos de fallas que suelen agrupar las plataformas de monitoreo aparecen problemas para iniciar sesión, cargar el feed, acceder mediante el sitio web, publicar contenido o establecer conexión con los servidores.

Usuarios de Instagram en distintos países han reportado errores de acceso, lentitud y problemas para utilizar la aplicación, aunque los datos disponibles no muestran por ahora un incremento suficiente para considerar que el servicio está completamente caído a nivel mundial.

Facebook registra igualmente reportes aislados en diferentes países sobre dificultades para iniciar sesión, acceder a la plataforma o cargar correctamente sus funciones. El monitor Down for Everyone or Just Me tampoco identificaba al momento de la consulta una interrupción global.

¿Meta ya dijo qué está pasando?

Meta no ha reconocido hasta ahora una falla generalizada de Facebook e Instagram este 20 de septiembre. Su página pública de estado para productos empresariales tampoco mostraba un incidente amplio relacionado con sus servicios al momento de realizar esta nota.

Esto no descarta que existan fallas parciales. Los problemas técnicos pueden afectar únicamente algunas regiones, cuentas, funciones o versiones de las aplicaciones antes de que exista suficiente información para determinar su alcance.

Tampoco se conoce por ahora si Facebook e Instagram están enfrentando exactamente el mismo problema técnico o si las anomalías reportadas en ambas aplicaciones tienen causas distintas.