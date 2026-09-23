De la casa al videojuego: LG apuesta por Roblox para las nuevas generaciones

La tecnología forma parte de cada vez más espacios de la vida cotidiana, pero su presencia entre las nuevas generaciones también está cambiando. Ya no se trata únicamente de utilizar dispositivos o aplicaciones: ahora las marcas buscan crear experiencias que permitan interactuar con sus propuestas de una manera más cercana, especialmente dentro de los videojuegos.

Un ejemplo de esta tendencia es la experiencia que LG desarrolló dentro de Roblox, una de las plataformas digitales más populares entre niños y jóvenes. Bajo el nombre LG Goat Launch Tycoon, el espacio propone una dinámica en la que los jugadores pueden crear, decorar y administrar su propio entorno virtual mientras descubren distintas posibilidades relacionadas con la tecnología.

Cuando la tecnología también se convierte en juego

Más allá de presentar productos, la experiencia plantea una dinámica de entretenimiento alrededor de conceptos como creatividad, emprendimiento y organización. Los jugadores pueden construir su propio proyecto y utilizar diferentes elementos para hacerlo crecer, convirtiendo la interacción con la tecnología en parte de la experiencia de juego.

La propuesta también incorpora un elemento relacionado con México. Durante el mes patrio, el entorno virtual adopta los colores verde, blanco y rojo, además de incluir detalles inspirados en las celebraciones nacionales. Así, una experiencia desarrollada para una plataforma global incorpora referencias locales para conectar con quienes participan desde el país.

Dentro del juego también aparecen versiones virtuales de algunos productos de LG, entre ellos pantallas OLED, estufas y refrigeradores inteligentes. Sin embargo, la dinámica busca ir más allá de simplemente colocarlos dentro de un escenario digital.

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Menos pendientes, más tiempo para crear

Uno de los conceptos centrales de esta experiencia es mostrar cómo la tecnología puede ayudar a simplificar algunas actividades cotidianas. En el juego, por ejemplo, los usuarios pueden utilizar una aspiradora robot virtual para mantener limpio su espacio y liberar tiempo que pueden dedicar a otras actividades.

Esta idea conecta con una conversación cada vez más presente alrededor del hogar inteligente: la tecnología puede encargarse de determinadas tareas para reducir pendientes y dejar más espacio para descansar, convivir o desarrollar proyectos creativos.

La experiencia también incorpora un indicador relacionado con Life’s Good. Mientras los jugadores utilizan recursos tecnológicos para resolver actividades y hacer más sencillo su entorno virtual, pueden incrementar este termómetro y obtener recompensas dentro del juego.

Con ello, LG lleva a un espacio de entretenimiento una idea que también forma parte de la evolución de los hogares conectados: que la innovación no necesariamente tiene que añadir complejidad. También puede funcionar en segundo plano para facilitar determinadas tareas.

La apuesta por Roblox muestra, además, cómo las marcas están explorando nuevas maneras de relacionarse con las audiencias jóvenes. En lugar de limitarse a mostrar productos, pueden integrarlos en experiencias donde aprender, crear y jugar forman parte de una misma dinámica.

Así, la tecnología deja de ser únicamente algo que se encuentra dentro de un dispositivo y se convierte también en una herramienta para experimentar nuevas formas de entretenimiento. Una manera distinta de acercar a las nuevas generaciones a un futuro donde la innovación puede significar menos pendientes y más tiempo para disfrutar.