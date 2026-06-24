Captan 'el corazón' de la Vía Láctea con más de 60 millones de estrellas

El telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, diseñado para estudiar el universo oscuro, dirigió su cámara hacia una de las regiones más brillantes y congestionadas del cielo: el bulbo galáctico, el corazón de la Vía Láctea.

El resultado es una imagen descomunal, formada por más de 60 millones de estrellas, nebulosas, cúmulos estelares y nubes de polvo. No es solo una postal del centro de nuestra galaxia. También es una herramienta que puede ayudar a los astrónomos a encontrar planetas alrededor de otras estrellas.

La ESA presentó la imagen como la fotografía en luz visible más grande y detallada jamás tomada del centro de la Vía Láctea.

Euclid mira el corazón de la Vía Láctea

Euclid fue construido para una misión muy distinta: observar miles de millones de galaxias lejanas y ayudar a entender la materia oscura y la energía oscura, dos de los grandes misterios del universo.

Pero su cámara de luz visible tiene una capacidad especial. Puede observar zonas enormes del cielo con gran nitidez y, al mismo tiempo, distinguir estrellas individuales incluso en regiones extremadamente pobladas.

Eso lo convirtió en un instrumento ideal para mirar el bulbo galáctico, la región central de la Vía Láctea donde las estrellas se amontonan en cantidades enormes.

El 23 de marzo de 2025, Euclid dedicó 26 horas a observar esta zona. La imagen final es un mosaico formado por nueve apuntados de su cámara visible. Cada uno de esos apuntados cubre una porción del cielo más grande que la Luna llena.

Captan la parte central de la Vía Láctea Especial

Una imagen con más de 60 millones de estrellas

La nueva fotografía de Euclid contiene más de 60 millones de estrellas.

La cifra impresiona, pero lo más importante es la combinación de tamaño y detalle. Según la ESA, la nitidez y sensibilidad de Euclid en luz visible son comparables a las de la cámara de campo amplio del Telescopio Espacial Hubble. La diferencia es que Euclid puede cubrir un área muchísimo mayor en mucho menos tiempo.

Cada imagen de Euclid abarca un campo de visión unas 270 veces mayor que el del Hubble. Para cubrir el mismo mosaico, el Observatorio Keck necesitaría alrededor de 2 mil horas de observación, mientras que Euclid lo hizo en apenas 26 horas.

Captan el corazón de la Vía Láctea Especial

El mosaico cubre una zona equivalente a unas 22 lunas llenas en el cielo y muestra parte del centro de la Vía Láctea con una claridad que permitirá estudiar estrellas débiles, regiones de formación estelar y nubes oscuras de polvo interestelar.

¿Para qué sirve esta imagen de la Vía Láctea?

Aunque parece una imagen pensada para admirarse, su objetivo científico principal es buscar y estudiar exoplanetas.

El bulbo galáctico es una de las mejores regiones para detectar planetas mediante una técnica llamada microlente gravitacional. Este método aprovecha alineaciones fortuitas entre estrellas.

Cuando una estrella pasa frente a otra desde nuestra perspectiva, su gravedad actúa como una lupa cósmica: curva y aumenta la luz de la estrella que está detrás. Si la estrella más cercana tiene un planeta, la gravedad de ese planeta produce una pequeña alteración adicional en el brillo.

Ese cambio, aunque diminuto, puede delatar la presencia de un mundo que de otra forma sería imposible de ver directamente.

¿Qué es la microlente gravitacional?

La microlente gravitacional permite encontrar planetas no porque emitan luz propia, sino porque alteran la luz de una estrella de fondo.

Jean-Philippe Beaulieu, del Instituto de Astrofísica de París y la Universidad de Tasmania, explicó que para detectar este fenómeno es necesario observar zonas del cielo densamente pobladas de estrellas, como las cercanas al centro de la galaxia.

“Durante los últimos veinte años, se han descubierto casi 300 exoplanetas utilizando esta técnica, todos con telescopios terrestres y todos hacia el centro de nuestra galaxia”, señaló.

La nueva imagen de Euclid incluye 51 sistemas planetarios ya conocidos y servirá como referencia para estudiar muchos más.

bgpa