BYD lanza Test Drive de tus Sueños y prepara nuevas sorpresas para cerrar 2026

BYD México inició octubre con Test Drive de tus Sueños, una campaña que convierte la prueba de manejo en una oportunidad para acercarse a sus vehículos y participar por premios. La iniciativa, lanzada el 1 de octubre, forma parte de la estrategia de la compañía para cerrar 2026 con nuevas experiencias, tecnología y alternativas de movilidad en el mercado nacional.

La dinámica invita a los interesados a acudir a los distribuidores autorizados participantes, realizar una prueba de manejo, elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y apartarlo para participar en la promoción. Entre los premios anunciados se encuentran una BYD M9 modelo 2026 y viajes para dos personas a partidos de futbol internacionales, sujetos a las bases y condiciones correspondientes.

Test Drive de tus Sueños: manejar, elegir y participar

La campaña busca que los consumidores conozcan de primera mano las características de los vehículos BYD antes de tomar una decisión de compra. A través de esta experiencia, la marca plantea un acercamiento que va más allá de mostrar sus modelos: permite explorar su propuesta de conducción y considerar las alternativas disponibles para dar el siguiente paso.

Los premios contemplan un vehículo BYD M9 modelo 2026 para el primer lugar, así como experiencias futbolísticas para los participantes que obtengan el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. Estas últimas consisten en viajes para el ganador y un acompañante a uno de los partidos contemplados en la promoción, de acuerdo con sus términos y condiciones.

Con esta iniciativa, BYD México abre una agenda que se extenderá durante el último trimestre del año. La empresa adelantó que sus próximos anuncios abarcarán nuevos lanzamientos, tecnología de carga, soluciones para empresas y experiencias vinculadas con distintos ámbitos, cuyos detalles se comunicarán progresivamente.

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BYD prepara un nuevo modelo con más de 480 hp

Por separado, la compañía anunció que antes de concluir 2026 presentará un nuevo vehículo para el mercado mexicano, con una potencia superior a los 480 caballos de fuerza. Aunque todavía no ha revelado todos los detalles del modelo, anticipó una propuesta que busca destacar por sus capacidades y desempeño dentro de su segmento.

Después de la presentación, BYD contempla organizar una experiencia de manejo para medios especializados en Baja California Sur. Esta actividad permitirá conocer el vehículo directamente y explorar sus características de conducción, como parte de los lanzamientos previstos para cerrar el año.

Flash Charging, infraestructura y nuevas experiencias

En noviembre comenzarán a llegar a México los primeros cargadores Flash Charging de BYD, con una potencia de hasta 1,500 kW. En vehículos compatibles, la tecnología permitirá pasar del 10 al 97% de batería en aproximadamente nueve minutos; en modelos compatibles de generaciones anteriores, la carga del 20 al 80% tomará alrededor de 30 minutos, según sus capacidades.

La estrategia también contempla un nuevo almacén en Nuevo León, con 10,000 metros cuadrados y más de 15,000 números de parte. La instalación proyecta una tasa de surtimiento del 98% y una reducción del 30% en los tiempos de entrega, con el objetivo de fortalecer la operación de refacciones.

En el ámbito empresarial, BYD BUSINESS+ ofrece una plataforma para compañías y pymes interesadas en renovar o ampliar sus flotillas. Incluye una calculadora de ahorros basada en el costo total de propiedad y canaliza a los prospectos con distribuidores especializados.

Finalmente, la agenda contempla experiencias ecuestres relacionadas con el Mexico City Jumping Tour, Equestrian Night, el National Jumping Championship en Querétaro y la Longines FEI Jumping World Cup en Puebla, prevista para enero. Así, BYD México articula su cierre de 2026 alrededor de la experiencia de manejo, la tecnología y el desarrollo de soluciones para distintos perfiles de usuarios