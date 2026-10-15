Sony presenta el DualSense de Gran Turismo: Funciones, precio y fecha de lanzamiento

PlayStation está listo para celebrar tres décadas del simulador de conducción que apoyó al crecimiento de la consola de Sony y por ello, la división de videojuegos de la marca japonesa junto con Polyphony Digital revelaron oficialmente el DualSense Wireless Controller – Gran Turismo Limited Edition.

El control es un mando de colección diseñado bajo la estricta supervisión del creador de la exitosa saga, Kazunori Yamauchi, que no solo busca crear un mando con una imagen referente al juego, sino que en su concepción transmitiera la sensación de Gran Turismo en la propia fabricación de la pieza.

Estética de carreras y retroalimentación háptica

El diseño del dispositivo cuenta con franjas estilo racing y una placa frontal con acabado texturizado en fibra de carbono, tal como se puede ver en diversos modelos deportivos que pueden elegir los jugadores.

A nivel funcional, el mando conserva el conjunto tecnológico distintivo de la línea DualSense con respuesta háptica avanzada, esto ayuda a que los videojugadores perciban las imperfecciones del asfalto, los pianos de los circuitos y la pérdida de tracción en las ruedas, llevando la simulación al extremo incluso si no se tiene un volante y pedales.

Los gatillos adaptativos dinámicos simulan la resistencia variable del pedal de freno y la presión del acelerador según el comportamiento de cada vehículo en pista.

Además, integra un micrófono y un conecto de 3.5 mm para facilitar la comunicación. Por último cuenta con batería recargable y puerto USB-C.

“Hace treinta años, Gran Turismo comenzó con la visión de compartir la belleza y la diversión de los automóviles. Este control conmemorativo celebra el viaje que compartimos juntos, y estoy profundamente agradecido con todas las personas cuya pasión continúa inspirándonos”, afirmó Kazunori Yamauchi.

Precio oficial y fecha de lanzamiento

El DualSense – Gran Turismo Limited Edition tendrá un precio sugerido de $84.99 dólares en los Estados Unidos.

La apertura de preventas arrancará de forma global el próximo 22 de octubre a través de PlayStation Direct y distribuidores autorizados, mientras que su llegada oficial al mercado y entregas comenzarán el 10 de diciembre.