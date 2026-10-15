¿Te pueden hackear en modo incógnito? Esto es lo que debes saber

El modo incógnito es una función que muchas personas utilizan para navegar por internet sin dejar un historial de sus búsquedas. Sin embargo, aunque ofrece cierta privacidad, no necesariamente significa que sus datos personales estén protegidos de los ciberdelincuentes.

Esta herramienta, disponible en navegadores como Google Chrome, permite visitar páginas sin que determinadas actividades queden registradas en el dispositivo. No obstante, existe una diferencia entre ocultar el historial de navegación y evitar un ataque informático.

De hecho, los usuarios pueden exponerse al robo de contraseñas, fraudes y programas maliciosos incluso cuando tienen abierta una ventana privada.

El modo incógnito no impide que los hackers accedan a información personal mediante ataques informáticos. Canva

¿Te pueden hackear mientras usas el modo incógnito?

Sí, te pueden hackear en modo incógnito, ya que esta función no impide que los ciberdelincuentes intenten acceder a tu información personal o aprovechen vulnerabilidades de tu dispositivo.

Aunque algunas personas consideran que navegar de esta manera ofrece mayor seguridad, el modo incógnito no fue diseñado para bloquear ataques informáticos, sino para limitar los datos que el navegador conserva después de cerrar la sesión.

Si recibes un correo electrónico que aparenta ser de tu banco y abres el enlace desde una ventana privada, podrías terminar en una página falsa.

Si introduces tu usuario, contraseña o información bancaria, los responsables del sitio podrían obtener esos datos sin importar que estés utilizando el modo incógnito.

Este tipo de fraude se conoce como phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes suplantan la identidad de empresas, bancos o instituciones para engañar a las personas y conseguir información confidencial.

Otro riesgo aparece al descargar archivos de páginas desconocidas. Si alguno contiene un programa malicioso, el dispositivo podría infectarse, ya que la navegación privada no bloquea por sí misma estas amenazas.

Entre los principales ataques que pueden afectar a los usuarios se encuentran los siguientes.

Phishing para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal mediante páginas falsas.

Malware que puede infectar computadoras y teléfonos al ejecutar archivos o programas maliciosos.

Troyanos que se presentan como aplicaciones legítimas, pero pueden realizar actividades dañinas.

Robo de cuentas mediante credenciales obtenidas en sitios fraudulentos.

Ataques que aprovechan vulnerabilidades del navegador o del sistema operativo.

Por ello, utilizar el modo incógnito no aumenta por sí solo las defensas del dispositivo frente a estas amenazas. La protección depende de las herramientas de seguridad disponibles y de las precauciones que tome cada usuario.

El modo incógnito no impide que los hackers roben información personal mediante ataques informáticos. Canva

¿Por qué el modo incógnito no te protege de los hackers?

Para entender por qué el modo incógnito no evita que te hackeen, es importante conocer cuál es su función.

En navegadores como Google Chrome, esta herramienta permite realizar búsquedas sin que el historial de las páginas visitadas quede guardado en el navegador después de cerrar todas las ventanas privadas.

También elimina las cookies y determinados datos de los sitios web creados durante esa sesión, lo que resulta útil cuando varias personas utilizan una misma computadora.

Alguien puede buscar un regalo desde un equipo compartido sin que las páginas consultadas aparezcan después en el historial habitual.

Sin embargo, esto no significa que la actividad desaparezca de internet ni que los sitios visitados dejen de recibir información sobre la conexión.

De acuerdo con empresas de ciberseguridad como Kaspersky y McAfee, la navegación privada tiene limitaciones importantes relacionadas con el seguimiento de la actividad en línea.

Entre ellas se encuentra que el modo incógnito no oculta automáticamente la dirección IP, un dato que los sitios web pueden utilizar para identificar la conexión desde la que reciben una visita.

Además, los proveedores de internet y los administradores de redes escolares o laborales pueden tener acceso a determinados registros de conexión, dependiendo de la configuración de sus sistemas y del cifrado utilizado.

Abrir una ventana privada en la computadora del trabajo no necesariamente impide que la empresa registre las conexiones realizadas desde su red.

Tampoco evita que los sitios web recopilen información mientras permaneces dentro de ellos, especialmente cuando inicias sesión con una cuenta personal.

Por otra parte, los archivos descargados durante la navegación privada permanecen guardados en el dispositivo, a menos que el usuario decida eliminarlos.

Lo mismo ocurre con los marcadores que se agregan durante la sesión, ya que estos continúan disponibles después de cerrar la ventana.

La principal función del modo incógnito es ofrecer privacidad frente a otras personas que utilizan el mismo navegador, no garantizar el anonimato ni impedir que alguien intente robar información.

El modo incógnito permite navegar sin guardar el historial, pero no evita posibles ataques de hackers. Gemini

¿Cómo evitar que te hackeen al navegar en modo incógnito?

Aunque el modo incógnito no protege contra todos los ataques informáticos, existen medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de robo de datos mientras navegas por internet.

Una de las más importantes consiste en mantener actualizado el navegador y el sistema operativo, ya que las actualizaciones de seguridad corrigen fallas que podrían ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.

También es recomendable utilizar contraseñas diferentes para cada servicio y activar la verificación en dos pasos, especialmente en cuentas bancarias, correos electrónicos y redes sociales.

Otras recomendaciones para navegar con mayor seguridad son las siguientes.

Utilizar un antivirus actualizado para detectar y bloquear determinadas amenazas informáticas.

Evitar enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

No descargar archivos desconocidos ni instalar aplicaciones desde páginas poco confiables.

Revisar las direcciones web antes de proporcionar contraseñas o información bancaria.

Activar las funciones de navegación segura disponibles en Google Chrome y otros navegadores.

Utilizar una VPN confiable cuando se necesite mayor privacidad de conexión, especialmente en redes públicas.

Una red privada virtual o VPN puede cifrar el tráfico entre el dispositivo y el proveedor de VPN, además de ocultar la dirección IP pública del usuario frente a las páginas que visita.

Sin embargo, esta herramienta tampoco elimina todos los riesgos, pues una persona puede caer en una página fraudulenta o descargar un archivo infectado incluso cuando utiliza una VPN.

En el caso de Google Chrome, el navegador también cuenta con funciones de Navegación segura que pueden advertir sobre sitios peligrosos, intentos de phishing y descargas sospechosas.