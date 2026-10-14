ASUS Week 2026: laptops con descuentos de hasta 36% del 12 al 18 de octubre

Encontrar una computadora que responda a las necesidades de trabajo, estudio o entretenimiento sin exceder el presupuesto puede ser un desafío. Por ello, ASUS Week 2026 llega a México del 12 al 18 de octubre con promociones en una selección de laptops que abarca desde equipos para la productividad cotidiana hasta configuraciones diseñadas para tareas creativas y videojuegos de alto rendimiento.

Durante esta semana, los consumidores podrán encontrar descuentos superiores al 30% en determinados productos, con ofertas disponibles en tiendas departamentales, clubes de precio, plataformas de comercio electrónico y la tienda en línea de ASUS. La campaña contempla diferentes perfiles de usuario, con alternativas que combinan portabilidad, capacidad de procesamiento, almacenamiento y herramientas para trabajar con inteligencia artificial.

ASUS Week 2026: laptops para cada necesidad y presupuesto

Entre las opciones destaca la ASUS Vivobook S16, que incorpora un procesador AMD Ryzen 9, 16 GB de memoria RAM DDR5 y una unidad SSD de 512 GB. Con una pantalla de 16 pulgadas, esta computadora está orientada a estudiantes, programadores y usuarios que necesitan ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo. Durante la campaña, cuenta con un descuento del 36% en Liverpool.

Para quienes priorizan movilidad y potencia, la ASUS Zenbook S14 ofrece un procesador Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento SSD. Su configuración busca responder a las necesidades de profesionales que trabajan fuera de la oficina y requieren recursos para tareas asistidas por inteligencia artificial. El modelo tiene un descuento del 25% en Costco.

Otra propuesta es la ASUS Zenbook DUO, que integra dos pantallas de 14 pulgadas, procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de RAM y 1 TB SSD. Su diseño está pensado para facilitar el trabajo simultáneo con distintas aplicaciones, una característica útil para productores multimedia y creadores digitales. Durante ASUS Week 2026, ofrece un descuento del 30% en Amazon.

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Opciones para creadores profesionales y entusiastas del gaming

La oferta también incluye equipos especializados. La ASUS ProArt PX13 está dirigida a fotógrafos, diseñadores y artistas digitales que necesitan un formato compacto para sus proyectos, mientras que la ProArt Creator P16 incorpora un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB de RAM, 2 TB SSD y gráficos NVIDIA RTX 5070. Esta última está orientada a flujos de trabajo exigentes, como edición de video y modelado 3D.

En el segmento de videojuegos, la ASUS TUF Gaming F16 combina un procesador Intel Core con gráficos NVIDIA GeForce RTX 3050. La propuesta busca atender a jugadores y creadores que necesitan capacidad gráfica para gaming y edición de video. Por su parte, la ROG Zephyrus Duo integra un procesador Intel Core Ultra, 32 GB de RAM, 1 TB SSD y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070, con un descuento del 30% en Palacio de Hierro.

La ASUS Zenbook 14 también forma parte de las promociones, con un descuento del 20% en Sam's Club y una configuración de procesador AMD Ryzen AI 5 340, 16 GB de RAM y 512 GB SSD. A su vez, la Zenbook S16 ofrece un descuento del 22% en Mercado Libre.

Con vigencia hasta el 18 de octubre, ASUS Week 2026 representa una oportunidad para comparar configuraciones y precios según el uso previsto. Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada promoción, la disponibilidad del modelo y el precio final en el establecimiento participante.