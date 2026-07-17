De la salud a la nube: cómo México acelera su transformación digital

Hace apenas una década, acudir a una farmacia, realizar una transferencia bancaria o comprar un producto implicaba procesos muy distintos entre sí. Hoy, esas experiencias tienen un punto de encuentro: la tecnología. La transformación digital ha eliminado fronteras entre sectores que antes operaban por separado y ha convertido la conectividad en uno de los principales motores de la economía mexicana.

La digitalización ya no es exclusiva de las empresas tecnológicas. Está presente cuando un paciente consulta su historial clínico desde una aplicación, cuando un negocio acepta pagos digitales o cuando una empresa almacena información crítica en centros de datos que operan de forma ininterrumpida. Lo digital dejó de ser un complemento; ahora es la infraestructura sobre la que funcionan millones de actividades cotidianas.

Sectores distintos, un mismo objetivo: conectar a las personas

La transformación digital avanza porque diferentes industrias han comenzado a compartir herramientas, procesos y objetivos. La salud utiliza inteligencia de datos para mejorar la atención; las instituciones financieras desarrollan plataformas más ágiles; las empresas de alimentos optimizan su logística mediante análisis en tiempo real; mientras que la infraestructura tecnológica garantiza que toda esa información viaje de forma segura.

Ese cambio puede observarse en empresas como Farmacias del Ahorro, Banco Plata, Danone, Coca-Cola y KIO, que desde ámbitos distintos participan en una economía cada vez más conectada. Algunas innovan en la experiencia del consumidor, otras fortalecen los servicios financieros digitales y otras desarrollan la infraestructura tecnológica que hace posible el funcionamiento de plataformas, aplicaciones y servicios utilizados diariamente por millones de personas.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la adopción de tecnologías digitales fortalece la competitividad nacional, incrementa la productividad y facilita la integración de empresas mexicanas a cadenas de valor con mayor contenido tecnológico. Este proceso también impulsa nuevas oportunidades para emprendedores, industrias y profesionales especializados.

El reto ya no es digitalizarse, sino innovar constantemente

La velocidad con la que evolucionan los hábitos de consumo obliga a las organizaciones a adaptarse de manera permanente. Los consumidores esperan respuestas inmediatas, procesos seguros y servicios disponibles en cualquier momento. Cumplir con esas expectativas requiere inversión, talento y una infraestructura capaz de sostener un entorno donde la información circula en tiempo real.

En ese escenario cobra relevancia la campaña Lo Hecho en México Siempre Gana, impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y 26 empresas participantes. Más que destacar productos, la iniciativa reconoce la capacidad de las empresas establecidas en el país para innovar, generar empleo y responder a los desafíos de una economía cada vez más digital.

Hoy, el verdadero cambio no ocurre solo en la nube, sino en la manera en que la innovación conecta todos los aspectos de la vida cotidiana.