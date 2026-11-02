Hackers apagan refrigeradores de supermercados en nueve países de Europa 

Por Pia Ohlin

Un presunto ciberataque disparó el lunes las temperaturas de las cámaras frigoríficas de supermercados de al menos nueve países europeos, lo que llevó a la UE a advertir sobre un intento deliberado de interrumpir la cadena de suministro de alimentos del bloque.

Tiendas en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia reportaron problemas de refrigeración que obligaron a algunos minoristas a desechar alimentos.

El incidente ocurrió tres semanas después de que un ciberataque afectara a las tiendas de abarrotes francesas y obligara a cientos de establecimientos a tirar el inventario en mal estado.

Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques. El comisionado de Alimentación y Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, afirmó que el bloque se está tomando los incidentes "muy en serio".

Se trata de un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario y socavar la confianza de los consumidores, una advertencia que debemos tomarnos muy en serio", señaló.

En Italia, al menos cuatro supermercados Coop en Sicilia y un establecimiento en la Toscana se vieron afectados, según informes de los medios y la agencia nacional de ciberseguridad.

El gobierno italiano tiene previsto celebrar este martes una reunión sobre ciberseguridad con los servicios de inteligencia.

El ataque ocurrió a las 4:00 a.m. (03H00 GMT)", explicó Giuseppe Spadaro, director del Grupo Radenza, que administra los supermercados de la marca Coop, a la agencia de noticias italiana ANSA.

El hackeo se dirigió contra "nuestro sistema de control remoto para las secciones de alimentos congelados" y ya se resolvió, agregó.

Bélgica fue uno de los países más afectados, con docenas de tiendas de varias cadenas de supermercados que reportaron fallas en los sistemas de refrigeración. Los fiscales federales abrieron una investigación.

Es un ciberataque, no hay otra explicación", dijo Mich Vergauwen, portavoz de Carrefour Bélgica, que informó de interrupciones en unas 15 de sus 700 tiendas.

Ikea informó que su sede de Mons, en el suroeste del país, también sufrió un ciberataque que provocó un aumento de la temperatura en los congeladores.

El grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel afirmó que había comenzado a proteger sus instalaciones tras el ataque del 12 de octubre en Francia, pero que algunos sistemas aún no se habían actualizado y se encontraban entre los afectados el lunes.

Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también reportaron problemas de refrigeración en tiendas de Bélgica, mientras que cuatro establecimientos del primer grupo en Luxemburgo se vieron afectados.

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En Irlanda, la cadena minorista Musgrave informó que 13 tiendas Supervalu se vieron afectadas por lo que describió como un incidente cibernético.

Un pequeño número de locales de barrio en Países Bajos también sufrió interrupciones.

En Portugal, el grupo Mosqueteiros confirmó a la AFP incidentes en siete tiendas de Intermarché relacionados con un ciberataque que "parece haber tenido como objetivo a un proveedor de servicios externo responsable de la gestión de los sistemas de refrigeración".

En Suecia, Coop confirmó que seis de sus cerca de 800 establecimientos se vieron afectados.

Podemos confirmar que se trata de un incidente cibernético. El problema ya fue resuelto y los frigoríficos y congeladores funcionan con normalidad", dijo a la AFP el portavoz, Carlos Cancino.

Añadió que Coop desconocía quién estaba detrás del ataque, pero señaló que los seis establecimientos afectados estaban conectados a una red móvil 4G, y no al sistema 5G actualizado, lo que los hacía "más vulnerables" a los piratas informáticos.

Sistema externo

La cadena sueca Ica también informó que "un número limitado" de sus establecimientos había sufrido problemas de refrigeración, aunque el grupo no pudo confirmar que la causa fuera un ciberataque.

Según la portavoz de Ica, Helena Johansson, todos los establecimientos afectados estaban conectados a un sistema externo de control de la refrigeración suministrado por el fabricante danés Danfoss, el mismo proveedor atacado en Francia.

Remitió todas las consultas a Danfoss, que aún no ha respondido a una solicitud de comentarios de la AFP.

En Finlandia, también se detectaron temperaturas irregulares en algunos pequeños mercados pertenecientes al grupo Kesko.

Al menos un supermercado en Estonia fue atacado por piratas informáticos que elevaron la temperatura de las unidades de refrigeración hasta los 50 °C, informó la radiotelevisión pública ERR.

Las unidades eran modelos antiguos suministrados por Danfoss, similares a los atacados en Francia, declaró a ERR Jann Mutso, director de Kitman Coldtech, fabricante y distribuidor de sistemas avanzados de refrigeración.