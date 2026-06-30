EU elimina los controles de exportación sobre los modelos más avanzados de Anthropic

La empresa estadunidense Anthropic permitirá a partir del miércoles el acceso en todo el mundo de sus últimos y más potentes modelos de inteligencia artificial, después de que el gobierno de Estados Unidos haya levantado las restricciones sobre su comercialización, informó la empresa este martes.

El 12 de junio, Washington había obligado de manera abrupta a Anthropic a bloquear el acceso a estos dos modelos de vanguardia, Mythos 5 y Fable 5,por motivos de seguridad nacional.

Hemos recibido notificación de que el Departamento de Comercio ha levantado los controles sobre la exportación sobre Claude Fable 5 y Mythos 5", afirmó la compañía en una publicación en X. "Empezaremos a restablecer el acceso mañana", agregó.

El gobierno levantó parcialmente el viernes pasado las restricciones sobre Mythos 5, y permitió su acceso a un puñado de "ciberdefensores y operadores de infraestructura" estadounidenses.

Los socios extranjeros, en particular las agencias estatales de ciberseguridad de Europa y Asia, seguían sin tener acceso.

Anthropic, que desde hace meses mantiene relaciones turbulentas con la administración estadounidense, no aclaró si la medida del gobierno permitirá a estos entes extranjeros el acceso a sus modelos de IA.

El gobierno de Donald Trump, que durante mucho tiempo se mostró hostil a cualquier regulación de la IA, ha dado un volantazo a esta política ante las poderosas capacidades de los modelos de vanguardia.

El martes, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó los modelos de IA más avanzados con "armas nucleares digitales".

Inglaterra pide restricciones a la IA

Es posible que se necesiten marcos normativos más sofisticados para supervisar y contener los riesgos que la inteligencia artificial plantea para el sistema financiero, según afirmó el martes una de las vicegobernadoras del Banco de Inglaterra.

Durante una intervención en un foro del Banco Central Europeo, celebrado en Portugal, Sarah Breeden, vicegobernadora encargada de la estabilidad financiera, señaló que el rápido aumento de las capacidades de los agentes de IA capaces de actuar de forma autónoma ha puesto de manifiesto posibles lagunas.

Nuestros marcos no se diseñaron para contemplar la existencia de agentes autónomos, y no parece realista depender de la intervención humana en todas las acciones de los agentes. Es posible que se necesiten marcos de gobernanza y rendición de cuentas más sofisticados", afirmó Breeden.

Los reguladores y los organismos normativos mundiales han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos que plantea la implantación de la IA en todo el sector financiero desde que Anthropic lanzó Mythos, que podría suponer importantes retos de ciberseguridad para el sector bancario, según los analistas.

Más temprano en el mes, el Consejo de Estabilidad Financiera pidió medidas de protección más estrictas para protegerse contra los riesgos de los agentes de IA, que, según señaló, plantean un desafío específico para la supervisión humana.