LG imagina un hogar sin pendientes: así busca liberar tiempo con inteligencia artificial

La inteligencia artificial suele asociarse con herramientas capaces de crear imágenes, responder preguntas o facilitar determinadas actividades digitales. Sin embargo, su siguiente gran escenario podría estar mucho más cerca de nosotros: el hogar. LG plantea una visión en la que la tecnología también ayude a reducir las tareas cotidianas.

Durante una conversación para LAP 3.1, Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa de LG México, explicó que la compañía trabaja bajo el concepto Zero Labor Home, una propuesta que busca disminuir la cantidad de labores domésticas que las personas deben realizar y, con ello, reducir parte de la carga mental diaria.

La idea parte de una pregunta sencilla: ¿qué haríamos si tuviéramos más tiempo disponible? En lugar de utilizar la inteligencia artificial para añadir nuevas obligaciones, LG apuesta por tecnologías capaces de asumir determinadas tareas para que las personas puedan concentrarse en actividades que realmente disfrutan.

Cuando la tecnología se encarga de los pendientes

Esta visión ya comienza a reflejarse en distintos dispositivos para el hogar. Una lavadora moderna, por ejemplo, puede reconocer características de las prendas y determinar cómo tratarlas de acuerdo con sus necesidades, reduciendo la cantidad de decisiones que debe tomar el usuario durante el proceso.

El planteamiento también alcanza a otros equipos y soluciones inteligentes. Desde pantallas capaces de adaptar determinados parámetros de imagen hasta robots y sistemas relacionados con la movilidad eléctrica, la tecnología busca integrarse de manera más natural a las actividades cotidianas.

La diferencia está en que el objetivo no consiste únicamente en automatizar por automatizar. Para LG, el verdadero valor de estas herramientas está en liberar tiempo y atención. Son minutos que pueden convertirse en descanso, convivencia familiar, aprendizaje o simplemente en la posibilidad de hacer algo que durante una jornada ocupada suele quedar pendiente.

Bajo esta perspectiva, el hogar inteligente deja de ser una colección de dispositivos conectados y comienza a convertirse en un espacio capaz de responder a las necesidades de quienes lo habitan.

Más tiempo para crear, imaginar y disfrutar

La propuesta de LG también llegó al terreno creativo a través de una colaboración con la Cineteca Nacional, donde se realizó un festival de cortometrajes universitarios relacionados con la inteligencia artificial.

La iniciativa planteó a jóvenes creadores una pregunta que conecta directamente con la filosofía de Zero Labor Home: ¿qué harías con tu creatividad si la tecnología te devolviera tu tiempo libre? Los trabajos participantes fueron evaluados por la Cineteca Nacional y exhibidos en una sala OLED de la institución.

El ejercicio muestra otra dimensión del debate sobre inteligencia artificial. Más allá de sus capacidades técnicas, la discusión comienza a centrarse en qué hacemos con el tiempo que estas herramientas pueden ayudarnos a recuperar.

En ese sentido, la tecnología no tendría que ocupar más espacio en nuestra rutina, sino ayudarnos a despejarlo. Automatizar una tarea doméstica puede parecer un cambio pequeño, pero cuando se suman distintas actividades, el impacto puede traducirse en menos pendientes y mayor libertad.

La visión de LG apunta precisamente hacia ese escenario: un hogar donde la inteligencia artificial trabaje de manera silenciosa para facilitar la vida cotidiana. Porque quizá la innovación más importante no sea aquella que hace más cosas, sino la que permite que las personas tengan más tiempo para hacer aquello que realmente quieren.