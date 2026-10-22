¿Qué es el virus Shamonda? El patógeno veterinario que acaba de cruzar por primera vez a un humano

Las vacas comenzaron a producir menos leche… Algunas tenían fiebre, diarrea y poca actividad, un conjunto de señales que, desde junio de 2026, llamó la atención de ganaderos y veterinarios del sur de Alemania y Suiza. Detrás de aquellos cambios apareció un virus que llevaba décadas identificado en otras regiones: Shamonda.

Este 22 de octubre, Francia informó la primera infección humana documentada por ese virus, en un paciente con inmunodepresión grave que falleció a principios de mes en Lyon. Las autoridades investigan qué papel tuvo la infección en su muerte.

El hallazgo abre preguntas sobre cómo un virus conocido principalmente por infectar animales pudo llegar a una persona. También obliga a distinguir entre lo que ya se comprobó y lo que sigue bajo investigación: un caso humano no basta para saber con qué facilidad se transmite ni cómo afectaría a otras personas.

¿Qué es el virus Shamonda y por qué se habla de él ahora?

Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y fue detectado en Nigeria a mediados de los años sesenta y posteriormente se documentó en ganado de distintas regiones de África y en Japón; durante el verano de 2026 se identificó por primera vez en explotaciones ganaderas europeas.

En el aviso compartido este jueves, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que Francia había reportado el “primer caso documentado de una infección humana por el virus Shamonda”.

Las pistas aparecieron antes en el ganado

Un estudio publicado anticipadamente el 19 de octubre en Emerging Infectious Diseases reconstruye la investigación veterinaria en Europa. A finales de julio, más de cien granjas afectadas habían sido reportadas al servicio de salud bovina de Baden-Württemberg, Alemania.

Al principio se consideró que las altas temperaturas podían contribuir al problema, pero la forma en que se extendía hizo sospechar una infección. Después de descartar varios virus, los investigadores analizaron muestras y recuperaron el genoma completo de Shamonda mediante secuenciación.

Leer ese material genético permite comparar un virus con otros ya registrados y precisar su identidad. La investigación muestra cómo una observación cotidiana —una caída en la producción de leche— puede llevar a reconocer la circulación de un patógeno.

El virus Shamonda Especial

¿Cómo podría transmitirse a una persona?

La principal hipótesis francesa es la picadura de un pequeño insecto del género Culicoides, en una zona del este del país donde circulaba el virus entre animales. Esa ruta todavía se investiga.

Estos insectos picadores pueden actuar como vectores, es decir, como intermediarios que transportan un patógeno entre huéspedes. La OMS señala que el paciente había estado en un área con animales infectados y presencia de Culicoides, aunque todavía hacen falta estudios para comprender plenamente la transmisión.

Encontrar ambas pistas en el mismo lugar ayuda a orientar la búsqueda, pero no demuestra por sí solo qué insecto intervino ni cuándo ocurrió el contagio.

¿Qué síntomas causa y por qué importa la inmunodepresión?

Las autoridades francesas consideran muy probable que las complicaciones cerebrales observadas en el paciente estuvieran relacionadas con la infección. Sin embargo, el ECDC precisa que continúa la investigación para determinar si el virus causó o contribuyó al fallecimiento.

Los culicoides pueden actuar como vectores, es decir, como intermediarios que transportan un patógeno entre huéspedes Especial

El paciente recibía atención por una enfermedad grave y era más susceptible a infecciones y complicaciones que la población general. Por eso, su evolución debe interpretarse dentro de ese contexto.

Con un solo caso documentado, sería prematuro elaborar una lista de síntomas habituales en humanos o calcular qué proporción de las infecciones podría ser mortal. Tampoco corresponde trasladar automáticamente a las personas los signos observados en el ganado.

¿Qué riesgo representa para la población?

“Hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo sanitario para la población general”, señala el comunicado francés, en traducción del original, con base en el conocimiento disponible.

Esa valoración acompaña una investigación que sigue abierta, de hecho, El ECDC informó que trabaja para fortalecer las pruebas diagnósticas y detectar posibles casos adicionales, mientras las autoridades estudian el origen de la infección.

La respuesta requiere mirar tanto al hospital como a las granjas y a los insectos de la zona. Saber qué ocurrió con este paciente dependerá de conectar esas pistas: identificar un virus es el comienzo de la investigación; entender cómo llegó y qué consecuencias tuvo exige más evidencia.

¿Hay Culicoides en México y debemos estar en alerta?

México sí tiene insectos del género Culicoides: un catálogo publicado en 2023 por investigadores del Instituto de Ecología documentó 86 especies en el país.

Estos pequeños jejenes incluyen especies que se alimentan de la sangre de animales y tienen importancia veterinaria; sin embargo, su presencia no demuestra que Shamonda circule en el ganado mexicano.

Para evaluar esa posibilidad habría que detectar el virus y determinar si las especies locales pueden transmitirlo. Tener insectos del mismo género no significa que todos transporten los mismos patógenos.

bgpa