¡La nueva cura para el agotamiento laboral! Aprender a fracasar en una escuela de payasos

¿Aprender a fracasar y vestido de payaso? Si en algún momento tu haz tenido esa sensación de querer hacerlo todo bien y tener miedo al rechazo, esto te podría interesar.

Lejos de la imagen clásica del maquillaje exagerado y los zapatos enormes, las escuelas de clown contemporáneo se han convertido en espacios donde actores, creativos y personas cansadas de la exigencia profesional aprenden algo que rara vez se enseña en el mundo laboral: aceptar el fracaso.

Uno de esos lugares es la escuela del reconocido maestro Philippe Gaulier, ubicada a las afueras de París, donde los estudiantes no solo entrenan para hacer reír. También aprenden a equivocarse, quedar expuestos, perder el control y descubrir que fallar frente a otros no necesariamente es una tragedia.

Una escuela donde fracasar también es parte del entrenamiento

De acuerdo con un artículo en el Wall Street Journal, durante meses, una de las bromas recurrentes en la escuela de Gaulier era que Jack Grossman, uno de los alumnos, “iba a morir solo”.

La frase, que fuera de ese contexto podría sonar cruel, formaba parte del lenguaje provocador y absurdo con el que el clown trabaja la vulnerabilidad. En estas clases, los estudiantes son empujados a mostrarse ridículos, incómodos o torpes para romper con la necesidad de parecer siempre competentes.

En una de las dinámicas, Grossman fue emparejado con Zoe Wohlfeld y recibió una instrucción extraña: imitar la ebullición de la leche.

Una escuela de payasos para el agotamiento laboral Instagram: clown_gym

La escena resume parte del espíritu de este tipo de entrenamiento. No se trata de ejecutar una tarea “bien” en el sentido tradicional, sino de entregarse al juego, aceptar el absurdo y observar qué ocurre cuando una persona deja de proteger tanto su imagen.

El clown como respuesta al burnout

El agotamiento laboral, también conocido como burnout, suele asociarse con jornadas largas, presión constante, cansancio emocional y la sensación de no estar nunca a la altura.

En profesiones como la actuación, la escritura, la comedia, la música o cualquier industria creativa, esa presión puede intensificarse por el rechazo permanente: audiciones perdidas, críticas, comparaciones y la expectativa de estar siempre disponible, siempre inspirado y siempre listo para demostrar valor.

Por eso, el clown aparece como una respuesta inesperada. Su lógica es casi opuesta a la cultura del rendimiento: en lugar de esconder el error, lo muestra; en lugar de evitar el ridículo, lo usa; en lugar de fingir control, permite que el fracaso se convierta en parte del acto.

¿Por qué una escuela de payasos puede ayudar?

El entrenamiento clown no busca solamente hacer chistes. Su base está en la presencia, la escucha y la relación con el público.

Para lograrlo, los alumnos deben aceptar que pueden no ser graciosos, que pueden quedarse en blanco o que una escena puede salir mal. Esa exposición al error funciona como una especie de entrenamiento emocional. La idea no es celebrar el fracaso por sí mismo, sino perderle miedo.

En un contexto laboral donde muchas personas viven intentando controlar cada resultado, esta práctica ofrece una lección distinta: equivocarse no significa desaparecer, perder valor o quedar definido por un mal momento.

Una cura inusual para una presión muy actual

La popularidad de estas escuelas también habla de una incomodidad contemporánea. Muchas personas ya no solo buscan terapia, meditación o cambios de rutina para lidiar con el cansancio emocional. Algunas están recurriendo a experiencias más corporales, teatrales y lúdicas para reconectar con algo que el trabajo suele borrar: el permiso de jugar.

Por eso, para quienes viven agotados por la necesidad de hacerlo todo perfecto, una escuela de payasos puede ofrecer una enseñanza inesperadamente seria: no siempre hay que ganar, brillar o tener una respuesta correcta.

A veces, la salida del agotamiento empieza por aceptar que uno puede verse ridículo, fallar frente a otros y aun así seguir de pie.

Y quizá, en medio de esa torpeza compartida, encontrar una forma menos cruel de habitar el trabajo, el cuerpo y la mirada de los demás.