Si ya tuve sarampión, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que desarrolla el cuerpo?

El sarampión regresa con fuerza; es una enfermedad que flota en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada se retira. Además, el virus contagia al 90 % de quienes no están protegidos, de acuerdo con MedlinePlus.

La presencia del sarampión en el organismo podría borrar la memoria de tu sistema inmunitario, dejándote vulnerable a otras infecciones por años. Por ello, conocer tu nivel de protección y saber dónde vacunarte es una estrategia de vida fundamental.

Si tuviste sarampión, es muy seguro que tu sistema inmune logre detenerlo si ataca de nuevo. Canva

¿Cuánto dura la inmunidad contra el sarampión tras haber tenido la enfermedad?

Existe la creencia de que el sarampión solo se contrae una vez y la ciencia respalda esta afirmación. Tus células de defensa pueden recordarlo décadas después, protegiéndote incluso hasta los ochenta años de edad.

Sin embargo, obtener esta inmunidad natural tiene un precio muy alto. El virus daña tu memoria inmunológica previa, eliminando defensas contra otros patógenos y exponiéndote a neumonías causadas por bacterias.

Así es como el sistema inmunitario reacciona tras haber tenido sarampión, de acuerdo con un estudio en Human Vaccines & Immunotherapeutics y los Institutos Nacionales de Salud de EU. (NIH):

Infección natural: Genera anticuerpos potentes y células de memoria que actúan como un escudo permanente.

Genera anticuerpos potentes y células de memoria que actúan como un Vacunación: Ofrece una protección del 97 % con dos dosis; los niveles de anticuerpos duran décadas sin necesidad de enfermarte.

Ofrece una protección del los niveles de anticuerpos duran décadas sin necesidad de enfermarte. Riesgo de amnesia inmunológica: Sobrevivir a la infección debilita tu sistema contra otros virus, mientras que la vacuna no daña tus defensas previas.

El sistema inmune reconoce al sarampión porque el virus no cambia. Canva

¿Es posible contagiarse de nuevo si ya padeciste sarampión?

Para quien ya sufrió la enfermedad, el alivio es significativo: es extremadamente raro volver a contagiarse. El virus es genéticamente estable y no muta como la gripe, por lo que tu sistema lo reconoce con facilidad.

Para quienes dependen de la inmunización, la historia es de éxito. La gran mayoría jamás enfermará, aunque existe un grupo reducido que podría presentar una infección leve ante una carga viral muy elevada.

Estas son las consecuencias de haber tenido sarampión, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Escudo natural: Quien se recupera se vuelve inmune de por vida y no transmite el virus a otras personas.

Falla vacunal: Es poco común, pero ocurre si el sistema inmune no respondió bien o faltaron los refuerzos.

Protección cruzada: La vacuna triple viral te protege también contra rubéola y parotiditis de forma segura.

La protección que adquiere tu sistema inmune tras haber tenido sarampión es de por vida. Canva

¿Cuáles son los síntomas y las complicaciones del sarampión?

El sarampión es traicionero porque inicia disfrazado de una gripe severa. Los síntomas aparecen tras catorce días con fiebre por encima de los 40 °C, ojos enrojecidos y una tos seca muy persistente.

Lo distintivo llega después: las manchas de Koplik, que son puntos blancos dentro de tu boca. Estas son la antesala del sarpullido rojo que desciende desde tu cabeza hasta cubrir todo el cuerpo de manera uniforme.

Estas son algunas complicaciones del sarampión, según los CDC y MedlinePlus:

Complicaciones: Diarrea intensa que causa deshidratación e infecciones de oído que derivan en sordera .

Riesgos mortales: La neumonía es la causa común de muerte en niños; la encefalitis deja daño cerebral.

Secuela tardía: Existe una condición fatal que destruye el sistema nervioso años después de la infección.

Grupos de riesgo: Niños menores de cinco años y mujeres embarazadas corren el mayor riesgo de gravedad.

La vacuna ofrece una protección segura contra el sarampión. Canva

¿Dónde recibir la vacuna?

La vacunación es la herramienta más poderosa que tienes a tu disposición. En México, la dosis es gratuita y segura en los centros de salud; además, la Línea 079 está disponible las 24 horas para guiarte al sitio más cercano.

Es importante saber qué dosis necesitas: a los niños se les aplica la SRP al año y a los dieciocho meses. Los adultos requieren la SR para completar su esquema y asegurar la inmunidad colectiva.

Te compartimos algunos centros de salud donde aplican la vacuna contra el sarampión:

Álvaro Obregón : Centros de Salud Dr. Manuel Escontría y Dr. Ignacio Morones Prieto en San Ángel.

Coyoacán : Clínica de Especialidades Dr. Salvador Allende y Centro de Salud San Francisco Culhuacán.

Iztapalapa : Centro de Salud Dr. Guillermo Román Carrillo y unidad en Chinampac de Juárez.

Iztacalco: Centro de Salud Dr. José Zozaya ubicado en la colonia Santa Anita para tu atención.

El sarampión no perdona descuidos, pero es totalmente prevenible con voluntad. Revisar tu Cartilla Nacional de Salud es un acto de responsabilidad que evita que brotes del pasado aparezcan en tu futuro.