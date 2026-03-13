Señales que podrían indicar un trastorno del sueño en personas de la tercera edad

Dormir bien no solo ayuda a sentirse descansado. También influye en el funcionamiento del cerebro, la memoria, el estado de ánimo y la salud del corazón. Con el paso de los años, muchas personas notan cambios en la forma en que duermen: el descanso puede volverse más ligero, los despertares nocturnos son más frecuentes y el horario de sueño suele adelantarse.

Aunque estos cambios forman parte del envejecimiento, algunos síntomas pueden convertirse en señales de alerta que conviene observar con atención. Cuando los problemas de sueño se vuelven constantes o afectan las actividades diarias, pueden relacionarse con trastornos del sueño u otras condiciones médicas.

Señales de alerta en el sueño de los adultos mayores. Canva.

Señales de alerta en el sueño de los adultos mayores

De acuerdo con MedlinePlus, los trastornos del sueño en adultos mayores abarcan cualquier alteración en los patrones normales de descanso, como dificultad para dormir, sueño excesivo o conductas inusuales durante la noche.

El envejecimiento modifica la estructura del sueño. Sin embargo, existen síntomas que pueden indicar que el descanso nocturno no es adecuado o que existe un trastorno del sueño.

Entre las señales que conviene vigilar destacan:

Dificultad constante para conciliar el sueño

Despertarse varias veces durante la noche

Despertar demasiado temprano y no poder volver a dormir

Somnolencia excesiva durante el día

Sensación de cansancio incluso después de haber dormido

Según MedlinePlus, en la tercera edad el sueño suele ser más fragmentado y menos profundo, lo que provoca que muchas personas se despierten varias veces durante la noche. No obstante, cuando estos cambios afectan la vida diaria, pueden indicar un problema que requiere evaluación médica.

Un estudio publicado por Cornell University, sobre patrones de descanso en adultos mayores encontró que una menor eficiencia del sueño se relaciona con un peor desempeño en pruebas cognitivas, lo que sugiere que mantener horarios de descanso estables podría ayudar a proteger la función cerebral con la edad.

Señales de alerta en el sueño de los adultos mayores. Canva.

Señales de dormir mal en la tercera edad

El insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes en personas mayores. Se caracteriza por dificultad para iniciar el sueño, despertarse varias veces durante la noche o levantarse demasiado temprano por la mañana.

Los especialistas indican que los adultos mayores necesitan entre siete y ocho horas de sueño por noche, una recomendación que también respalda la Mayo Clinic. Sin embargo, el descanso suele ser más ligero con el envejecimiento, por lo que muchas personas sienten que duermen menos.

Entre los síntomas más comunes de insomnio en adultos mayores se encuentran:

Dificultad para quedarse dormido

Despertares nocturnos frecuentes

Despertar muy temprano

Sensación de sueño no reparador

Cansancio durante el día

Varios factores pueden contribuir a estos problemas. Las enfermedades crónicas, la depresión, algunos medicamentos, el consumo de cafeína o alcohol, e incluso cambios naturales en el reloj biológico del cuerpo pueden alterar la calidad del sueño.

Señales de alerta en el sueño de los adultos mayores. Canva.

¿Por qué cambia el sueño con la edad?

El sueño cambia con el envejecimiento debido a transformaciones en el funcionamiento del organismo. Los ciclos del sueño, que incluyen fases ligeras y profundas, se modifican con el paso de los años.

En los adultos mayores es común:

Despertarse más temprano

Tener despertares nocturnos más frecuentes

Pasar menos tiempo en las fases profundas del sueño

Esto ocurre porque el cuerpo reduce el tiempo que permanece en las etapas de descanso profundo, lo que vuelve el sueño más ligero. Como consecuencia, ruidos, molestias físicas o la necesidad de ir al baño durante la noche pueden interrumpir el descanso con mayor facilidad.

Además, algunos factores pueden empeorar estos cambios naturales, entre ellos:

Enfermedades crónicas como artritis o insuficiencia cardiaca

Dolor persistente

Depresión o ansiedad

Consumo de alcohol o estimulantes

Necesidad de orinar durante la noche

Todos estos elementos pueden provocar interrupciones del sueño y afectar la calidad del descanso.

Trastornos del sueño más frecuentes en personas mayores de 60 años

Los especialistas identifican varios trastornos del sueño que aparecen con mayor frecuencia en la tercera edad.

Insomnio crónico: Se presenta cuando existe dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño.

Apnea del sueño: Este trastorno provoca pausas en la respiración durante la noche. Puede causar ronquidos fuertes, despertares frecuentes y cansancio durante el día.

Síndrome de piernas inquietas: Produce una sensación incómoda en las piernas que genera la necesidad de moverlas al intentar dormir.

Somnolencia diurna excesiva: Aparece cuando el descanso nocturno no resulta suficiente o reparador.

De acuerdo con Mayo Clinic, los trastornos del sueño pueden afectar la salud física y mental, ya que se relacionan con problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Señales de alerta en el sueño de los adultos mayores. Canva.

Cuándo los problemas de sueño requieren atención médica

Algunos cambios en el sueño forman parte del envejecimiento. Sin embargo, existen situaciones en las que conviene consultar con un especialista. Los expertos recomiendan buscar atención médica cuando:

El insomnio dura varias semanas

El cansancio interfiere con las actividades diarias

Existe somnolencia excesiva durante el día

Se presentan ronquidos intensos o pausas en la respiración

Hay confusión entre el día y la noche

En estos casos, el médico puede realizar una evaluación clínica para identificar la causa del problema. En algunas situaciones se recomienda un estudio del sueño o polisomnografía, una prueba que analiza la respiración, el ritmo cardíaco y los movimientos del cuerpo durante la noche.

Además, los especialistas suelen sugerir medidas para mejorar la calidad del descanso, como mantener horarios regulares para dormir, evitar bebidas estimulantes antes de acostarse, realizar actividad física durante el día y crear un ambiente tranquilo en el dormitorio.

Los cambios en el sueño son frecuentes con el paso de los años, pero no todos deben considerarse normales. La dificultad persistente para dormir, el cansancio constante o la somnolencia durante el día pueden ser señales de alerta que conviene evaluar.

Identificar estos síntomas y consultar con un especialista permite detectar trastornos del sueño o enfermedades relacionadas. Un diagnóstico oportuno y hábitos saludables de descanso pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los adultos mayores.