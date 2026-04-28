Cuidar lo más valioso de México, sus infancias, ahora será una tarea más acompañada. Pensando en guiar paso a paso a mamás y papás, se pone en marcha la nueva Cartilla de Salud. Este documento ya no es solo un registro de vacunas; hoy evoluciona para convertirse en un radar que permitirá detectar señales clave en el desarrollo de los niños desde su primer mes de vida.

La información fue dada a conocer en exclusiva por Fabiola Guarneros, Subdirectora Editorial de Excélsior, durante el programa ¡Qué Tal Fernanda!, de Imagen Radio, conducido por Fernanda Familiar, donde adelantó los cambios que marcarán un antes y un después en la atención de niñas y niños. “La van a conocer aquí antes que nadie”, señaló al presentar este nuevo documento.

Durante la transmisión, Fabiola Guarneros explicó que esta nueva cartilla comenzará a distribuirse junto con la próxima campaña nacional de vacunación y sustituirá gradualmente al formato actual.

Nueva Cartilla de Salud 2026: Así detectará autismo y problemas de desarrollo infantil Especial

El cambio no es menor: por primera vez, este documento incluirá un seguimiento estructurado del desarrollo infantil, una demanda impulsada tanto por especialistas como por familias, especialmente tras las discusiones generadas por la campaña Mi Vida en el Espectro.

El objetivo es claro: pasar de un simple control de vacunas a una herramienta integral de salud infantil. “La usamos únicamente para registrar vacunas… y hay familias que ni siquiera la tienen o la pierden”, advirtió.

Desarrollo infantil: el eje central de la nueva cartilla

El mayor cambio está en la incorporación de evaluaciones desde el primer mes de vida hasta los 8 años, enfocadas en tres áreas clave:

Desarrollo motor

​Lenguaje

​Desarrollo social

A través de preguntas concretas por edad, el personal de salud podrá identificar si un niño o niña avanza conforme a lo esperado o si existen señales que requieren atención.

“En tu centro de salud te tienen que decir cómo va el desarrollo motor, el lenguaje y la parte social”, explicó Guarneros.

Este seguimiento permitirá detectar a tiempo posibles trastornos del neurodesarrollo, como autismo o TDAH, algo que hasta ahora muchas familias identificaban tarde.

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Señales de alerta: lo que ahora sí podrás detectar

Uno de los elementos más relevantes es la inclusión de signos de alarma, tanto en recién nacidos como en etapas posteriores.

A partir de los 6 años, se podrán identificar señales como:

Dificultad para convivir con otros

​Negativa constante a ir a la escuela

​Miedo o ansiedad

​Dependencia excesiva del cuidador

​Problemas de atención

​Hiperactividad en comparación con otros niños

Además, la cartilla incorpora indicadores desde los primeros días de vida, como problemas respiratorios o signos físicos que antes no se registraban de forma sistemática.

“Pensamos que no nos hacen caso o que son berrinchudos, y puede haber un problema del neurodesarrollo”, alertó.

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Mucho más que vacunas: salud integral desde la infancia

La nueva cartilla de vacunación amplía su alcance con información práctica para el cuidado diario de niñas y niños, incluyendo:

Detección de enfermedades desde etapas tempranas

​Evaluación de vías biliares (incluyendo guía para observar las heces del bebé)

​Recomendaciones para el sueño seguro y prevención de muerte de cuna

​Actividad física desde bebés hasta los 9 años

​Orientación sobre el uso de pantallas y tiempos recomendados

Esto la convierte en una herramienta integral para madres, padres y cuidadores. “Es un gran esfuerzo… no solo es vacunas, es acompañar el desarrollo de niñas y niños”, destacó.

Evaluaciones en centros de salud y capacitación médica

Las evaluaciones del desarrollo infantil no se harán en casa, sino en los centros de salud, donde personal médico será capacitado para detectar señales de alerta de manera oportuna.

Como parte de los compromisos, también se impulsarán campañas informativas dirigidas tanto a profesionales de la salud como a familias, para fortalecer la identificación temprana de posibles problemas.

“La detección temprana en problemas del desarrollo permite una atención oportuna”, subrayó.

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Autismo y neurodivergencia: el contexto detrás del cambio

Este nuevo enfoque también está ligado a los compromisos derivados de la campaña Mi Vida en el Espectro: Aceptación del autismo a lo largo del curso de vida.

Entre las acciones anunciadas destacan:

Campañas de sensibilización sobre neurodivergencia

​Difusión del distintivo “Soy Neurodivergente”

​Contenidos para identificar señales de autismo desde etapas tempranas

​Orientación y rutas de atención para niñas, niños y también adultos

Además, se trabajará con organizaciones pediátricas para reforzar el uso de la cartilla como una herramienta clave en la detección e intervención oportuna.

“Es parte de un trabajo que también viene del activismo de muchas familias”, explicó Guarneros.

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¿Cuándo estará disponible la nueva cartilla de vacunación?

La nueva cartilla comenzará a distribuirse en los próximos días, junto con el arranque de la campaña nacional de vacunación. El cambio será gradual, por lo que convivirá temporalmente con las versiones actuales.

La nueva cartilla de vacunación en México representa un giro importante en la forma de entender la salud infantil. Ya no se trata solo de prevenir enfermedades, sino de acompañar el desarrollo de niñas y niños desde sus primeros días de vida.

“Aquí está la cartilla… es un librito que acompaña el desarrollo de niñas y niños”, resumió.

En un contexto donde muchas señales pasan desapercibidas, esta herramienta pone en manos de las familias algo clave: información para detectar, entender y actuar a tiempo.