La vacuna contra el VSR en embarazadas, clave para reducir hospitalizaciones en bebés

Con aproximadamente 2 mil 200 casos registrados en la última temporada por la Secretaría de Salud, el virus sincitial respiratorio (VSR) se mantiene como una alerta constante: hoy es responsable del 23% de las neumonías virales en menores de cinco años, esto debido a que en los primeros meses de vida, el sistema inmunológico aún no está completamente desarrollado.

“Las gestantes tienen mayor riesgo de enfermedades graves y los bebés nacen con un sistema inmaduro, por lo que dependen de los anticuerpos maternos”, afirmó el infectólogo pediatra, Renato Kfouri, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) durante el evento Encuentro y Periodismo en Salud: el poder de la vacunación, realizado en São Paulo.

Esta dependencia no es menor. Durante los primeros meses de vida, los bebés no han recibido aún su esquema completo de vacunación y su capacidad de generar defensas es limitada. Por ello, la protección que reciben antes de nacer puede marcar la diferencia entre una infección leve y una hospitalización.

De hecho, el VSR es uno de los principales responsables de infecciones respiratorias graves como bronquiolitis y neumonía en lactantes, siendo una de las principales causas de hospitalización en menores de un año .

¿Por qué vacunarse en el embarazo protege al bebé?

A diferencia de otras vacunas, la estrategia contra el VSR en embarazadas tiene un objetivo doble: proteger tanto a la madre como al bebé. Esto se logra a través de un mecanismo conocido como inmunización pasiva.

“Cuando vacunamos a la gestante, ella produce anticuerpos que atraviesan la placenta y protegen al bebé en sus primeros meses de vida”, explicó Kfouri.

Este proceso permite que el recién nacido cuente con defensas desde el momento en que nace, incluso antes de recibir sus propias vacunas; sin embargo, el especialista fue claro en señalar que esta protección tiene un límite:

“Esa inmunización pasiva no es duradera; está diseñada para cubrir los primeros meses de vida”.

Este periodo es justamente el más crítico, ya que es cuando se concentra el mayor número de hospitalizaciones por VSR.

La 'ventana de vulnerabilidad' que preocupa a los expertos

Uno de los conceptos más relevantes abordados durante la conferencia fue el de la “ventana de vulnerabilidad”: un periodo en el que los bebés están expuestos a infecciones graves sin contar con suficientes defensas.

Según explicó Kfouri, esta etapa se concentra en el primer semestre de vida:

“Reducir la carga de enfermedad del virus sincicial respiratorio implica necesariamente proteger los primeros meses de vida”.

Una vez que el bebé nace, este escudo protector alcanza su nivel más robusto durante el primer bimestre de vida, logrando sostener una defensa eficaz hasta los primeros seis meses de edad.

Esta ventana de inmunidad temprana es crítica no solo para superar la etapa de mayor vulnerabilidad, sino para frenar complicaciones prolongadas. Evitar el cuadro agudo de bronquiolitis por VSR previene el desarrollo de secuelas pulmonares como la sibilancia recurrente, una condición que habitualmente dispara las visitas a los servicios de emergencia y fuerza el uso constante de antimicrobianos en los lactantes.

VSR, una vacuna que reduce hospitalizaciones

La introducción de la vacuna contra el VSR en embarazadas busca precisamente cerrar esa ventana crítica. Estudios clínicos demuestran que esta estrategia puede reducir significativamente los casos graves y hospitalizaciones en bebés.

Los datos médicos demuestran que es necesario vacunar únicamente a un estimado de entre 20 y 25 mujeres embarazadas para prevenir de forma directa una hospitalización infantil por VSR.

De acuerdo con evidencia reciente, la vacunación materna puede disminuir hasta en más del 80% los casos graves en los primeros meses de vida, por lo que el impacto es estructural: menos hospitalizaciones, menor presión sobre los sistemas de salud y, sobre todo, más oportunidades de supervivencia para los recién nacidos.

Sin embargo, Kfouri advirtió que el éxito de esta estrategia no depende únicamente de la disponibilidad de la vacuna, sino de su alcance:

“De nada sirve la mejor vacuna si no logramos una cobertura adecuada en la población objetivo”.

Vacuna contra el VSR comenzará a aplicarse en México

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) comenzará a aplicarse en el sector público a mujeres embarazadas, con el objetivo de proteger a los bebés desde antes de nacer, informó el secretario de Salud, David Kersenobich.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que esta estrategia permite que los recién nacidos cuenten con defensas en sus primeros meses de vida, un periodo en el que no pueden recibir directamente la vacuna y presentan mayor riesgo de infecciones respiratorias, especialmente si nacen de forma prematura.

Kersenobich detalló que la aplicación entre las semanas 32 y 36 del embarazo incrementa entre cinco y siete veces los anticuerpos en el bebé, lo que reduce en alrededor de 80% el riesgo de cuadros graves y hasta 70% las hospitalizaciones.