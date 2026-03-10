¿Tu sangre podría predecir algo sobre el futuro de tu memoria? Un estudio lo revela

Los primeros síntomas de la demencia pueden tardar décadas en aparecer, pero los cambios cerebrales comienzan mucho antes. Investigadores han identificado un biomarcador en la sangre que podría advertir sobre el riesgo de deterioro cognitivo mucho antes de notar olvidos o confusiones.

Esta prueba, que promete ser simple y accesible, no solo facilitaría la predicción de la enfermedad, sino que también permitiría implementar estrategias preventivas que cuiden la memoria y la calidad de vida a largo plazo.

Análisis de sangre detecta riesgo de demencia décadas antes. Canva.

El análisis de sangre que podría predecir la demencia décadas antes

El hallazgo, publicado en la revista científica JAMA Network Open, plantea que un análisis de sangre podría ayudar a detectar enfermedades como el Alzheimer hasta 25 años antes de que se manifiesten clínicamente.

La investigación analizó información de 2,766 mujeres posmenopáusicas que participaron en el Women’s Health Initiative Memory Study, un proyecto de seguimiento de largo plazo que examina la salud cognitiva durante el envejecimiento.

Las participantes tenían entre 65 y 79 años al inicio del estudio. En ese momento se tomaron muestras de sangre que se conservaron para análisis científicos posteriores. Durante más de dos décadas, los investigadores evaluaron de forma periódica su memoria y otras funciones cognitivas.

Con el paso de los años, una parte de las participantes desarrolló deterioro cognitivo leve o demencia, lo que permitió comparar sus resultados con los niveles iniciales de ciertas proteínas presentes en la sangre.

Los resultados mostraron que las mujeres con niveles elevados de una proteína llamada p-tau217 tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar problemas cognitivos años después. Este descubrimiento sugiere que la proteína podría funcionar como una señal temprana del proceso biológico que conduce a la demencia.

El biomarcador p-tau217, la proteína que alerta sobre el riesgo de Alzheimer

El biomarcador identificado en el estudio se llama proteína tau fosforilada 217 (p-tau217). Esta proteína está relacionada con los cambios cerebrales que ocurren en la Enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia en el mundo.

En condiciones normales, la proteína tau ayuda a mantener la estructura interna de las neuronas, las células responsables de transmitir información en el cerebro. Sin embargo, cuando sufre alteraciones químicas anormales puede acumularse dentro de las neuronas y formar estructuras que interfieren con su funcionamiento.

Este proceso suele aparecer junto con la acumulación de placas de beta-amiloide, otro tipo de proteína que también se asocia con el Alzheimer. La combinación de ambos fenómenos provoca daño progresivo en las células nerviosas y afecta la memoria, el razonamiento y otras funciones mentales.

Investigaciones de Mayo Clinic señalan que los biomarcadores sanguíneos como p-tau217 reflejan cambios que ocurren en el cerebro durante las etapas iniciales de la enfermedad. Por esta razón, cada vez reciben más atención como herramientas para detectar el Alzheimer de forma temprana.

¿Cómo se llevo a cabo el estudio para detectar el riesgo de Alzheimer?

Para comprender mejor el desarrollo de la demencia, los investigadores recurrieron a datos del Women’s Health Initiative Memory Study, uno de los programas científicos más grandes dedicados a estudiar el envejecimiento cognitivo en mujeres.

El equipo analizó las muestras de sangre almacenadas desde el inicio del estudio con una técnica de laboratorio capaz de medir con precisión los niveles de p-tau217.

Durante el seguimiento, más de mil participantes desarrollaron deterioro cognitivo leve o demencia. Esta información permitió a los científicos evaluar si el biomarcador presente en la sangre décadas antes tenía relación con el riesgo posterior de enfermedad.

El análisis estadístico confirmó que las mujeres con niveles más altos de p-tau217 tenían una probabilidad considerablemente mayor de presentar problemas cognitivos en el futuro.

Además, cuando los investigadores incluyeron este biomarcador en modelos predictivos, la capacidad de anticipar el riesgo de demencia mejoró de forma notable.

Por qué detectar la demencia con anticipación podría cambiar la medicina

Las enfermedades neurodegenerativas no aparecen de un día para otro. Los cambios biológicos asociados con el Alzheimer pueden comenzar entre 20 y 30 años antes de los primeros síntomas.

Durante ese periodo silencioso, el cerebro acumula proteínas anormales que dañan gradualmente las neuronas. Cuando aparecen los olvidos o problemas de memoria, el daño cerebral ya puede ser considerable.

Por esta razón, un análisis de sangre capaz de detectar señales tempranas podría tener varias aplicaciones médicas:

Identificar personas con mayor riesgo de demencia

Seleccionar voluntarios para ensayos clínicos de nuevos tratamientos

Iniciar estrategias de prevención en etapas tempranas

Además, estas pruebas serían más accesibles que otros métodos actuales de diagnóstico, como la tomografía cerebral PET o el análisis del líquido cefalorraquídeo, procedimientos que requieren tecnología especializada o intervenciones invasivas.

Qué significa este hallazgo para la prevención del Alzheimer

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas advierten que las pruebas basadas en biomarcadores sanguíneos todavía requieren más investigación antes de aplicarse de forma generalizada en la población.

Sin embargo, el conocimiento del riesgo temprano podría ayudar a adoptar medidas preventivas. Expertos de Mayo Clinic señalan que varios factores del estilo de vida influyen en la salud cerebral a largo plazo.

Entre las recomendaciones más frecuentes se encuentran:

Realizar actividad física con regularidad

Mantener una alimentación equilibrada

Controlar enfermedades cardiovasculares como hipertensión o diabetes Estimular el cerebro mediante lectura, aprendizaje o actividades sociales

Estas acciones no garantizan evitar la demencia, pero diversos estudios indican que pueden reducir el riesgo o retrasar su aparición.

El descubrimiento de biomarcadores como la proteína p-tau217 representa un avance importante en la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas. La posibilidad de detectar señales biológicas de demencia décadas antes de los síntomas abre nuevas oportunidades para el diagnóstico temprano, el desarrollo de tratamientos y la prevención.

Aunque aún se necesitan más estudios para confirmar la utilidad clínica de estas pruebas, los resultados sugieren que en el futuro un análisis de sangre podría convertirse en una herramienta clave para anticipar el riesgo de Alzheimer.