¿En realidad sirven las contingencias ambientales? Un experto explica cómo protegen la salud

Esa sensación de ardor en los ojos y la pesadez física no son solo una molestia pasajera; es el cuerpo reaccionando ante niveles altos de contaminación. El doctor Diego Díaz Martín, especialista en ingeniería ambiental y fundador de Vitalis, explica los mecanismos detrás de estos malestares.

Con décadas de experiencia, el especialista advierte que normalizar el aire gris es un error letal. “Respirar no debería ser un riesgo”, sentencia. Explica que la polución es un veneno lento.

Las restricciones vehiculares debido a la contaminación protegen la salud. Canva

¿Las restricciones vehiculares realmente benefician la salud?



"Sin duda", afirma Díaz. Reducir la fuente de emisión produce efectos medibles inmediatos.

Es como bajar el volumen de un ruido dañino; el daño acumulado en el cuerpo se reduce drásticamente.





Cuando se activan estas medidas, la concentración de tóxicos baja entre 10% y 25%. El descenso es necesario biológicamente, pues a menor dosis de veneno, menor es la respuesta inflamatoria celular.

Estos son los beneficios de programas como “Hoy no circula”, de acuerdo con el experto y un artículo publicado en los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Caso Beijing 2008 : Durante las restricciones masivas por los Juegos Olímpicos, se documentaron reducciones significativas en marcadores inflamatorios en la sangre de toda la población local.

Reducción de mortalidad: Disminuir fuentes de emisión se asocia con una baja en fallecimientos; estas pausas, aunque breves, salvan vidas al limpiar momentáneamente el aire que se respira.

Respiro biológico: El cuerpo agradece la tregua temporal, permitiendo que los sistemas de desintoxicación natural del organismo funcionen con menor presión ambiental durante las contingencias.

Respirar aire de mala calidad podría reducir el tiempo de vida de las personas. Canva

¿Qué daños deja la contaminación en la salud mental y física?



La fatiga no es casualidad. "El corazón debe bombear más fuerte para oxigenar los tejidos", explica Díaz. Esto consume una energía que agota físicamente al individuo sin haber corrido un metro.

El mayor peligro es la normalización. Díaz usa una analogía:

Es como el óxido en una estructura metálica. La corrosión silenciosa avanza por dentro hasta que un día la base falla y colapsa.





El artículo de los NIH y un estudio publicado en Scientific Reports confirman que esta corrosión interna reduce la esperanza de vida 3.69 años y vinculan las partículas finas con enfermedades que afectan gravemente al cerebro y a los huesos.

Deterioro cognitivo: La exposición a PM2.5 se relaciona con un mayor riesgo de demencia y Alzheimer en adultos mayores al inflamar directamente los tejidos del sistema nervioso central.

La exposición a PM2.5 se relaciona con un mayor riesgo de demencia y Alzheimer en adultos mayores al inflamar directamente los tejidos del sistema nervioso central.

Investigaciones asocian el aire insalubre con daño óseo y osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, debido a la interferencia de los contaminantes en la densidad mineral.

Habitar en zonas de alto tráfico incrementa el riesgo de depresión posparto y ansiedad generalizada por el estrés oxidativo que las partículas generan en el cerebro.

Las micropartículas aceleran la calcificación arterial, lo que eleva el riesgo de infartos al endurecer los conductos que transportan sangre y oxígeno al corazón.

Inflamación crónica: El cuerpo permanece en un estado de alerta perpetuo, agotando las reservas energéticas y provocando una fatiga constante que merma el rendimiento diario.

Los niños son quienes más problemas enfrentan ante la contaminación. Canva

¿Quiénes son más vulnerables a la contaminación?

La vulnerabilidad no es aleatoria. "Respirar en contingencia es como vivir en un cuarto donde alguien fuma", señala Díaz Martín. Los infantes menores de cinco años figuran entre los primeros afectados al inhalar más aire en relación con su masa corporal en ambientes insalubres.

La ciencia alerta sobre riesgos durante la gestación. La exposición prenatal a partículas finas se asocia con bajo peso al nacer y con un incremento en el riesgo de autismo derivado de la inflamación materna.

Estas personas experimentan mayores perjuicios:

Niños en desarrollo: Presentan mayor riesgo de asma, desarrollo pulmonar lento y alteraciones cognitivas que impactan su aprendizaje a largo plazo.

Mujeres embarazadas: Existe peligro de parto prematuro y trastornos hipertensivos graves, ya que las toxinas alteran el intercambio de nutrientes en la placenta.

Adultos mayores: Poseen una susceptibilidad extrema a infartos cerebrales y deterioro cognitivo; la polución activa procesos neurodegenerativos latentes como el Parkinson.

Personas con preexistencias: Diabéticos y asmáticos sufren crisis agudas con variaciones mínimas de ozono, saturando los servicios de urgencias durante los días críticos.

Comunidades vulnerables: La falta de infraestructura en zonas desfavorecidas impide la protección adecuada, amplificando la mortalidad infantil por causas respiratorias evitables.

El aire contaminado mantiene una inflamación prolongada en los pulmones. Canva

¿Qué medidas podrían reducir los daños ambientales?

Para Vitalis, la transformación es urgente. "La electrificación del transporte público es la intervención de mayor impacto", asegura Díaz Martín, citando el éxito de ciudades que han renovado totalmente sus flotas.

Los árboles actúan como filtros biológicos que capturan partículas nocivas. Sin embargo, el déficit de áreas verdes en puntos críticos impide reducir las islas de calor y el ozono que perjudica la salud pública.

Díaz recomienda evitar el ejercicio al aire libre en días de mala calidad del aire. Advierte que el cubrebocas no resuelve el problema, pues solo representa una adaptación parcial; se requiere una mejora en la gobernanza para atacar la raíz.

"No puedes elegir no respirar", concluye el especialista. Es un derecho sanitario que el gobierno y la sociedad deben garantizar para no perder años de vida por causa de un entorno cargado de químicos tóxicos.