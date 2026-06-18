Sangre en la orina: ¿cuándo puede ser una señal de cáncer de riñón?
Conoce las causas más comunes de la sangre en la orina y descubre cuándo este síntoma puede estar relacionado con un cáncer renal.
Ver sangre en la orina puede generar temor y preocupación inmediata. Aunque en muchos casos este síntoma está relacionado con infecciones urinarias, cálculos renales u otras afecciones tratables, los especialistas advierten que también puede ser una de las primeras señales de cáncer de riñón.
La presencia de sangre en la orina, conocida médicamente como hematuria, no siempre implica una enfermedad grave. Sin embargo, cuando aparece sin una causa evidente o se presenta de forma recurrente, es importante acudir al médico para determinar su origen y descartar problemas de salud que requieran tratamiento oportuno.
¿Qué significa tener sangre en la orina y cuándo debe preocupar?
La hematuria ocurre cuando hay glóbulos rojos en la orina. En algunos casos, la sangre es visible a simple vista y puede darle un tono rosado, rojo o marrón. En otros, únicamente se detecta en estudios de laboratorio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), este síntoma puede originarse en cualquier parte del sistema urinario, incluidos los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
Los especialistas señalan que la hematuria nunca debe ignorarse. Aunque desaparezca por sí sola, puede ser una señal temprana de una enfermedad que requiere atención médica.
¿La sangre en la orina siempre indica cáncer de riñón?
La respuesta es no. Existen diversas causas que pueden provocar la aparición de sangre en la orina y la mayoría no están relacionadas con el cáncer.
Entre las más frecuentes se encuentran las infecciones urinarias, los cálculos renales, algunas enfermedades inflamatorias del riñón, lesiones en las vías urinarias y ciertos medicamentos.
No obstante, la American Cancer Society advierte que la hematuria es uno de los síntomas más comunes del cáncer renal. Por ello, cuando el sangrado ocurre sin una explicación clara o se presenta de forma repetida, es fundamental realizar estudios para descartar la presencia de un tumor.
La evaluación médica temprana puede marcar una diferencia importante en el pronóstico de la enfermedad.
Síntomas que acompañan al cáncer de riñón y que no debes ignorar
Uno de los principales desafíos del cáncer de riñón es que, durante sus primeras etapas, puede desarrollarse sin causar molestias evidentes.
Cuando los síntomas aparecen, suelen incluir:
- Sangre en la orina
- Dolor persistente en un costado o en la parte baja de la espalda
- Presencia de una masa o bulto en la zona renal
- Fatiga constante
- Pérdida de peso involuntaria
- Disminución del apetito
- Fiebre recurrente sin causa aparente
- Anemia
La American Cancer Society señala que estos síntomas también pueden estar relacionados con otras enfermedades. Sin embargo, cuando persisten o aparecen de forma simultánea, es recomendable acudir a una valoración médica.
Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer renal
Aunque cualquier persona puede desarrollar cáncer de riñón, existen factores que incrementan el riesgo.
Entre los más importantes se encuentran:
- Fumar
- Tener obesidad o sobrepeso
- Padecer hipertensión arterial
- Tener antecedentes familiares de cáncer renal
- Sufrir enfermedad renal crónica
- Presentar ciertos trastornos genéticos hereditarios
Los expertos destacan que el riesgo aumenta con la edad y que la enfermedad suele diagnosticarse con mayor frecuencia en adultos mayores.
Adoptar hábitos saludables, evitar el consumo de tabaco y mantener bajo control enfermedades como la hipertensión pueden ayudar a reducir las probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer.
¿Cómo se diagnostica el cáncer de riñón cuando aparece sangre en la orina?
Cuando una persona presenta sangre en la orina, el médico inicia una serie de estudios para identificar la causa del sangrado.
Entre las pruebas más utilizadas se encuentran:
- Examen general de orina
- Análisis de sangre
- Ultrasonido renal
- Tomografía computarizada
- Resonancia magnética
- Cistoscopia, en algunos casos
Estas herramientas permiten observar el sistema urinario y detectar posibles anomalías, incluidos tumores renales.
Los especialistas coinciden en que el diagnóstico oportuno es clave para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia. Detectar la enfermedad en etapas tempranas suele ofrecer más opciones terapéuticas y mejores resultados para los pacientes.
Escuchar las señales del cuerpo puede marcar la diferencia entre detectar un problema a tiempo o permitir que avance sin ser identificado. La sangre en la orina es uno de esos síntomas que requieren atención, incluso cuando no provoca dolor ni otras molestias.
La sangre en la orina no siempre significa cáncer de riñón, pero sí representa una señal de alerta que merece atención médica. Ignorarla o asumir que desaparecerá por sí sola puede retrasar el diagnóstico de enfermedades que requieren tratamiento.
Ante cualquier episodio de hematuria, especialmente si se repite o se acompaña de dolor, pérdida de peso o fatiga, la recomendación es acudir con un especialista para recibir una evaluación adecuada y determinar la causa del problema.