A menudo atribuimos el malestar en la espalda baja al cansancio, la mala postura o el estrés cotidiano. Sin embargo, existe un tipo de dolor lumbar persistente que podría ser la primera señal de alerta de una enfermedad silenciosa que afecta a miles de mujeres cada año.

De acuerdo con la Dra. Mafalda Mercedes Hurtado, Directora Médica de Acceso en Auna Oncolsalud México, este malestar no es un simple cansancio muscular, sino un síntoma clínico que requiere atención inmediata cuando se presenta de forma constante y no desaparece con el reposo.

¿El dolor lumbar es señal de cáncer de ovario? Canva

¿Cómo saber si el dolor lumbar es por cáncer de ovario?

El dolor lumbar relacionado con el cáncer de ovario se distingue por ser "sordo", pesado y constante. A diferencia de una lesión muscular, este dolor no cambia con las posiciones ni mejora al aplicar compresas o tomar analgésicos comunes, ya que es producto de una presión interna.

La Dra. Mafalda Mercedes Hurtado explica que este fenómeno se conoce como "dolor referido": al crecer un tumor en el ovario, este presiona nervios en la zona pélvica que irradian el malestar hacia la espalda baja.

"Es un dolor que se siente todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir", advierte la experta.

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La tríada de síntomas que acompañan el malestar de espalda

El dolor de espalda baja rara vez aparece solo cuando hay una patología ovárica. Generalmente, se presenta junto a una tríada de síntomas que muchas mujeres confunden con una colitis persistente o problemas de digestión.

Estos signos de alerta incluyen:

Inflamación abdominal constante: A diferencia de la colitis, la distensión no fluctúa; no amaneces desinflamada y te hinchas por la tarde, sino que la pesadez es permanente.

A diferencia de la colitis, la distensión no fluctúa; no amaneces desinflamada y te hinchas por la tarde, sino que la pesadez es permanente. S aciedad temprana: Sentir el estómago lleno tras ingerir apenas unos bocados de comida.

Sentir el estómago lleno tras ingerir apenas unos bocados de comida. Urgencia urinaria: Una presión similar a la que sienten las mujeres embarazadas, que obliga a ir al baño con frecuencia.

¿El dolor lumbar es señal de cáncer de ovario? Canva

Por qué el diagnóstico suele llegar tarde

Aproximadamente el 80% de las mujeres con cáncer de ovario reciben el diagnóstico en etapas avanzadas. Esto ocurre porque el síntoma lumbar y la inflamación las llevan primero con internistas o gastroenterólogos, retrasando la detección ginecológica adecuada.

La Dra. Hurtado enfatiza que el Papanicolaou no detecta el cáncer de ovario, ya que este estudio solo analiza el cuello uterino.

Para identificar este tipo de tumores, es indispensable realizar un ultrasonido transvaginal, que permite observar directamente si existe alguna masa inusual en los ovarios.

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Factores que aumentan el riesgo y cuándo consultar

Aunque el dolor lumbar puede tener muchas causas, el riesgo de que esté ligado a un problema ovárico aumenta si existen antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario (específicamente mutaciones en los genes BRCA).

Otros factores de riesgo incluyen:

Tener más de 50 años (etapa cercana a la menopausia).

No haber tenido hijos o haber tenido el primero después de los 35 años.

Estilos de vida con sobrepeso o tabaquismo activo.

Prevenir es salvar la vida", señala la Directora Médica de Auna Oncolsalud México, quien recuerda que una detección en etapa temprana ofrece una expectativa de vida del 90%.

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El camino hacia la detección y el tratamiento

Si el dolor lumbar persiste por más de 12 o 15 días en un mismo mes, el protocolo médico sugiere realizar un ultrasonido y, en caso de sospecha, un estudio de sangre para medir la proteína CA-125 (marcador tumoral).

Afortunadamente, hoy existen cirugías resolutivas para etapas iniciales y terapias dirigidas (target) para casos más avanzados que buscan extender la calidad de vida de la paciente.

La clave, según la experta, radica en no normalizar el dolor y acudir a revisiones ginecológicas completas anualmente.