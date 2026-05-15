Se acabó la discusión: este es el mejor shampoo para hombre según la Profeco

En casi cualquier supermercado hay un pasillo completo dedicado al shampoo, pero la mayoría de las botellas parecen decir exactamente lo mismo: “frescura”, “fortalecimiento”, “control”, “máxima limpieza”. Entre envases negros, azules metálicos y fórmulas con nombres cada vez más largos, encontrar un producto realmente funcional para hombres termina siendo más complicado de lo que parece.

Esa saturación de opciones explica por qué los estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor siguen siendo referencia para muchos consumidores.

En sus evaluaciones más recientes disponibles hacia 2026, uno de los shampoos mejor calificados por desempeño general y cumplimiento de calidad fue el Head & Shoulders Old Spice 2 en 1, especialmente por su capacidad de limpieza, control de grasa y rendimiento frente al costo.

¿El shampoo mejor evaluado?

En el análisis realizado por Profeco se revisaron distintos factores: contenido neto, estabilidad de la fórmula, capacidad de limpieza, nivel de acondicionamiento y cumplimiento de etiquetado. Entre los productos orientados al público masculino, el shampoo de Head & Shoulders destacó por mantener buen desempeño general sin elevar demasiado el precio.

Uno de los puntos mejor valorados fue el control de grasa y caspa, especialmente en usuarios con cuero cabelludo mixto o graso. Además, al tratarse de una fórmula 2 en 1, incorpora acondicionador ligero, algo que muchos consumidores buscan para reducir pasos dentro de la rutina diaria.

En 2026, el precio promedio de este producto ronda entre 90 y 160 pesos, dependiendo del tamaño de la botella y el establecimiento donde se compre. Eso lo coloca por debajo de varias líneas premium enfocadas al público masculino que superan fácilmente los 300 pesos.

Dentro de las pruebas también destacaron otros productos como Sedal Men Control Caspa y algunas variantes de Pantene enfocadas en limpieza profunda y fortalecimiento. Sin embargo, Profeco señaló que varios shampoos caros no mostraron diferencias significativas frente a opciones mucho más accesibles.

Otro aspecto importante es que el mejor shampoo depende parcialmente del tipo de cabello y cuero cabelludo. Por ejemplo, productos con limpieza intensa pueden funcionar bien para quienes usan gel o cera diariamente, pero resultar agresivos en personas con piel sensible o cabello seco.

Especialistas en dermatología también recomiendan evitar el exceso de producto. En muchos casos, una cantidad pequeña aplicada correctamente limpia igual que una dosis abundante. Además, el uso excesivo de shampoos anticaspa muy fuertes puede generar resequedad o irritación.

En cuanto a ingredientes, Profeco ha insistido en revisar etiquetas y no dejarse llevar únicamente por términos publicitarios. Palabras como “premium”, “ultra fresh” o “power control” no necesariamente reflejan mejor desempeño real en laboratorio.

El mercado masculino de cuidado personal ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy existen shampoos para caída de cabello, control de grasa, hidratación, rizos o incluso fórmulas inspiradas en barberías. Pero entre tantas opciones, los estudios comparativos siguen mostrando algo interesante: varios de los productos más funcionales continúan siendo los que llevan años en supermercados y farmacias, no necesariamente los más nuevos o costosos.

Elegir un shampoo probablemente nunca será una decisión emocionante. Aun así, cuando el producto funciona —limpia bien, dura suficiente y no convierte el cuero cabelludo en un experimento químico— termina resolviendo algo mucho más útil que cualquier envase llamativo colocado bajo las luces del supermercado.