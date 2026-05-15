A menudo acudimos a nuestra revisión ginecológica confiando en que una sola prueba lo cubre todo. Sin embargo, existe una confusión peligrosa sobre el Papanicolaou y su capacidad para identificar tumores en los ovarios que debes conocer hoy mismo.

De acuerdo con la Mayo Clinic y la Dra. Mafalda Mercedes Hurtado, Directora Médica de Acceso en Auna Oncolsalud México, el Papanicolaou está diseñado exclusivamente para detectar cambios en el cuello uterino, dejando fuera de su alcance la salud de los ovarios.

¿El Papanicolaou puede detectar el cáncer de ovario? Canva

¿El Papanicolaou puede detectar el cáncer de ovario?

No, el Papanicolaou no detecta el cáncer de ovario. Esta prueba solo analiza células del cuello uterino para identificar cáncer cervicouterino o Virus del Papiloma Humano (VPH), pero los ovarios se encuentran en una zona superior inalcanzable para este estudio.

Como explica la Dra. Mafalda Mercedes Hurtado:

el Papanicolaou revisa el cuello de la matriz, pero el ovario está arriba; no es el estándar médico para detectarlo".

Esta distinción es vital, pues muchas mujeres omiten otros estudios creyendo que están protegidas.

Papanicolaou: ¿puede detectar el cáncer de ovario? Canva

Por qué se le llama "el cáncer silencioso"

Se considera silencioso porque sus síntomas suelen confundirse con problemas digestivos comunes. El 80% de las pacientes llegan a consulta en etapas tardías tras haber visitado a varios médicos con diagnósticos erróneos, como colitis o gastritis persistente.

La especialista de Auna Oncolsalud México detalla que existen señales de alerta que conforman una "tríada" de cuidado:

Dolor lumbar: Una presión constante que no cede con el descanso.

Saciedad temprana: Sentirse llena rápidamente al comer.

Cambios intestinales: Estreñimiento o diarrea sin causa aparente.

La gran diferencia es que el malestar no es agudo; el dolor no va y viene, es constante y persistente", advierte la Dra. Hurtado. Si la inflamación abdominal ocurre más de 12 veces en un mes, es momento de actuar.

Papanicolaou: ¿puede detectar el cáncer de ovario? Canva

¿Qué estudios sí detectan el cáncer de ovario?

l estudio de primera línea para detectar anomalías en los ovarios es el ultrasonido transvaginal. A diferencia del abdominal, este permite visualizar con mayor precisión la forma del órgano y detectar cualquier masa o tumoración sospechosa de forma temprana.

Si el médico encuentra algo inusual, la ruta clínica incluye:

Marcador tumoral CA-125: Una prueba de sangre que mide una proteína asociada al cáncer.

Una prueba de sangre que mide una proteína asociada al cáncer. Tomografía Computarizada (TAC): Para determinar el tamaño del tumor y si se ha extendido.

Para determinar el tamaño del tumor y si se ha extendido. Pruebas patológicas: Para definir el tipo de cáncer y el tratamiento a seguir.

Factores de riesgo y la importancia de la prevención

El riesgo aumenta a partir de los 50 años, aunque la vigilancia debe ser constante. La genética juega un papel clave: entre el 20% y 30% de los casos están relacionados con la mutación de los genes BRCA1 o BRCA2.

Otros factores mencionados por la Dra. Mafalda incluyen:

No haber tenido hijos o haber tenido el primero después de los 35 años.

Antecedentes familiares directos de cáncer de mama o de ovario.

Estilos de vida como el tabaquismo y el sobrepeso.

El milagro de la cura es la prevención", enfatiza la doctora, recordando que detectar la enfermedad en etapas iniciales eleva la sobrevida al 90%.

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Tratamientos actuales y calidad de vida

El tratamiento principal en etapas tempranas es la cirugía, a menudo combinada con quimioterapia. En la última década, la medicina ha evolucionado hacia las "terapias target" o dirigidas, que son más específicas para combatir células oncológicas.

Estas terapias avanzadas han revolucionado el pronóstico para pacientes en etapas tres o cuatro, buscando extender la sobrevida con una mejor calidad de vida. Sin embargo, la Dra. Hurtado insiste en que nada supera el diagnóstico localizado para una resolución definitiva.

La información es tu mejor herramienta de defensa. Conocer la diferencia entre tus estudios ginecológicos y escuchar a tu cuerpo ante inflamaciones constantes puede cambiar tu historia clínica.

No te quedes solo con el Papanicolaou; pregunta a tu médico por la salud de tus ovarios.