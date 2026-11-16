Realizan en el ISSSTE neurocirugía de 10 horas y devuelven movilidad a paciente de 78 años

Un equipo de neurocirujanos del Centro Médico Nacional (CMN) "20 de Noviembre", perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ejecutó con éxito una intervención quirúrgica de alta complejidad durante 10 horas para salvar la movilidad de un adulto mayor. El paciente, de 78 años de edad, ingresó a la unidad médica tras sufrir una "pérdida gradual del movimiento de brazos y piernas" que amenazaba su independencia física. Gracias a la oportuna intervención de los médicos, encabezados por el especialista Cuauhtémoc Gil Ortiz Mejía, el derechohabiente logró recuperar su "movilidad, independencia y calidad de vida" tras superar el delicado cuadro clínico.

Tras realizar las valoraciones correspondientes al hombre referido al hospital de especialidad, los médicos determinaron que padecía una compresión bulbo-medular a nivel cervical alto, una condición que demandaba "atención quirúrgica inmediata". De acuerdo con el doctor Ortiz Mejía, esta afección representa un peligro severo para la supervivencia de cualquier persona, ya que "este tipo de compresión genera un estrechamiento en el espacio entre el tronco del encéfalo y la parte superior de la médula espinal". El neurocirujano advirtió sobre la gravedad del diagnóstico al explicar que el cuadro "es crítico, porque en esta zona se controlan funciones vitales del organismo, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial".

Para resolver la lesión sin comprometer la integridad neurológica del adulto mayor, los especialistas practicaron una cirugía de descompresión craneocervical que se extendió por espacio de 10 horas en el quirófano. Durante todo el procedimiento, el equipo médico implementó tecnología de neuromonitoreo transoperatorio con el propósito de registrar en tiempo real el comportamiento del sistema nervioso y "reducir el riesgo de afectaciones" permanentes. Al concluir la extensa jornada médica, Ortiz Mejía confirmó el éxito clínico de la operación al señalar que "el objetivo se cumplió: se descomprimió la unión bulbo-medular, que ocasionaba la pérdida de movilidad del paciente".

Los resultados de la intervención se reflejaron de manera favorable en la evolución postoperatoria del derechohabiente, quien ahora puede desplazarse sin requerir el apoyo físico de sus familiares. El propio paciente relató el drástico cambio en su estado de salud, recordando que antes de ingresar al hospital padecía severas limitaciones motoras: "al llegar aquí no podía mover la pierna izquierda casi nada, y la pierna derecha estaba también muy inutilizada, no la podía levantar". Hoy, tras superar la etapa crítica en el CMN "20 de Noviembre", celebra el haber recuperado el control de su cuerpo, destacando que "en la actualidad, puedo hacer ejercicio con las dos piernas, alternativamente y puedo mover también mi mano derecha plenamente a donde yo quiera".

Este caso clínico reafirma la capacidad resolutiva de las unidades de alta especialidad dentro del instituto dirigido por Martí Batres Guadarrama, cuyo personal mantiene el compromiso de otorgar "atención especializada y de calidad" a los trabajadores del Estado que son referidos desde distintas entidades del país. Mediante el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la aplicación de técnicas quirúrgicas avanzadas, la institución busca garantizar que los derechohabientes puedan "volver a realizar actividades que antes le resultaban imposibles" y reintegrarse plenamente a su vida cotidiana.