¿Qué son las estatinas para reducir el colesterol y cuáles son sus efectos secundarios?

Las estatinas aparecen como una herramienta para combatir el colesterol alto y proteger la salud cardiovascular. Este fármaco limpia las arterias y previene infartos, según los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH).

El control de los lípidos en la sangre estabiliza el bienestar general de las personas. Estas pastillas permiten que los pacientes con riesgos cardiovasculares vivan más tiempo con una calidad mejor. Sin embargo, es necesario conocer si tiene este medicamento tiene efectos secundarios.

Las estatinas previenen riesgos cardiovasculares a largo plazo. Canva

¿Qué son las estatinas?

Las estatinas funcionan como un freno de mano químico para el hígado. Bloquean una enzima específica que el cuerpo utiliza para fabricar grasa, reduciendo lo que se pega a las paredes arteriales.

No solo bajan los niveles de grasa en las arterias, también estabilizan las placas que ya existen. Esto evita que se formen coágulos peligrosos con la capacidad de bloquear el flujo de sangre al corazón.

Además, tienen un efecto antiinflamatorio en los vasos sanguíneos. Al reducir la inflamación, disminuyen en gran medida el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares fatales a largo plazo.

Así actúan las estatinas, de acuerdo con Harvard Health Publishing y los NIH:

Inhiben la producción : Bloquean la enzima hepática que crea colesterol de forma interna.

Reabsorben placa : Ayudan al hígado a limpiar el colesterol acumulado en las arterias.

Previenen riesgos: Reducen la probabilidad de infartos y derrames cerebrales súbitos.

Las personas con riesgos de sufrir infartos a causa del colesterol pueden tomar el fármaco. Canva

¿Quiénes pueden tomar estatinas bajo supervisión médica?



No son suplementos para cualquiera; su uso es estratégico y clínico. Se recetan a personas con niveles de colesterol malo peligrosamente altos que no bajan pese a mejorar la dieta y el ejercicio.

Resultan necesarias para quienes ya sufrieron un evento cardiovascular previo. En pacientes con antecedentes de infartos o diabetes, funcionan como un escudo protector para evitar eventos fatales.

Estas personas podrían usar el fármaco si un profesional de la salud lo recomienda, como mencionan los NIH:

Historial cardiaco : Pacientes que ya sufrieron ataques al corazón anteriormente.

Diabéticos en riesgo : Personas con diabetes mayores de 40 años que cuidan su salud.

Genética: Quienes tienen niveles de LDL (colesterol malo) muy altos debido a una herencia familiar.

Estas pastillas requieren supervisión médica para determinar si todo marcha en orden. Sin embargo, hay personas para quienes no se recomienda su uso, según el Servicio Nacional de Salud en Reino Unido (NHS):

Mujeres embarazadas o en lactancia : No se recomienda su uso porque podrían interferir con el desarrollo del bebé.

Si el hígado ya presenta daños severos o funcionamiento anormal, no podrá procesar el medicamento adecuadamente.

Quienes han sufrido rabdomiólisis (ruptura muscular severa) por estatinas deben evitar reiniciarlas sin estricto control médico.

Quienes toman ciertos medicamentos incompatibles : Fármacos para el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), antibióticos como la eritromicina o ciclosporina pueden causar interacciones peligrosas al mezclarse.

Personas con alergias a los componentes: Como con cualquier fármaco, si tienes antecedentes de hipersensibilidad a la fórmula, está contraindicado.

Este fármaco es recomendable para personas que ya problemas con el colesterol. Canva

¿Cuáles son los efectos secundarios de las estatinas?

Un análisis masivo en The Lancet revisa datos de miles de pacientes para separar mitos de realidades. El estudio confirma que los beneficios superan a los posibles riesgos leves que podría tener el medicamento.

La investigación derriba miedos populares: no existe evidencia de que provoquen pérdida de memoria o depresión. Muchos síntomas reportados suelen ser coincidencias y no una consecuencia química.

Existen efectos reales como un aumento leve en enzimas del hígado. Los problemas musculares graves son extremadamente raros en el uso en las clínicas que se realiza a diario.

Hígado: Elevación leve de enzimas hepáticas que el médico vigila en dosis altas.

Riñones: Alteración menor en la orina que no representa un peligro real para el paciente.

Mitos: La ciencia demuestra que no causan deterioro cognitivo ni cuadros de insomnio.

Una alimentación saludable es la mejor medicina para controlar el colesterol. Canva

¿Cómo mantener el colesterol bajo?



La pastilla no hace milagros sin ayuda; el plato es la mejor medicina disponible. Incorporar fibra soluble de la avena, atrapa el colesterol antes de que logre entrar al torrente sanguíneo y comience a causar enfermedades.

Las grasas saturadas de carnes rojas son los villanos de la historia. El secreto está en cambiarlas por grasas de aceites vegetales y pescados, que ayudan al hígado a limpiar las obstrucciones.

El movimiento es vida para el sistema circulatorio. Realizar ejercicio aeróbico y limitar el alcohol son pasos necesarios para crear un entorno donde la grasa no se acumule nunca en las arterias.

Así es posible mantener a raya el colesterol, según MedlinePlus:

Fibra : Consume avena, frijoles y manzanas diariamente para limpiar tu organismo.

Omega-3 : Elige salmón y atún para proteger las arterias de forma natural y constante.

Vicios: Limita el consumo de alcohol y elimina las grasas trans procesadas de la dieta.

Mantener las arterias limpias de colesterol garantiza una vejez con mayor energía y salud. La prevención sigue siendo la ruta más corta para evitar complicaciones y disfrutar de una vida larga y muy activa.