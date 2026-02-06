¿Qué provoca los bultos de grasa bajo la piel? Así se origina el lipoma

Encontrar una bolita debajo de la piel suele generar preocupación inmediata, sobre todo cuando no duele, pero permanece con el paso del tiempo. En muchos casos, este tipo de bultos corresponde a un lipoma, una lesión benigna formada por tejido graso que aparece con frecuencia en adultos.

Entender cómo se manifiesta, por qué se forma y cuáles son sus características principales permite diferenciarlo de otras alteraciones cutáneas y tomar decisiones informadas sobre su atención médica.

¿Qué es un lipoma y cómo reconocerlo?

Un lipoma es un tumor benigno de tejido graso que se forma justo debajo de la piel, generalmente entre la capa superficial y el músculo. Aunque la palabra “tumor” suele generar alarma, en medicina se utiliza para describir cualquier crecimiento anormal de tejido, no necesariamente cáncer.

Estos bultos se caracterizan por ser suaves al tacto, de consistencia blanda o “pastosa”, y móviles, es decir, se desplazan ligeramente al presionarlos con los dedos. Además, suelen crecer de forma lenta, por lo que muchas personas no los notan durante meses o incluso años, hasta que se vuelven visibles o palpables.

Los lipomas pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en zonas donde existe mayor cantidad de tejido graso, como el cuello, hombros, espalda, abdomen, brazos y muslos.

En general, su tamaño oscila entre dos y cinco centímetros, aunque en algunos casos pueden crecer más.

De acuerdo con Mayo Clinic, un lipoma no es cáncer y es muy raro que se transforme en uno. Su importancia clínica radica principalmente en diferenciarlo de otras lesiones y en brindar tranquilidad al paciente cuando se confirma su carácter benigno.

¿Por qué se forman bultos de grasa en el cuerpo (lipoma)? Canva.

¿Por qué se forman los bultos de grasa?

La causa exacta de los lipomas aún no se comprende por completo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que existen varios factores asociados que pueden favorecer su aparición.

Genética y herencia

Los lipomas tienden a presentarse con mayor frecuencia en personas con antecedentes familiares, lo que sugiere que la predisposición genética desempeña un papel relevante.

Si un familiar cercano ha desarrollado lipomas, aumenta la probabilidad de que otros miembros de la familia también los presenten.

Edad y prevalencia

Aunque pueden aparecer a cualquier edad, los lipomas son más frecuentes en adultos de mediana edad, especialmente entre los 40 y 60 años, y su incidencia parece aumentar conforme avanza la edad.

Factores asociados y síndromes poco comunes

Existen condiciones poco frecuentes en las que una persona puede desarrollar múltiples lipomas, como la lipomatosis múltiple familiar, la adiposis dolorosa (enfermedad de Dercum) o síndromes genéticos raros como Cowden o Gardner. Estos casos requieren seguimiento médico, aunque siguen siendo benignos en la mayoría de las situaciones.

Trauma anecdótico

Algunas personas relacionan la aparición de un lipoma con un golpe o lesión previa en una zona específica del cuerpo. No obstante, esta asociación no ha sido confirmada científicamente, por lo que se considera anecdótica.

Otras posibles asociaciones

De acuerdo con el sitio web Very Well Health, algunos estudios han explorado la relación entre lipomas y ciertos trastornos metabólicos, pero hasta el momento no existe evidencia sólida que indique una causa directa.

No hay un único detonante universal para los lipomas. Se consideran crecimientos benignos que surgen por una combinación de factores genéticos y biológicos propios del tejido adiposo.

Señales típicas y señales de alarma

Aunque la mayoría de los lipomas son inofensivos, es importante saber cómo identificarlos y cuándo consultar a un médico.

Características típicas de un lipoma

Bulto suave y blando al tacto.

Movible bajo la piel con una presión suave.

Generalmente indoloro .

Crecimiento lento con el paso del tiempo.

Piel normal sobre el bulto, sin cambios visibles.

Señales que deben motivar consulta médica

Crecimiento rápido en un periodo corto.

Dolor persistente o sensibilidad marcada.

Textura firme , dura o adherida a planos profundos.

Cambios en la piel que lo recubre, como enrojecimiento o calor.

Ubicación que interfiere con el movimiento o la función normal de la zona.

Aunque los lipomas son benignos, otras condiciones como quistes epidermoides o, en casos muy raros, tumores malignos de grasa (liposarcomas) pueden presentar características distintas y requieren evaluación médica.

Lipoma, quiste o tumor: diferencias clave

Una de las principales inquietudes ante un bulto de grasa es saber qué lo diferencia de otras lesiones.

Lipoma

Tumor benigno de grasa.

Suave y fácilmente movible.

Crecimiento lento y, por lo general, sin dolor.

Quiste epidermoide

Puede presentar un punto central visible .

Puede inflamarse o infectarse.

Suele sentirse más tenso o firme.

Liposarcoma (poco común)

Tumor maligno poco frecuente.

Crecimiento más rápido.

Consistencia dura y menor movilidad.

Requiere estudios de imagen y biopsia.

Para distinguir estas lesiones, el médico puede solicitar ultrasonido, resonancia magnética o una biopsia, dependiendo del caso.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico inicia con un examen físico para evaluar tamaño, consistencia y movilidad del bulto. Si existen características atípicas, se solicitan estudios complementarios para descartar otras condiciones.

Opciones de tratamiento

Observación: cuando el lipoma no causa molestias.

Extirpación quirúrgica: indicada si duele, crece, molesta o por razones estéticas.

Liposucción: opción en casos seleccionados, aunque no siempre elimina todo el tejido.

La elección del tratamiento depende del tamaño, localización, síntomas y la preferencia del paciente, siempre bajo orientación médica.

Los lipomas son bultos de grasa benignos que aparecen debajo de la piel y, en la mayoría de los casos, no representan un riesgo para la salud. Su origen está relacionado con factores genéticos y biológicos, y no existe evidencia clara de que la dieta o el estilo de vida los provoquen directamente.

Reconocer sus características y señales de alarma permite tomar decisiones informadas sobre cuándo observar y cuándo acudir al médico. Un diagnóstico oportuno y el seguimiento adecuado ayudan a manejarlos de forma segura y eficaz.