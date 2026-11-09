¿Qué te está quitando el sueño?

El despertador va a sonar a la misma hora, pero queda un mensaje por responder o un video más por ver. En otras noches, apagas todo a tiempo y aun así sigues despierto, o te duermes y despiertas varias veces. Las dos situaciones pueden dejarte cansado al día siguiente. Para entender qué ocurre, conviene empezar por una pregunta: ¿tuviste tiempo suficiente para dormir?¿Cuántas horas necesitas dormir?

En México, la población de 12 años y más reportó un promedio de 52.5 horas semanales dedicadas a dormir en 2024, el equivalente a 7 horas y media al día. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INEGI preguntó por el tiempo de sueño de la semana anterior, incluidas las siestas. La cifra describe un promedio de la población encuestada. La recomendación individual varía con la edad. Fuente: INEGI, ENUT 2024.

Los CDC recomiendan al menos siete horas diarias para los adultos de 18 a 60 años. Para los adolescentes de 13 a 17 años, la referencia es de ocho a diez horas. También importa cómo duermes: los despertares frecuentes o la somnolencia diurna, incluso después de haber dormido suficientes horas, son señales de que conviene revisar la calidad del descanso. Dormir bien favorece la atención, la memoria y el estado de ánimo. Fuente: CDC, About Sleep.

En México, la población de 12 años y más reportó en 2024 un promedio de 7 horas y media de sueño al día, incluidas las siestas. Alexandro Medrano

¿Qué se sabe del celular y el sueño?

Un estudio publicado en Sleep siguió a 100 personas de tres comunidades toba/qom de Argentina. Los investigadores registraron el sueño con sensores de movimiento en la muñeca. En comparación con quienes no usaban un teléfono inteligente, quienes sí lo usaban se dormían 13 minutos más tarde y dormían 22 minutos menos, en promedio. Son diferencias observadas entre los grupos de ese estudio. Fuente: Trebucq y colaboradores, Sleep, 2026.

Un estudio en tres comunidades toba/qom de Argentina observó diferencias en el horario y la duración del sueño entre quienes usaban smartphone y quienes no. Alexandro Medrano

Otro estudio de 2026 formuló una pregunta distinta. Con 401 adultos en Alemania, comparó las noches de una misma persona según cuánto usaba el celular. Un mayor uso se relacionó débilmente con que los participantes intentaran dormir un poco antes y reportaran una duración de sueño ligeramente mayor. Los dos trabajos midieron situaciones distintas: uno comparó a usuarios y no usuarios y el otro analizó variaciones de una noche a otra. En casa, una pregunta concreta puede ayudarte a revisar tu rutina: ¿cuántas veces el último mensaje o video acaba recorriendo tu hora de acostarte? Fuente: große Deters, Reiter y Schoedel, Computers in Human Behavior Reports, 2026.

Cuando tienes tiempo y aun así duermes mal

El insomnio puede manifestarse como dificultad repetida para conciliar el sueño o mantenerte dormido, incluso cuando tienes tiempo y condiciones para hacerlo. También puede interferir con tus actividades durante el día. Fuente: NHLBI, ¿Qué es el insomnio?.

En la apnea del sueño, algunas señales ocurren mientras duermes y puede ser otra persona quien las note. Entre ellas están las pausas respiratorias y los ronquidos fuertes y frecuentes. Si alguien los ha observado, es un dato que conviene mencionar en consulta. Fuente: NHLBI, Síntomas de la apnea del sueño.

Las dificultades repetidas para dormir, las pausas respiratorias observadas y los ronquidos fuertes y frecuentes son señales que conviene comentar en consulta. Alexandro Medrano

Una terapia en línea para pacientes con insomnio y apnea

Un ensayo publicado el 29 de octubre de 2026 asignó al azar a 88 pacientes que tenían insomnio y apnea obstructiva del sueño. Un grupo recibió seis sesiones semanales de terapia cognitivo-conductual en línea guiada por profesionales. El otro recibió educación sobre hábitos de sueño.

A los tres meses, la puntuación en el Índice de Gravedad del Insomnio había bajado 9.5 puntos en el grupo que recibió la terapia y 4.0 puntos en el grupo de educación. La comparación corresponde a la gravedad del insomnio en los pacientes del ensayo. Fuente: Shi y colaboradores, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

El ensayo comparó una terapia en línea guiada por profesionales con educación sobre hábitos de sueño en 88 pacientes con insomnio y apnea. Alexandro Medrano

Cuándo buscar ayuda

Si dormir mal afecta tus actividades, consulta con un profesional de salud. Para preparar esa conversación, puedes llevar un diario de sueño de una a dos semanas. Anota a qué hora te acuestas, a qué hora despiertas y cómo te sientes durante el día. Si notas despertares nocturnos o somnolencia durante tus actividades, regístralos también. Fuente: NHLBI, Diagnóstico del insomnio.