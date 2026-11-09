¿Qué te está quitando el sueño?
Cuántas horas de sueño necesitas según tu edad, qué se sabe sobre el uso del celular por la noche y cuándo las dificultades para dormir merecen una consulta.
El despertador va a sonar a la misma hora, pero queda un mensaje por responder o un video más por ver. En otras noches, apagas todo a tiempo y aun así sigues despierto, o te duermes y despiertas varias veces. Las dos situaciones pueden dejarte cansado al día siguiente. Para entender qué ocurre, conviene empezar por una pregunta: ¿tuviste tiempo suficiente para dormir?¿Cuántas horas necesitas dormir?
En México, la población de 12 años y más reportó un promedio de 52.5 horas semanales dedicadas a dormir en 2024, el equivalente a 7 horas y media al día. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INEGI preguntó por el tiempo de sueño de la semana anterior, incluidas las siestas. La cifra describe un promedio de la población encuestada. La recomendación individual varía con la edad. Fuente: INEGI, ENUT 2024.
Los CDC recomiendan al menos siete horas diarias para los adultos de 18 a 60 años. Para los adolescentes de 13 a 17 años, la referencia es de ocho a diez horas. También importa cómo duermes: los despertares frecuentes o la somnolencia diurna, incluso después de haber dormido suficientes horas, son señales de que conviene revisar la calidad del descanso. Dormir bien favorece la atención, la memoria y el estado de ánimo. Fuente: CDC, About Sleep.
¿Qué se sabe del celular y el sueño?
Un estudio publicado en Sleep siguió a 100 personas de tres comunidades toba/qom de Argentina. Los investigadores registraron el sueño con sensores de movimiento en la muñeca. En comparación con quienes no usaban un teléfono inteligente, quienes sí lo usaban se dormían 13 minutos más tarde y dormían 22 minutos menos, en promedio. Son diferencias observadas entre los grupos de ese estudio. Fuente: Trebucq y colaboradores, Sleep, 2026.
Otro estudio de 2026 formuló una pregunta distinta. Con 401 adultos en Alemania, comparó las noches de una misma persona según cuánto usaba el celular. Un mayor uso se relacionó débilmente con que los participantes intentaran dormir un poco antes y reportaran una duración de sueño ligeramente mayor. Los dos trabajos midieron situaciones distintas: uno comparó a usuarios y no usuarios y el otro analizó variaciones de una noche a otra. En casa, una pregunta concreta puede ayudarte a revisar tu rutina: ¿cuántas veces el último mensaje o video acaba recorriendo tu hora de acostarte? Fuente: große Deters, Reiter y Schoedel, Computers in Human Behavior Reports, 2026.
Cuando tienes tiempo y aun así duermes mal
El insomnio puede manifestarse como dificultad repetida para conciliar el sueño o mantenerte dormido, incluso cuando tienes tiempo y condiciones para hacerlo. También puede interferir con tus actividades durante el día. Fuente: NHLBI, ¿Qué es el insomnio?.
En la apnea del sueño, algunas señales ocurren mientras duermes y puede ser otra persona quien las note. Entre ellas están las pausas respiratorias y los ronquidos fuertes y frecuentes. Si alguien los ha observado, es un dato que conviene mencionar en consulta. Fuente: NHLBI, Síntomas de la apnea del sueño.
Una terapia en línea para pacientes con insomnio y apnea
Un ensayo publicado el 29 de octubre de 2026 asignó al azar a 88 pacientes que tenían insomnio y apnea obstructiva del sueño. Un grupo recibió seis sesiones semanales de terapia cognitivo-conductual en línea guiada por profesionales. El otro recibió educación sobre hábitos de sueño.
A los tres meses, la puntuación en el Índice de Gravedad del Insomnio había bajado 9.5 puntos en el grupo que recibió la terapia y 4.0 puntos en el grupo de educación. La comparación corresponde a la gravedad del insomnio en los pacientes del ensayo. Fuente: Shi y colaboradores, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Cuándo buscar ayuda
Si dormir mal afecta tus actividades, consulta con un profesional de salud. Para preparar esa conversación, puedes llevar un diario de sueño de una a dos semanas. Anota a qué hora te acuestas, a qué hora despiertas y cómo te sientes durante el día. Si notas despertares nocturnos o somnolencia durante tus actividades, regístralos también. Fuente: NHLBI, Diagnóstico del insomnio.