¿Por qué nuestros sueños mezclan recuerdos, personas y situaciones imposibles?

Puedes estar caminando por tu antigua escuela y, de pronto, encontrarte con un compañero de trabajo. O subir unas escaleras que conducen a una ciudad inexistente. Mientras sueñas, estas situaciones pueden parecer completamente normales, aunque al despertar resulten absurdas.

¿Por qué sucede esto? ¿De dónde salen las personas, los lugares y las emociones que aparecen en nuestros sueños?

La ciencia ha comenzado a identificar patrones en estas experiencias. Estudios publicados en 2026 muestran que los sueños tienen características distintas de los acontecimientos que relatamos cuando estamos despiertos y que su contenido se relaciona con nuestra vida cotidiana.

También sabemos que no todos los sueños ocurren durante la fase REM y que determinados estímulos externos pueden influir en lo que experimentamos mientras dormimos.

Estos son cinco hallazgos que ayudan a comprender uno de los fenómenos más sorprendentes del cerebro.1. ¿Por qué lo absurdo parece normal mientras soñamos?

Un análisis de 3,366 relatos de sueños y experiencias despiertas identificó una mayor presencia de acontecimientos extraños en las narraciones oníricas. Alexandro Medrano

Una persona puede soñar que está dentro de su casa y, sin ninguna explicación, aparecer en otro país. Los escenarios cambian, las personas se transforman y acontecimientos imposibles forman parte de una misma historia.

Estas características no son simples anécdotas.

Una investigación publicada en abril de 2026 en Communications Psychology comparó 3,366 relatos, incluidos 1,687 relatos de sueños y 1,679 de experiencias despiertas, correspondientes a una muestra principal de 207 adultos.

Los investigadores encontraron que las narraciones de sueños contenían más acontecimientos extraños que las experiencias de vigilia.

También registraron más referencias a elementos visuales, espaciales y sociales, mientras que los relatos de personas despiertas incluían más descripciones de pensamientos y reflexiones sobre sus propias experiencias.

El estudio ayuda a describir científicamente la naturaleza peculiar de los sueños. Sin embargo, no demuestra por sí solo por qué aceptamos como normales las situaciones imposibles mientras dormimos.2. ¿Por qué aparecen personas de distintas etapas de nuestra vida?

Los recuerdos y las experiencias personales pueden aparecer transformados en los sueños. La investigación analizó asociaciones entre características individuales y contenido onírico. Alexandro Medrano

Un amigo de la infancia puede aparecer en tu oficina actual. Una persona a la que no ves desde hace años puede participar en una situación completamente nueva.

Los sueños no necesariamente reproducen nuestros recuerdos tal como sucedieron.

Las investigaciones sobre el contenido onírico muestran que elementos de la vida cotidiana, experiencias pasadas y preocupaciones personales pueden reaparecer transformados.

El estudio publicado en Communications Psychology encontró asociaciones entre características individuales y determinados componentes de los relatos de sueños.

Esto significa que el contenido onírico no es idéntico entre personas y que nuestras experiencias personales pueden relacionarse con aquello que recordamos haber soñado.

No obstante, identificar esas asociaciones no equivale a demostrar exactamente cómo el cerebro selecciona o combina los recuerdos.

La aparición de alguien conocido tampoco permite atribuirle automáticamente un significado psicológico específico.3. ¿Por qué nuestras preocupaciones también aparecen en los sueños?

Durante el confinamiento por COVID-19, los relatos de sueños presentaron más referencias a restricciones, interacciones sociales y emociones intensas que en periodos posteriores. Alexandro Medrano

Las emociones que experimentamos durante el día pueden relacionarse con aquello que soñamos durante la noche.

En ocasiones, una preocupación cotidiana aparece transformada en una situación extraña. Otras veces, un sueño provoca miedo, tristeza o alegría con una intensidad que parece comparable a una experiencia real.

Los investigadores del estudio de Communications Psychology de 2026 examinaron cómo se modificó el contenido de los sueños durante el confinamiento por COVID-19 y los años posteriores.

Al comparar los relatos del periodo de restricciones con otros recopilados después, encontraron más referencias a limitaciones, interacciones sociales y emociones intensas durante el confinamiento.

También observaron que algunas características del contenido onírico cambiaron gradualmente durante los años posteriores a la pandemia.

Los resultados sugieren una relación entre experiencias colectivas estresantes y determinadas características de los sueños, pero no demuestran que una preocupación específica cause un sueño determinado.

Así, lo que vivimos emocionalmente puede estar relacionado con nuestros sueños sin que necesariamente exista una interpretación única de ellos.4. También podemos soñar fuera de la fase REM

Aunque los sueños vívidos se asocian frecuentemente con la fase REM, también se han documentado experiencias oníricas durante el sueño no REM. Alexandro Medrano

Durante mucho tiempo, los sueños se asociaron principalmente con la fase REM, caracterizada por movimientos oculares rápidos y una actividad cerebral particular.

Sin embargo, actualmente sabemos que también podemos experimentar sueños durante otras etapas del descanso.

Una revisión publicada en mayo de 2026 en la Revista Digital Universitaria de la UNAM explica que existen reportes de experiencias oníricas tanto durante el sueño REM como durante el sueño no REM.

La revisión aborda investigaciones neurocientíficas sobre estas fases. Entre los antecedentes relevantes se encuentra un estudio de Siclari y colaboradores publicado en Nature Neuroscience en 2017, que investigó los correlatos cerebrales de las experiencias oníricas.

En general, los sueños REM suelen describirse como más vívidos, elaborados y emocionalmente intensos. Durante el sueño no REM también pueden aparecer experiencias oníricas, frecuentemente más fragmentadas o parecidas a pensamientos.

Estas diferencias no constituyen reglas absolutas.

Los investigadores han identificado que la experiencia de soñar se relaciona con patrones específicos de actividad cerebral y no exclusivamente con una fase del descanso.

Por tanto, aunque REM sea la etapa más conocida por sus sueños intensos, no es la única en la que podemos soñar.5. ¿Puede un sonido externo influir en lo que soñamos?

En un experimento, 12 de 20 participantes mostraron una mayor incorporación de acertijos asociados con sonidos reproducidos durante la fase REM. Alexandro Medrano

Imagina que estás dormido y escuchas un sonido relacionado con una experiencia que viviste horas antes. ¿Podría ese estímulo influir en el contenido de tu sueño?

Un experimento de Northwestern University publicado en febrero de 2026 en Neuroscience of Consciousness investigó precisamente esa posibilidad.

Los participantes intentaron resolver una serie de acertijos, cada uno asociado con un sonido específico. Posteriormente, mientras dormían, los investigadores reprodujeron algunos de esos sonidos durante la fase REM.

El objetivo era comprobar si los estímulos podían favorecer la aparición de los acertijos correspondientes dentro de los sueños.

En un análisis de 20 participantes, 12 mostraron una mayor incorporación de los acertijos asociados con los sonidos reproducidos.

El resultado aporta evidencia experimental de que ciertos estímulos auditivos pueden influir en el contenido onírico.

Sin embargo, no significa que podamos programar libremente nuestros sueños ni decidir exactamente qué vamos a experimentar mientras dormimos.

Además, los participantes habían sido seleccionados por su experiencia con sueños lúcidos, por lo que los resultados no deben generalizarse automáticamente a todas las personas.Lo que la ciencia todavía no puede explicar

Aunque las investigaciones han avanzado, todavía no existe una explicación única y definitiva de por qué soñamos.

Los estudios permiten identificar diferencias entre sueños y experiencias despiertas, asociaciones con circunstancias personales y efectos de determinados estímulos externos.

Sin embargo, muchas preguntas permanecen abiertas: ¿cómo construye el cerebro una historia mientras dormimos?, ¿por qué recordamos algunos sueños y olvidamos otros?, ¿qué mecanismos determinan qué experiencias aparecen en ellos?

También es importante recordar que gran parte de las investigaciones sobre contenido onírico depende de los relatos que las personas proporcionan al despertar.

Eso significa que los científicos estudian lo que los participantes recuerdan y describen, una reconstrucción que no necesariamente contiene todos los detalles del sueño original.

Por ahora, la evidencia muestra que nuestros sueños están relacionados con experiencias personales, emociones y procesos cerebrales complejos.

Y aunque todavía no podemos explicar todos sus misterios, cada nueva investigación permite comprender un poco mejor por qué, mientras dormimos, lo imposible puede convertirse en parte de nuestra realidad.