ISSSTE consolida red de atención con inversión de 699 millones de pesos a unidades de primer y segundo nivel de atención

El programa La Clínica es Nuestra ha fortalecido el equipamiento y la infraestructura de 633 unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con una inversión de 699 millones 95 mil pesos proyectada durante 2025 y 2026.

A través de la gestión de los Comités de Salud para el Bienestar (COSABIS), integrados por personal de salud y usuarios, se han adquirido 17 mil 537 equipos e insumos médicos, cifra que continuará incrementándose conforme avanzan las adquisiciones en los distintos inmuebles.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del ISSSTE, Martí Batres, subrayó la expansión del programa al detallar que el año pasado incorporaron 562 unidades de primer nivel, como clínicas y unidades de medicina familiar, mientras que este año sumaron clínicas hospitales de atención mixta y consultorios en inmuebles públicos.

Batres destacó la variedad del material adquirido al señalar que hay refrigeradores para vacunas y para la red fría de medicamentos, equipos de ultrasonido, unidades odontológicas completas, autoclaves para esterilización, equipos de aire acondicionado, de bombeo hidrosanitario e instrumental diverso como estetoscopios, baumanómetros y oxímetros.

Sumado a la dotación de insumos, el programa ha ejecutado 3 mil 333 obras de infraestructura física en las unidades médicas del instituto. Martí Batres especificó que las obras que más se realizan incluyen la ampliación de farmacias y consultorios, la construcción de consultorios adicionales, el mejoramiento de áreas de espera, la edificación de bodegas, impermeabilización e instalación de techumbres, así como la colocación de rampas de acceso.

Como ejemplo de este esquema de trabajo comunitario, el titular del ISSSTE resaltó el caso de la Unidad de Medicina Familiar Actopan, en Hidalgo, donde la población local decidió instalar un laboratorio, un área de enfermería y una sala de telemedicina para facilitar citas de especialidad con hospitales de segundo y tercer nivel, además de adquirir anaqueles y ampliar la sala de espera.