Asumir la responsabilidad del cuidado de un adulto mayor en el hogar es un proceso complejo que involucra tanto la salud física del familiar como la estabilidad emocional de la dinámica doméstica.

En muchos hogares, la necesidad de asistencia especializada surge de forma paulatina o tras un evento de salud inesperado, lo que genera dudas sobre qué tipo de personal se requiere, cómo validar su experiencia y hasta qué punto la asistencia profesional beneficia al entorno familiar.

Para guiar a las familias en esta decisión, la Lic. Odaliz López García, cofundadora de Shalom —institución especializada en la gestión de servicios de salud a domicilio—, detalla los aspectos esenciales que deben evaluarse al seleccionar personal capacitado, la diferencia entre las distintas categorías de atención y cómo superar la barrera cultural del agotamiento del cuidador primario.

¿En qué fijarnos al contratar una enfermera para un adulto mayor? Canva

Los 3 perfiles de atención: del cuidado básico a la alta complejidad

No todos los adultos mayores requieren el mismo nivel de especialización. De acuerdo con López García, el primer paso para una elección acertada consiste en diagnosticar con precisión el grado de dependencia y la condición médica del paciente. Para ello, el sector se estructura principalmente en tres niveles profesionales:

Cuidadores: Personal capacitado para asistir en las actividades básicas de la vida diaria, como el baño, la alimentación, la higiene bucal, la movilidad y la terapia ocupacional para mantener al paciente activo en casa.

Personal capacitado para asistir en las actividades básicas de la vida diaria, como el baño, la alimentación, la higiene bucal, la movilidad y la terapia ocupacional para mantener al paciente activo en casa. Auxiliares de enfermería: Perfiles con formación escolarizada técnica que atienden cuadros de mediana complejidad. Tienen la facultad de realizar curaciones de heridas, manejo de tanques de oxígeno, nebulizaciones y cuidados posoperatorios.

Perfiles con formación escolarizada técnica que atienden cuadros de mediana complejidad. Tienen la facultad de realizar curaciones de heridas, manejo de tanques de oxígeno, nebulizaciones y cuidados posoperatorios. Enfermeras generales: Profesionales tituladas y con cédula profesional capacitadas para atender procedimientos médicos complejos como el manejo de sondas nasogástricas, traqueostomías, colostomías y monitoreo en pacientes en estado crítico.

Existen tres perfiles clave: los cuidadores para actividades básicas; los auxiliares de enfermería para atenciones de mediana complejidad como curaciones u oxígeno; y las enfermeras generales, con título y cédula, para procedimientos médicos complejos como sondas o traqueostomías".

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Preparación, experiencia y calidad humana: la triada de selección

Al abrir las puertas del hogar a un profesional de la salud, la confianza y la seguridad son prioridades absolutas para los familiares. Más allá del cumplimiento de requisitos administrativos —como comprobantes de estudios, evaluaciones teóricas, prácticas y psicométricas—, existe un componente actitudinal determinante para que el servicio sea exitoso.

La especialista destaca que al evaluar a una candidata o candidato es indispensable consultar su trayectoria laboral previa, el tipo de diagnósticos que ha atendido (como demencias o enfermedades crónico-degenerativas) y, sobre todo, evaluar la empatía que muestra hacia la persona de la tercera edad.

Para elegir un buen perfil debemos definir la preparación, la experiencia y la calidad humana. Hay que preguntar qué pacientes ha atendido, pero también verificar que exista empatía y la paciencia necesaria para conectar con la personalidad del adulto mayor".

La compatibilidad interpersonal entre el profesional y el paciente resulta fundamental, pues el proceso de adaptación suele requerir tiempo, respeto a la intimidad y una comunicación fluida que brinde tranquilidad a la familia.

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Romper la culpa del cuidador: el valor del descanso familiar

En la cultura mexicana persiste la creencia de que la atención del adulto mayor debe recaer de forma exclusiva en los hijos o en las mujeres de la familia. Sin embargo, asumir esta tarea sin apoyo profesional ni descansos adecuados suele derivar en el "síndrome del cuidador quemado", donde el cansancio acumulado compromete tanto la salud del responsable como la calidad de los cuidados brindados.

Contratar asistencia privada no equivale a abandonar al familiar, sino a complementar el afecto con herramientas técnicas especializadas. En muchos casos, probar esquemas por jornadas o días de prueba permite que tanto la familia como el adulto mayor constaten los beneficios de contar con un respaldo profesional en la rutina diaria.

Cuidar desde el amor no siempre es cuidar desde la profesionalización. Tener un cuidador primario agotado hace que la atención pierda calidad. Reconocer el límite propio y pedir ayuda a profesionales es un acto de responsabilidad y empatía hacia el paciente".

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Finalmente, delegar los procedimientos técnicos y el esfuerzo físico a personal capacitado permite a la familia recuperar un rol afectivo de calidad, reduciendo el riesgo de accidentes domésticos y mejorando significativamente el bienestar integral de la persona de la tercera edad.