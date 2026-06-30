Enfermería se mantiene entre las carreras con mayor demanda laboral: Tecmilenio

Hoy, México vive un momento decisivo en materia de salud. El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la necesidad de ampliar la atención médica han hecho más evidente algo fundamental: el país necesita profesionales preparados para cuidar, acompañar y sostener la salud de las personas en cada etapa de la vida.

El país enfrenta un reto sin precedentes: mientras la OCDE recomienda un mínimo de 9.4 enfermeros por cada 1,000 habitantes, México cuenta con apenas 3 profesionales. Esta brecha ha convertido a la enfermería en una de las disciplinas más deseadas, cotizadas y respetadas del mercado actual. No es sorpresa que, según datos del IMCO, registre una tasa de empleabilidad del 97.4 %, consolidándose como una de las carreras más seguras para construir un futuro.

Es una carrera que nace de la vocación de servicio, pero que también ofrece estabilidad, crecimiento y oportunidades reales de desarrollo. Mientras otras áreas enfrentan cambios constantes en empleabilidad, la necesidad de enfermeras y enfermeros continúa creciendo en hospitales, clínicas, comunidades y centros especializados, tanto en México como en el extranjero.

Quienes ejercen la enfermería acompañan momentos de esperanza, alivio, recuperación y también de vulnerabilidad. Son profesionales que combinan conocimiento científico con empatía, capacidad de reacción y sensibilidad humana.

Existen múltiples áreas de especialización como cuidados intensivos, pediatría, geriatría, salud pública y ocupacional, urgencias, intensivo, quirúrgica, sanitarista, entre otras. Esta diversificación abre puertas a mayores oportunidades laborales, liderazgo clínico y crecimiento profesional.

A nivel internacional, países como Estados Unidos, Canadá y diversas regiones de Europa mantienen una alta demanda de personal de enfermería, lo que permite a quienes cuentan con una formación sólida acceder a experiencias globales y nuevas posibilidades de desarrollo.

No se trata únicamente de adquirir conocimientos técnicos, sino de desarrollar criterio clínico, fortaleza emocional y una profunda comprensión del valor humano del cuidado.

En este sentido, Universidad Tecmilenio y TecSalud y han desarrollado un programa de enfermería orientado a responder a las necesidades actuales del sector salud. Esta colaboración permite que los estudiantes se formen en escenarios clínicos reales y de alta especialidad, fortaleciendo tanto sus competencias técnicas como sus habilidades humanas, en otras palabras, un programa diseñado para formar a la élite del sector salud.

Elegir enfermería hoy es elegir una profesión que trasciende. Es decidir formar parte de quienes sostienen la salud, acompañan a las personas en los momentos más difíciles y generan un impacto real en la vida de las familias y de la sociedad.

En tiempos donde la sociedad necesita más humanidad, más empatía y más profesionales comprometidos con el bienestar colectivo, enfermería se mantiene como una carrera que ofrece algo invaluable: la posibilidad de construir un futuro con estabilidad, crecimiento y propósito, mientras se transforma la vida de otros todos los días.

Estudiar enfermería es decidir ser la columna vertebral del sistema de salud. Es fusionar la ciencia avanzada, la tecnología médica y la empatía humana para transformar vidas, asegurando al mismo tiempo una trayectoria profesional con crecimiento exponencial y propósito de vida.