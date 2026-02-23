Mito o realidad: ¿Las paperas pueden causar infertilidad? Esto dice la ciencia

La infección por paperas genera dudas sobre su efecto en la salud reproductiva y el bienestar general. Este virus, que ataca principalmente las glándulas salivales, posee una afinidad particular por otros tejidos del cuerpo.

Conocer el funcionamiento de la enfermedad e identificar las señales de alerta permite mitigar los daños a largo plazo. La vacuna se establece como la defensa principal para evitar que este problema se transforme en una condición médica severa.

Las paperas podrían afectar la fertilidad de los hombres. Canva

¿Las paperas causan infertilidad?



Las paperas pueden causar infertilidad o una disminución de la capacidad reproductiva, aunque la esterilidad total y permanente es una complicación rara.

El virus se desplaza por el organismo y muestra una preferencia por el tejido de los testículos, lo que desata una inflamación aguda denominada orquitis. Esta condición afecta la fertilidad en varones que han superado la pubertad, ya que la hinchazón genera una presión interna que destruye las células encargadas de la reproducción.

Así afectan las paperas a la fertilidad, de acuerdo con un estudio publicado en Chinese Medical Journal (CMJ) y una investigación disponible en Frontiers:

Descenso hormonal: La testosterona disminuye de forma drástica durante el proceso inflamatorio.

La testosterona disminuye de forma drástica durante el proceso inflamatorio. Reducción espermática: Se produce una merma considerable en la cantidad y calidad de los espermatozoides.

Se produce una merma considerable en la cantidad y calidad de los espermatozoides. Riesgo por etapa biológica: El peligro mayor se concentra durante y después de la pubertad.

El peligro mayor se concentra durante y después de la pubertad. Atrofia testicular: Aunque la esterilidad total es poco frecuente, la inflamación puede causar una reducción permanente del tamaño y función del testículo.

El daño ocurre con mayor intensidad si el contagio sucede después de la adolescencia. En esta fase, el aparato reproductor maduro sufre los efectos más severos del virus, lo que impacta directamente en el conteo de espermatozoides y la capacidad reproductiva futura.

Los hombres con paperas podrían correr el riesgo de vivir con infertilidad. Canva

¿A quiénes afectan más los daños de las paperas?



La percepción de que las paperas son un malestar exclusivo de la infancia es errónea en el contexto epidemiológico actual. Los adolescentes y adultos jóvenes representan el blanco principal de los brotes más complicados.

Estas personas son quienes tienen más problemas con las paperas, como explican las fuentes mencionadas y un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS):

Hombres jóvenes: Individuos que carecen de protección previa o que no completaron su esquema de vacunación.

Individuos que carecen de protección previa o que no completaron su esquema de vacunación. Población universitaria: El contacto frecuente en espacios cerrados facilita la propagación del virus entre estudiantes.

Los varones adultos que nunca recibieron la vacuna enfrentan las consecuencias más dolorosas. Estadísticas médicas indican que hasta cuatro de cada diez adultos jóvenes que contraen la infección desarrollan inflamación de testículos.

Las mejillas hinchadas son una de las señales de alerta más urgentes. Canva

¿Cuáles son los síntomas de las paperas?

La infección suele manifestarse inicialmente con malestares similares a los de un cuadro respiratorio común. Las primeras señales aparecen aproximadamente dos semanas después del contacto con el virus e incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio persistente y pérdida del apetito.

Posteriormente, surge la característica hinchazón de las glándulas parótidas, ubicadas entre el oído y la mandíbula, lo que dificulta acciones básicas como masticar o hablar.

Estas son las señales de alerta de las paperas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC):

Hinchazón glandular: Mejillas inflamadas y dolorosas al tacto.

Mejillas inflamadas y dolorosas al tacto. Dolor mandibular: Molestia intensa al intentar ingerir alimentos.

Molestia intensa al intentar ingerir alimentos. Inflamación testicular: Dolor y aumento de volumen en los testículos, señal crítica de complicación en varones.

En los varones, la inflamación testicular requiere atención médica inmediata. Este síntoma suele aparecer poco después de la hinchazón facial y es el indicador principal de que el virus ha migrado hacia el sistema reproductor.

La vacuna triple viral protege de las paperas. Canva

¿Cuál es la vacuna contra las paperas en México?



La estrategia preventiva en México se basa en la vacuna triple viral (SRP), un escudo que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Esta herramienta es segura y eficaz, diseñada para generar una respuesta inmunológica duradera desde los primeros años de vida.

Estas son las dosis recomendadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Primera dosis: Se administra entre los 12 y 15 meses de edad.

Se administra entre los 12 y 15 meses de edad. Refuerzo: Se aplica de forma rutinaria entre los cuatro y seis años.

Se aplica de forma rutinaria entre los cuatro y seis años. Dosis para adultos: Recomendada para personas que carecen de registro de vacunación o que pertenecen a grupos de riesgo.

Los adultos que no fueron inmunizados en la infancia pueden acudir a las unidades de salud para recibir la dosis correspondiente y evitar complicaciones irreversibles en su salud reproductiva.