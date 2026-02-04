Un latido demasiado lento, una pausa inesperada o un ritmo irregular pueden pasar desapercibidos durante años o manifestarse de forma abrupta con mareos, desmayos o una fatiga que no se explica.

Cuando el corazón pierde su sincronía natural, la tecnología médica puede intervenir para restablecerla.

El marcapasos es uno de los dispositivos más utilizados en cardiología para corregir estos trastornos del ritmo, y aunque su nombre es ampliamente conocido, pocas personas saben cómo funciona, en qué casos se recomienda o cómo cambia la vida de quienes lo llevan.

¿Qué es un marcapasos y cómo “le marca el ritmo” al corazón?

Un marcapasos cardíaco es un dispositivo electrónico implantable, del tamaño de una moneda o ligeramente más grande, que ayuda a regular el ritmo del corazón cuando el sistema eléctrico natural no funciona correctamente.

Su función principal es garantizar que el corazón lata a una velocidad adecuada para que el cuerpo reciba el oxígeno y los nutrientes que necesita.

Este dispositivo monitorea de forma constante la actividad cardíaca y, cuando detecta que el corazón late demasiado lento, se detiene por momentos o presenta alteraciones en su ritmo, emite pequeños impulsos eléctricos que corrigen el problema.

De esta manera, el marcapasos actúa como un respaldo del sistema eléctrico del corazón, sin sustituirlo por completo.

De acuerdo con Mayo Clinic, el marcapasos tradicional se implanta debajo de la piel, generalmente cerca de la clavícula, y se conecta al corazón mediante cables flexibles llamados derivaciones, que transmiten las señales eléctricas necesarias para estimular el latido cardíaco cuando hace falta.

Este dispositivo monitorea de forma constante la actividad cardíaca. Canva.

¿Cómo funciona un marcapasos?

Aunque su tecnología es compleja, su funcionamiento puede explicarse de manera sencilla:

Detecta las señales eléctricas naturales del corazón .

Analiza el ritmo cardíaco en tiempo real .

Si el corazón late demasiado lento o de forma irregular, genera un impulso eléctrico .

Ese impulso estimula el músculo cardíaco y “marca el ritmo” adecuado.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) explica que el marcapasos no obliga al corazón a latir todo el tiempo, sino que interviene solo cuando es necesario, lo que permite una estimulación más segura y eficiente.

Este apoyo al sistema eléctrico del corazón suele traducirse en una mejor calidad de vida, ya que ayuda a reducir síntomas como cansancio extremo, mareos, desmayos, falta de aire o confusión, que pueden aparecer cuando el cerebro y otros órganos no reciben suficiente sangre.

El marcapasos tradicional se implanta debajo de la piel, generalmente cerca de la clavícula. Canva.

Tipos de marcapasos y cuándo se usan

Existen distintos tipos de marcapasos, y su elección depende de la enfermedad cardíaca, la edad del paciente y otros factores clínicos.

Marcapasos temporales

Se utilizan por periodos cortos, por ejemplo, después de una cirugía cardíaca o ante alteraciones transitorias del ritmo.

La investigación médica ha avanzado hacia dispositivos bioresorbables, capaces de degradarse dentro del cuerpo sin necesidad de retirarlos quirúrgicamente, lo que reduce riesgos adicionales.

Marcapasos tradicionales con cables

Son los más utilizados. Incluyen un generador con batería implantado bajo la piel y uno o más cables que llevan los impulsos eléctricos hasta el corazón.

Marcapasos leadless (sin cables)

Se implantan directamente dentro del corazón mediante un catéter, sin cables ni bolsillo subcutáneo. Esto reduce ciertos riesgos, como infecciones o desplazamiento de electrodos, y ha demostrado buenos resultados en estudios clínicos recientes.

Marcapasos biventriculares

También conocidos como dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (CRT), se emplean en pacientes con insuficiencia cardíaca para coordinar el latido de las cavidades del corazón y mejorar su capacidad de bombeo.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI) explica que el marcapasos no obliga al corazón a latir todo el tiempo. Canva.

¿Cómo se coloca un marcapasos?

La implantación de un marcapasos es un procedimiento quirúrgico relativamente sencillo, que suele durar menos de una hora y se realiza en una sala especializada.

El proceso general incluye:

Aplicación de anestesia local. Una pequeña incisión para colocar el generador bajo la piel. Posicionamiento de los cables o del dispositivo leadless dentro del corazón. Verificación de que el marcapasos funcione correctamente antes de cerrar la herida.

Posibles riesgos

Aunque es un procedimiento seguro, pueden presentarse algunas complicaciones, como:

Hematomas o infección en el sitio de implantación.

Desplazamiento de los electrodos.

Molestias asociadas al acceso vascular.

Los marcapasos sin cables han mostrado reducir algunos de estos riesgos, según estudios publicados en European Heart Journal y Current Cardiology Reports.

Recuperación típica

Primeros días: reposo relativo y cuidado de la herida.

Primera semana: evitar levantar el brazo del lado del implante de forma brusca.

Seguimiento médico periódico , que puede incluir monitoreo remoto.

El marcapasos es una herramienta médica que salva vidas y mejora de forma significativa la calidad de vida de personas con trastornos del ritmo cardíaco. Canva.

¿Cómo es la vida con marcapasos?

¿Cuánto dura un marcapasos?

La batería de un marcapasos suele durar varios años, generalmente más de cinco, dependiendo del modelo y de cuánto estimule al corazón. Cuando la batería se agota, el generador puede reemplazarse mediante un procedimiento sencillo.

¿El celular o la resonancia magnética afectan al marcapasos?

En general, los teléfonos celulares no interfieren con el funcionamiento del marcapasos si se usan con precaución y no se colocan directamente sobre el dispositivo.

Respecto a la resonancia magnética (RMN), muchos pacientes pueden realizarla bajo protocolos específicos y supervisión médica, según el tipo de marcapasos implantado.

Mitos frecuentes

“Voy a sentir el marcapasos todo el tiempo” : no es lo habitual.

“No podré hacer ejercicio” : la mayoría de los pacientes puede mantenerse activa con orientación médica. “Sonará en los aeropuertos” : puede activar detectores, pero existen recomendaciones para evitar inconvenientes.

¿Quién necesita un marcapasos?

No todas las personas con palpitaciones o cansancio necesitan un marcapasos. Sin embargo, este dispositivo suele recomendarse cuando los latidos lentos o irregulares provocan síntomas o comprometen la función cardíaca.

Entre las señales más comunes que pueden llevar a la indicación de un marcapasos se encuentran:

Bradicardia persistente , es decir, latidos demasiado lentos acompañados de síntomas.

Desmayos (síncope) o sensación de pérdida súbita de conciencia.

Mareos frecuentes, fatiga intensa o debilidad sin causa aparente .

Bloqueos en la conducción eléctrica del corazón , cuando la señal no viaja correctamente entre las cavidades.

Efectos secundarios de ciertos medicamentos que reducen la frecuencia cardíaca, como algunos betabloqueadores.

Complicaciones posteriores a un infarto, trasplante cardíaco o en personas con cardiopatías congénitas .

Según el NHLBI, el diagnóstico se basa en la combinación de síntomas y estudios médicos que permiten observar cómo late el corazón a lo largo del día.

Diagnóstico clínico

Para determinar si una persona necesita un marcapasos, el cardiólogo puede solicitar:

Electrocardiograma (ECG) , que registra la actividad eléctrica del corazón en reposo.

Monitoreo Holter , un registro continuo del ritmo cardíaco durante 24 a 72 horas o más.

Pruebas de esfuerzo , para evaluar cómo responde el corazón durante la actividad física.

Evaluación clínica detallada de los síntomas.

El marcapasos es una herramienta médica que salva vidas y mejora de forma significativa la calidad de vida de personas con trastornos del ritmo cardíaco.

Gracias a la innovación tecnológica, hoy existen dispositivos más pequeños, seguros y fáciles de monitorear, lo que permite que millones de personas en el mundo vivan con mayor tranquilidad y autonomía.