¿Desparasitar a tu hijo cada seis meses? ¡No siempre! Esto debes considerar antes de hacerlo

Los parásitos intestinales pueden afectar a los niños sin causar síntomas evidentes en las primeras etapas. Aunque se trata de un problema común en la infancia, todavía existen dudas sobre cuándo iniciar la desparasitación y con qué frecuencia debe realizarse.

La edad, el entorno y el estado de salud del menor influyen en esta decisión, por lo que contar con información clara y respaldada por especialistas resulta fundamental para evitar riesgos y cuidar su desarrollo.

¿A qué edad desparasitar a un niño por primera vez? Según expertos Canva

¿A qué edad se debe desparasitar a un niño por primera vez? Esto dicen expertos

La recomendación general de organismos de salud pública establece que la desparasitación puede iniciar a partir del primer año de vida, siempre con valoración médica previa.

La Organización Mundial de la Salud indica que los programas de control de parásitos intestinales se enfocan en niños en edad preescolar y escolar, ya que presentan mayor exposición por su entorno y hábitos cotidianos. Esto incluye el contacto con tierra, alimentos o superficies contaminadas.

En la práctica, las estrategias de salud abarcan a menores de 1 a 14 años, con especial atención en los primeros años, cuando el sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo.

Los especialistas coinciden en lo siguiente:

Antes del año: no es una práctica habitual

A partir del año: se evalúa cada caso

Edad escolar: se recomienda de forma periódica

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¿Se puede desparasitar a un bebé menor de 1 año o es peligroso?

En bebés menores de 12 meses, la desparasitación no forma parte de las medidas preventivas rutinarias. La razón es sencilla: el organismo del lactante aún es sensible a ciertos medicamentos.

Instituciones como Mayo Clinic señalan que cualquier tratamiento contra parásitos debe ser indicado por un especialista, tras confirmar la infección. Administrar fármacos sin diagnóstico puede provocar efectos secundarios que van desde molestias digestivas hasta reacciones adversas más serias.

¿A qué edad desparasitar a un niño por primera vez? Según expertos Canva

¿Cada cuánto tiempo deben desparasitarse los niños según su edad?

La frecuencia de desparasitación depende del entorno, pero existen recomendaciones claras que sirven como guía.

El Instituto Mexicano del Seguro Social sugiere realizar este proceso cada seis meses en población infantil, sobre todo en comunidades donde el riesgo de contagio es mayor.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud respalda campañas periódicas en escuelas, ya que han demostrado reducir la presencia de infecciones en la comunidad.

De forma orientativa:

1 a 5 años: evaluación médica individual

evaluación médica individual 6 a 12 años: cada seis meses

cada seis meses Adolescentes: depende de hábitos y entorno

Esta periodicidad no es una regla rígida, pero funciona como referencia para prevenir complicaciones.

Síntomas de parásitos en niños: señales que muchos padres ignoran

Una de las principales dificultades es que los parásitos intestinales pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, existen señales que pueden alertar a los padres.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Dolor abdominal frecuente

Cambios en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento)

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Picazón en la zona anal

Cansancio constante

El IMSS explica que estos organismos consumen nutrientes esenciales, como el hierro, lo que puede provocar anemia y debilidad. Esto significa que, aunque el niño se alimente bien, su cuerpo no aprovecha correctamente los nutrientes.

Estudios publicados en SciELO han documentado que una proporción relevante de niños puede tener parásitos sin mostrar síntomas evidentes, lo que complica su detección temprana.

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¿Qué pasa si no desparasitas a tu hijo?

No atender una infección parasitaria puede tener efectos que van más allá de molestias digestivas.

La OPS advierte que estas infecciones pueden afectar:

El crecimiento físico

El estado nutricional

La capacidad de aprendizaje

El rendimiento escolar

Un niño con parásitos puede presentar menos energía, menor concentración y mayor vulnerabilidad a otras enfermedades.

Además, la presencia de parásitos intestinales suele estar relacionada con condiciones de saneamiento deficientes, lo que incrementa el riesgo de reinfección si no se toman medidas preventivas.

¿A qué edad desparasitar a un niño por primera vez? Según expertos Canva

La desparasitación infantil forma parte de las medidas básicas de cuidado en la salud. La evidencia médica indica que su inicio puede considerarse a partir del primer año de vida, siempre con evaluación previa por parte de un profesional.

Más allá de la edad, el seguimiento periódico, la atención a los síntomas y la orientación médica permiten reducir riesgos asociados a infecciones parasitarias. Este enfoque contribuye a un desarrollo adecuado y a una mejor calidad de vida durante la infancia.