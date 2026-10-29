¿Quieres cuidar tus defensas en invierno? Estos alimentos ricos en antioxidantes podrían ayudarte

Durante el invierno, mantener una alimentación variada ayuda a cubrir las necesidades nutricionales del organismo. Entre los nutrientes que destacan se encuentran los antioxidantes, sustancias presentes en frutas, verduras, semillas y otros alimentos que contribuyen a proteger las células frente a determinados daños.

La vitamina C, la vitamina E y los carotenoides son algunos ejemplos. Aunque suelen relacionarse con el fortalecimiento de las defensas, es importante conocer sus funciones, identificar sus fuentes naturales y evitar la idea de que su consumo garantiza la prevención de enfermedades respiratorias.

¿Por qué son importantes los antioxidantes en invierno? Canva

¿Qué son los antioxidantes y por qué son importantes en invierno?

Los antioxidantes son sustancias que ayudan a prevenir o limitar ciertos daños celulares relacionados con los radicales libres. Estas moléculas se producen durante procesos normales del organismo, como la transformación de los alimentos en energía. También aparecen por factores ambientales, como la contaminación del aire y el humo del cigarrillo.

Cuando existe un desequilibrio entre los radicales libres y las defensas antioxidantes, puede presentarse estrés oxidativo, un proceso relacionado con el daño celular.

De acuerdo con MedlinePlus, las frutas y verduras son fuentes importantes de antioxidantes. Durante el invierno, incluir estos alimentos en la dieta permite mantener una alimentación diversa, aunque el frío no significa que todas las personas necesiten aumentar su consumo de manera especial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una dieta equilibrada, con variedad de alimentos nutritivos. Para las personas mayores de 10 años, aconseja consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

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¿Qué beneficios tienen los antioxidantes para la salud y las defensas?

Las funciones de los antioxidantes dependen del compuesto específico. La vitamina C, por ejemplo, ayuda a proteger las células, interviene en la formación de colágeno y favorece la absorción del hierro de origen vegetal.

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que esta vitamina también contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Por su parte, la vitamina E ayuda a proteger las membranas celulares y participa en la respuesta inmunitaria. Sin embargo, estos nutrientes no impiden por sí solos el contagio de influenza, resfriados u otras infecciones respiratorias.

Los beneficios deben entenderse como parte de una alimentación adecuada. No existe evidencia suficiente para afirmar que consumir cantidades excesivas de antioxidantes proporcione una protección adicional frente a las enfermedades.

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¿Qué alimentos son ricos en antioxidantes y conviene consumir en invierno?

Existen diversas opciones para obtener antioxidantes mediante la alimentación cotidiana, sin recurrir a productos costosos.

Guayaba, naranja y mandarina: aportan vitamina C, necesaria para el funcionamiento inmunitario y la formación de colágeno.

Brócoli y espinacas: contienen vitaminas y otros nutrientes que contribuyen a una dieta equilibrada.

Zanahoria y camote: aportan betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A, importante para la visión y la función inmunitaria.

Almendras y semillas de girasol: son fuentes de vitamina E y grasas insaturadas.

Fresas y zarzamoras: contienen vitamina C en cantidades variables y compuestos vegetales, como las antocianinas.

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¿Cómo incluir antioxidantes en la alimentación diaria sin gastar de más?

Incorporar estos nutrientes no requiere comprar suplementos ni preparar recetas complicadas. Una estrategia sencilla consiste en aprovechar las frutas y verduras de temporada, comparar precios y distribuirlas en distintas comidas.

Por ejemplo, se puede desayunar avena con guayaba, elegir una mandarina como colación y acompañar la comida con brócoli o zanahorias. Las espinacas también pueden incorporarse a ensaladas, sopas o guisos.

Conviene preferir las frutas enteras frente al consumo habitual de jugos, ya que conservan su fibra y favorecen una alimentación equilibrada. También es útil evitar la cocción prolongada de verduras cuando sea posible, porque parte de la vitamina C puede perderse durante la preparación.

La OMS recomienda priorizar una dieta diversa y moderar el consumo de productos con exceso de azúcares, sodio y grasas poco saludables.

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¿Es recomendable tomar suplementos antioxidantes durante el invierno?

Los suplementos antioxidantes no son necesarios para todas las personas y consumirlos sin orientación no garantiza mejores resultados.

MedlinePlus advierte que las dosis elevadas de ciertos antioxidantes pueden implicar riesgos. Por ejemplo, los suplementos de betacaroteno pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón en personas fumadoras.

Asimismo, las cantidades elevadas de vitamina E pueden incrementar el riesgo de sangrado, especialmente en quienes toman determinados medicamentos.

Antes de consumir estos productos, es recomendable consultar a un profesional de la salud, sobre todo si existe alguna enfermedad, se toman medicamentos o se sospecha una deficiencia nutricional.

En invierno, la mejor estrategia consiste en mantener una alimentación variada y cubrir las necesidades de nutrientes mediante alimentos naturales. Los antioxidantes contribuyen al funcionamiento del organismo, pero no sustituyen las vacunas ni las medidas de prevención de enfermedades respiratorias.