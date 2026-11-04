El Mega Centro de Vacunación de la UNAM abrirá sus puertas para aplicar vacunas gratis de influenza, sarampión, COVID-19 y neumococo, ofreciendo una alternativa accesible para proteger la salud de cara a la temporada invernal.

Esta mega jornada preventiva brindará atención tanto a la comunidad universitaria como a la población abierta de la Ciudad de México y zonas conurbadas que busquen actualizar su esquema de inmunización.

De acuerdo con la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, este esfuerzo coordinado con la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud de la CDMX, el IMSS y el ISSSTE contempla la dispersión de 100 mil dosis gratuitas en total (25 mil biológicos asignados para cada una de las cuatro enfermedades prioritarias).

UNAM abre Mega Centro de Vacunación GRATUITO: fechas, horarios y ubicación UNAM

¿Cuáles son las fechas y horarios del Mega Centro de Vacunación UNAM?

La jornada de inmunización comunitaria se llevará a cabo a partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de noviembre de 2026. Durante estos cinco días consecutivos, las brigadas de salud operarán en un horario continuo de 9:00 a 14:00 horas.

Con el propósito de agilizar los flujos peatonales y evitar tiempos de espera prolongados bajo la intemperie, las autoridades sanitarias organizarán la recepción de las personas en dos bloques preferentes de ingreso: a las 9:00 y a las 11:00 horas.

Quienes asistan dentro de estos rangos recibirán atención directa por parte de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, en conjunto con personal especializado del sistema de salud pública.

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¿Dónde está ubicado el Mega Centro de Vacunación de la UNAM?

El módulo masivo estará instalado en el Estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado sobre Avenida de los Insurgentes Sur s/n, dentro del campus central de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Para llegar en transporte público, los asistentes pueden utilizar la Línea 1 del Metrobús y descender en la estación Ciudad Universitaria, desde donde es posible caminar hacia el estadio o abordar las rutas internas del Pumabús. Si se llega en vehículo particular o taxi por aplicación, el acceso vehicular está señalizado sobre el circuito universitario, permitiendo un descenso seguro para adultos mayores y familias.

¿Qué vacunas gratis se aplicarán y quiénes pueden recibirlas?

La campaña dispone de un inventario integral de 100 mil biológicos destinados a contener brotes epidémicos y reforzar defensas respiratorias:

Influenza estacional : recomendada para toda la población, con prioridad en infantes, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades.

: recomendada para toda la población, con prioridad en infantes, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades. Sarampión : enfocada en niños, adolescentes y adultos jóvenes que no cuenten con el esquema completo de la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR), ante la incidencia nacional del virus.

: enfocada en niños, adolescentes y adultos jóvenes que no cuenten con el esquema completo de la vacuna triple viral (SRP) o doble viral (SR), ante la incidencia nacional del virus. COVID-19 : refuerzo preventivo para la población susceptible frente a las variantes circulantes.

: refuerzo preventivo para la población susceptible frente a las variantes circulantes. Neumococo conjugada: dirigida fundamentalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones pulmonares o inmunológicas crónicas.

El titular de la DGAS destacó que los estudiantes de nuevo ingreso que accedieron a la universidad vía pase reglamentado ya cuentan con cobertura completa contra el sarampión, por lo que esta etapa busca extender dicho cerco epidemiológico hacia el resto de la ciudadanía.

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¿Cuáles son los requisitos y cómo registrarse para la vacuna?

El acceso al biológico no tiene costo y no exige afiliación obligatoria al IMSS ni al ISSSTE. Para agilizar el proceso y recibir atención oportuna, la UNAM solicita cumplir con las siguientes pautas:

Pre-registro en línea: ingresar al portal oficial salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunación/ (o escanear el código QR distribuido en las convocatorias oficiales) para generar el comprobante de cita en el bloque horario deseado. Cuestionario médico: responder el breve formulario digital previo sobre antecedentes clínicos y perfil de salud, el cual servirá para investigación epidemiológica universitaria. Identificación oficial: presentar credencial del INE o identificación escolar en caso de ser estudiante o docente. Cartilla Nacional de Salud: acudir con el documento físico para el sellado y registro oficial de las dosis administradas.

En caso de no haber completado el registro digital anticipado, el personal médico contará con una fila especial de atención para el público general, sujeta a la disponibilidad diaria de fichas y biológicos en el recinto.