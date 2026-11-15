¿Pensar con la cabeza fría? Un estudio cuestiona cómo medimos el control emocional

Llegas a casa después de discutir con un familiar. Ya dijiste algo de lo que te arrepientes y, aunque sabes que fue un malentendido, sigues enojado. Entonces aparece el consejo de siempre: “debiste de pensar con la cabeza fría” como si bastara con activar la parte racional del cerebro para apagar lo que sientes.

Esa imagen de un interruptor de calma es atractiva, pero demasiado simple. Una investigación reciente encontró que las señales cerebrales utilizadas para estudiar el control emocional no permiten saber, por sí solas, quién maneja mejor sus emociones.

Lo que dices y lo que sientes

Un equipo encabezado por Maurizio Sicorello, junto con la neurocientífica Carmen Morawetz, de la Universidad de Innsbruck, examinó información de 2 mil 175 participantes reunida en 40 conjuntos de datos de resonancia magnética funcional, la cual fue publicada en la revista Nature, el pasado 28 de octubre de 2026.

Los científicos estudiaron una estrategia llamada reinterpretación cognitiva: cambiar la forma en que entendemos una situación para modificar su efecto emocional. Por ejemplo, si alguien no responde un mensaje, pensar “seguro está ocupado” en lugar de asumir que está enojado contigo.

Para evaluar esa capacidad compararon tres medidas habituales. La primera era lo que las personas respondían en cuestionarios acerca de cómo acostumbran manejar sus emociones. La segunda, cuánto disminuía el malestar que reportaban al intentar interpretar de otra manera imágenes desagradables. La tercera, cuánto se reducía la actividad de la amígdala, una región cerebral involucrada en el procesamiento emocional.

Los investigadores esperaban encontrar cierta coincidencia entre las tres mediciones. Sin embargo, los resultados apenas se relacionaron entre sí.

Los cuestionarios no mostraron una relación detectable con las otras dos medidas. Y la relación entre sentir menos malestar y registrar una menor respuesta de la amígdala alcanzó una correlación de apenas 0.08, tan pequeña que un resultado casi no ayuda a predecir el otro.

En otras palabras, lo que una persona cree que hace para manejar sus emociones no necesariamente coincide con lo que consigue durante un experimento ni con los cambios registrados en su cerebro.

El mito del freno cerebral

Una explicación popular presenta a la amígdala como una especie de acelerador emocional y a la corteza prefrontal, asociada con funciones como planear y tomar decisiones, como el freno encargado de mantenerla bajo control.

Pero el análisis no encontró que una mayor actividad de las regiones prefrontales consideradas reguladoras estuviera relacionada con una mayor capacidad para reducir las emociones negativas.

Cerebro Science Daily

Además, esas regiones también participaban cuando surgían las emociones, no únicamente cuando los participantes intentaban modificarlas.

Esto cuestiona la imagen de dos piezas que funcionan como acelerador y freno. No significa que la corteza prefrontal carezca de influencia sobre la amígdala: el estudio examinó la intensidad de la actividad cerebral, pero no cómo se comunican ambas regiones.

En entrevista con Excélsior, la investigadora Carmen Morawetz de la Universidad de Innsbruck, en Austria, explicó que pensar en un freno directo resulta demasiado sencillo para describir las conexiones cerebrales. Si unas regiones influyen sobre otras, esa comunicación podría ocurrir mediante distintas rutas.

“Un ‘freno’ directo no resulta muy plausible desde el punto de vista anatómico. La corteza prefrontal dorsolateral, por ejemplo, tiene pocas conexiones directas con la amígdala, y viceversa. Si la corteza prefrontal reduce la actividad de la amígdala, probablemente lo hace de manera indirecta, a través de regiones que transmiten señales entre ambas”, explica la investigadora.

Entonces, ¿cómo llega la calma?

Cuando intentamos tranquilizarnos después de una discusión, nuestro cerebro utiliza distintos procesos para recordar lo sucedido, interpretar las palabras de otra persona y reconocer las sensaciones de nuestro cuerpo.

“Varias redes cerebrales a gran escala trabajan juntas, porque la regulación emocional requiere muchos procesos cognitivos al mismo tiempo: la atención, la memoria de trabajo, el lenguaje, la percepción y la interocepción (la capacidad de percibir lo que sucede dentro de nuestro cuerpo), por mencionar algunos. La calma surge del trabajo conjunto de estas redes. No es una región del cerebro apagando a otra”, explicó.

Volvamos a la discusión familiar. Puedes recordar lo ocurrido, notar que tienes el corazón acelerado, escuchar una explicación distinta y reconsiderar la intención de la otra persona. Son procesos que requieren la participación coordinada de distintas áreas cerebrales.

La vida cotidiana también ayuda a entender por qué los cuestionarios y las pruebas de laboratorio pueden ofrecer resultados diferentes.

Carmen Morawetz explicó para Excélsior que los cuestionarios pueden pasar por alto decisiones importantes que tomamos cuando intentamos manejar nuestras emociones, especialmente porque las situaciones cotidianas son diferentes de las pruebas realizadas en un laboratorio.

“Muchos cuestionarios podrían no ser lo suficientemente detallados para captar lo que las personas hacen realmente cuando regulan sus emociones. Un cuestionario típico pregunta por hábitos en innumerables situaciones de la vida cotidiana”, señaló.

Calmarse no significa apagar

Estos resultados tampoco significan que cambiar nuestra manera de pensar sea inútil. La reinterpretación cognitiva puede ayudarnos, aunque su eficacia no puede deducirse de la actividad de una sola región cerebral.

La psicoterapia, incluida la terapia cognitivo-conductual, cuenta con evidencia de eficacia para distintos problemas de salud mental. Este estudio no contradice esos beneficios; cuestiona que las dificultades para regular emociones puedan explicarse o medirse señalando una única zona cerebral que supuestamente funciona mal.

Así que la próxima vez que alguien te pida pensar con la cabeza fría, recuerda que la serenidad no aparece al accionar una palanca. Una emoción puede necesitar atención, tiempo, palabras y contexto para cambiar.

Que el enojo o la tristeza no desaparezcan cuando tú lo decides no demuestra que tengas un freno cerebral descompuesto.