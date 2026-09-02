¿Ozempic podría retrasar el envejecimiento? Estudio muestra resultados prometedores

Los medicamentos GLP-1, conocidos por su uso contra la diabetes tipo 2 y la obesidad, podrían tener efectos más amplios de lo que se pensaba. Un nuevo estudio publicado en Nature encontró que ratonas de mayor edad tratadas con semaglutida vivieron más tiempo y mostraron mejores indicadores de salud que aquellas que no recibieron el fármaco.

El hallazgo ha llamado la atención porque la semaglutida es el principio activo de medicamentos como Ozempic y Wegovy, dos tratamientos que en los últimos años han ganado popularidad por su efecto sobre el control de glucosa, el apetito y el peso corporal. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados todavía son preliminares y que, por ahora, la evidencia proviene de animales, no de humanos.

¿Qué encontró el estudio sobre semaglutida y envejecimiento?

El estudio analizó el efecto de la semaglutida en ratonas sanas de 20 meses de edad, una etapa que los investigadores comparan aproximadamente con los 60 años en humanos. Los animales tratados con el medicamento tuvieron una esperanza de vida media de 834 días, frente a 742 días en el grupo de control. Es decir, vivieron alrededor de 12% más.

Además de vivir más tiempo, las ratonas que recibieron semaglutida también mostraron mejores resultados en pruebas de coordinación, función muscular y metabolismo de la glucosa. El tratamiento también pareció atenuar varios cambios celulares y moleculares asociados con el envejecimiento, incluida la inflamación.

Michael Corley, científico especializado en envejecimiento de la Universidad de California en San Diego, describió el trabajo como un estudio animal riguroso con una “señal positiva”, aunque insistió en que todavía falta mucho para saber si estos medicamentos podrían utilizarse con fines de longevidad en personas.

¿El efecto se debe solo a comer menos?

Una de las preguntas centrales del estudio era si los beneficios observados se explicaban únicamente porque los GLP-1 reducen el apetito y, por lo tanto, la ingesta calórica.

Durante el experimento, las ratonas tratadas con semaglutida redujeron por sí solas su consumo de calorías en 24%. Para comparar, los investigadores crearon otro grupo de ratonas que no recibió el medicamento, pero sí una dieta con la misma reducción calórica.

Ambos grupos tuvieron resultados similares en longevidad, lo que sugiere que comer menos podría explicar parte del efecto. Sin embargo, las ratonas tratadas con semaglutida obtuvieron mejores resultados en varias pruebas, incluida una de memoria espacial en la que debían recordar la salida de un laberinto.

“Eso nos sorprendió mucho”, dijo Danica Chen, bióloga de la Universidad de California en Berkeley y coautora del estudio.

Para los investigadores, ese resultado abre la posibilidad de que la semaglutida tenga efectos adicionales que no se explican únicamente por la restricción calórica. Aun así, todavía no está claro cuál sería el mecanismo detrás de esos beneficios.

¿Qué son los medicamentos GLP-1?

Los medicamentos GLP-1 imitan la acción del péptido similar al glucagón tipo 1, una hormona relacionada con la regulación de la glucosa, la saciedad y el apetito. Por eso se utilizan principalmente en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunas presentaciones, para el manejo de la obesidad o el sobrepeso con condiciones asociadas.

Ozempic está indicado como tratamiento complementario a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2, mientras que Wegovy se utiliza para la reducción y mantenimiento del peso en personas con obesidad o sobrepeso bajo criterios médicos específicos.

Por ahora, estos medicamentos no están aprobados para retrasar el envejecimiento ni para prolongar la vida.

¿Esto significa que Ozempic retrasa el envejecimiento en humanos?

El estudio es importante porque aporta evidencia experimental sobre posibles efectos de la semaglutida en procesos asociados con el envejecimiento, pero fue realizado en ratonas, no en personas. Además, se trabajó con un grupo específico de animales, por lo que no se puede asumir automáticamente que los resultados se repetirán en machos, en otros modelos animales o en humanos.

El comentario publicado en Nature sobre el estudio subraya precisamente esa limitación: el efecto fue observado en una cepa de ratones de laboratorio y en hembras tratadas en una etapa avanzada de la vida.

Los ensayos clínicos en humanos apenas comienzan a explorar si los GLP-1 podrían influir en enfermedades relacionadas con la edad o en ciertos marcadores de envejecimiento. Por eso, hablar de una “pastilla de la longevidad” o de un tratamiento antiedad probado sería prematuro.